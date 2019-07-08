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Hürriyet
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Nasil Yapilir

Karın düzleştiren smoothie tarifi

Karın düzleştiren smoothie tarifi

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1
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Her kadının hayalidir dümdüz bir karnının olması. Bunun için kimi açlık diyetine girer, kimi kendini spora verir. Kimileri ise doğuştan şanslıdır ve zaten düz bir karnı vardır.

2
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Son günlerde özellikle Amerika ve İngiltere'de moda olan düz karın diyetleri “Flat Belly”, “Belly Diet” vb. gibi değişik isimlerle anılmakta ve ülkemizde de çoğu kişi tarafından uygulanmakta.

3
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Bu diyetlerde amaç karın bölgesini inceltmek ve düz bir karına kavuşmak.

4
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Biz size bugün düz karın diyetini değil, karın düzleştirmeye yardımcı olacak bir smoothie tarifi paylaşacağız.

5Malzemeler
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Malzemeler



1 adet orta boy muz
1 su bardağı badem sütü veya yağsız süt
2 yemek kaşığı kakao
2 yemek kaşığı bal
1 adet orta boy avokado

6Hazırlanışı
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Hazırlanışı



Muzu doğrayıp buzdolabında dondurun.

7
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Avokadoyu soyun ve çekirdeğini çıkarın.

8
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Hazırladığınız malzemeleri blender'dan geçirin.

9
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Sabah, öğlen ya da akşam öğünlerinden birinin yerine günde 1 defa içilmelidir.

10Düz karın diyeti
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Düz karın diyeti

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ferin Batman'ın hazırladığı Düz Karın Diyeti için tıklayın.

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