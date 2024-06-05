İyi karpuz nasıl seçilir? Bu ipuçları lezzetini ele veriyor

Spor yapmaya başlamadan önce karpuz suyu içmek kas ağrılarını önlüyor. Spor yapacağınız zamanlarda içeceğiniz güzel bir karpuzlu smoothie'yle hem serinleyip hem de ağrılardan kurtulabilirsiniz.
Karpuzlu smoothie yapmak için 2 dilim karpuzu çekirdeklerini ayıkladıktan sonra küp küp doğrayın. 8-10 küp kadar buzu blender'ın haznesine alıp parçalayın. Ancak çok küçük olmamalarına dikkat edin, aksi takdirde hemen erirler. Karpuzları ve 3 top dondurmayı buzların üzerine yerleştirip tüm malzemeyi yeniden blender'dan geçirin. Eğer akışkan kıvamlı bir smoothie isterseniz dondurma miktarını, meyveli bir smoothie isterseniz karpuz miktarını artırın.
Karpuzlu diyet frozen için ise 3-4 dilim karpuzun çekirdeklerini ayıklayıp blender'a koyun. 2 adet lime'ın suyunu karpuza ekleyin. 1 çay kaşığı doğal tatlandırıcı ile birkaç küp buzu da ekleyip hepsini blender'dan geçirin. Düşük kalorili içeceğiniz hazır!