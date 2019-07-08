Karın düzleştiren smoothie tarifi

Her kadının hayalidir dümdüz bir karnının olması. Bunun için kimi açlık diyetine girer, kimi kendini spora verir. Kimileri ise doğuştan şanslıdır ve zaten düz bir karnı vardır.Son günlerde özellikle Amerika ve İngiltere'de moda olan düz karın diyetleri “Flat Belly”, “Belly Diet” vb. gibi değişik isimlerle anılmakta ve ülkemizde de çoğu kişi tarafından uygulanmakta.Bu diyetlerde amaç karın bölgesini inceltmek ve düz bir karına kavuşmak. Biz size bugün düz karın diyetini değil, karın düzleştirmeye yardımcı olacak bir smoothie tarifi paylaşacağız.1 adet orta boy muz1 su bardağı badem sütü veya yağsız süt2 yemek kaşığı kakao2 yemek kaşığı bal1 adet orta boy avokado Muzu doğrayıp buzdolabında dondurun. Avokadoyu soyun ve çekirdeğini çıkarın. Hazırladığınız malzemeleri blender'dan geçirin. Sabah, öğlen ya da akşam öğünlerinden birinin yerine günde 1 defa içilmelidir.Beslenme ve Diyet Uzmanı Ferin Batman'ın hazırladığı Düz Karın Diyeti için tıklayın.