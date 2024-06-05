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İyi karpuz nasıl seçilir? Bu ipuçları lezzetini ele veriyor

Güncelleme Tarihi:

#Karpuz#Püf Noktaları#Nasıl Yapılır.
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 08:38

Yaz aylarının en sevilen meyvesi karpuz hem çok lezzetli hem de çok faydalı. Üstelik o ağız sulandıran görüntüsünün altında hiç aklınıza gelmeyecek bazı gerçekler gizliyor. Sizin için karpuzun faydalarından doğru karpuz seçmenin sırlarına çok sayıda garip ama gerçek bilgi derledik.

1/16İyi karpuz nasıl seçilir Bu ipuçları lezzetini ele veriyor

Namibya ve Botswana'da bulunan milattan önce 3000 yılı civarına ait kalıntılara bakılırsa o zamanki karpuzun bugünküyle hiç alakası yokmuş. Çapı 5 santimetre olan 18 çekirdekli karpuzun kabuğunu kırmak için çekiç ya da keskin bir obje gerekiyormuş. Yüzde 80'i su olan bu meyvenin yüzde 1,9'u şeker, 18,1'i de nişasta ve yağ gibi maddelerden oluşuyormuş. 6 farklı türü olan o karpuzu yemek vücutta iltihaba neden oluyormuş.

Bugün ise karpuzların çapı 60-70 santimetreyi bulabiliyor. Su oranı yüzde 91,5 olan karpuzun şeker oranı yüzde 6,2. Yapısındaki yağ ve nişasta gibi maddeler ise neredeyse tamamen ortadan kalkmış durumda. Günümüzde 1200'den fazla karpuz türü bulunuyor.

2/16İyi karpuz nasıl seçilir Bu ipuçları lezzetini ele veriyor

Japonya'da bazı üreticiler depolama esnasında yerden tasarruf için küp şeklinde karpuzlar üretiyor. Küp şeklindeki karpuzları 1978 yılında grafik tasarımcı Tomoyuki Ono düşünüp icat etmiş.

Japonya demişken, sadece Hokkaido adasında yetişen Densuke isimli bir karpuz türü bulunuyor. Siyaha yakın koyu yeşil renkteki kabuğuyla dikkat çeken bu tür o kadar nadir ki geçmişte bir tanesinin 8 bin dolara alıcı bulduğu olmuş.

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3/16İyi karpuz nasıl seçilir Bu ipuçları lezzetini ele veriyor

Karpuz denince aklımıza dışı yeşil içi kırmızı bir meyve geliyor ama bazı karpuzların dışı sarı içi kırmızı, bazılarının dışı yeşil içi sarı, bazılarının ise hem içi hem de dışı sarı olabiliyor.

Bilinen en tatlı karpuz türü ise Bradford karpuzu diye biliniyor. Karpuzun tatlılığını ölçmek için kullanılan Brix skalasına göre Bradford karpuzu 12,5" tatlılığında. Oldukça tatlı diyebileceğimiz birçok karpuz ise skala üzerinde 10" civarında.

4/16İyi karpuz nasıl seçilir Bu ipuçları lezzetini ele veriyor

Spor yapmaya başlamadan önce karpuz suyu içmek kas ağrılarını önlüyor. Spor yapacağınız zamanlarda içeceğiniz güzel bir karpuzlu smoothie'yle hem serinleyip hem de ağrılardan kurtulabilirsiniz.

Karpuzlu smoothie yapmak için 2 dilim karpuzu çekirdeklerini ayıkladıktan sonra küp küp doğrayın. 8-10 küp kadar buzu blender'ın haznesine alıp parçalayın. Ancak çok küçük olmamalarına dikkat edin, aksi takdirde hemen erirler. Karpuzları ve 3 top dondurmayı buzların üzerine yerleştirip tüm malzemeyi yeniden blender'dan geçirin. Eğer akışkan kıvamlı bir smoothie isterseniz dondurma miktarını, meyveli bir smoothie isterseniz karpuz miktarını artırın.

Karpuzlu diyet frozen için ise 3-4 dilim karpuzun çekirdeklerini ayıklayıp blender'a koyun. 2 adet lime'ın suyunu karpuza ekleyin. 1 çay kaşığı doğal tatlandırıcı ile birkaç küp buzu da ekleyip hepsini blender'dan geçirin. Düşük kalorili içeceğiniz hazır!

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5/16İyi karpuz nasıl seçilir Bu ipuçları lezzetini ele veriyor

15 ülkede her yıl 100 milyon tondan fazla karpuz üretiliyor. 2017 itibarıyla üretilen 118 milyon ton karpuzun yüzde 67'si Çin'de yetiştirilmiş. Çin'in ardından İran, Türkiye ve Brezilya öne çıkan karpuz üreticileri arasında.

6/16İyi karpuz nasıl seçilir Bu ipuçları lezzetini ele veriyor

Karpuzları etkileyen mozaik virüsü diye bir hastalık var. Bu virüs etkisi altındaki karpuzların kabuklarında, Amerika’daki tarlalarda çok sık karşımıza çıkan ve uzaylılarla ilgili dedikodulara yol açan ekin çemberlerine benzer yuvarlaklar çiziyor.

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7/16İyi karpuz nasıl seçilir Bu ipuçları lezzetini ele veriyor

Karpuz dilimleri ızgarada ya da fırında pişirildiklerinde taneli yapıları kayboluyor ve et benzeri bir kıvam alıyorlar. Vegan ve vejetaryenlerin sıkça tercih ettiği bu yemeğe "karpuz bifteği" adı veriliyor.

8/16İyi karpuz nasıl seçilir Bu ipuçları lezzetini ele veriyor

Karpuz satın alırken ilk yapılan şey ona vurmaktır. Bu karpuzun iyi olduğunu anlamada en doğru yöntemlerden biridir. Ancak burada karpuzun çıkardığı ses oldukça önemli. Karpuz iyiyse tok bir ses çıkarır, iyi değilse ses çıkarmaz ya da az ses çıkarır.

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9/16İyi karpuz nasıl seçilir Bu ipuçları lezzetini ele veriyor

Büyük karpuzun daha iyi olduğu ise tam bir şehir efsanesidir. Karpuz alırken asıl dikkat etmeniz gereken şey ağırlığıdır. Eğer karpuz ağırsa iyidir, değilse muhtemelen içi çoktan geçmiştir. O yüzden karpuz seçerken sadece gözünüzle seçmeyin, elinize alıp ağırlığını da tartmaya çalışın.

10/16İyi karpuz nasıl seçilir Bu ipuçları lezzetini ele veriyor

Tüm karpuzların bir yüzünde mutlaka büyük ve beyaz bir bölüm vardır. Bu bölümler karpuzun toprağa dönük kısmı olduğu için satın alırken ilk bakılması gereken yer burası. Bu bölgesi bembeyaz değil de sarıya yakın renkte olan karpuzlar iyi karpuz sayılıyor. 

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11/16İyi karpuz nasıl seçilir Bu ipuçları lezzetini ele veriyor

Karpuzun sapı olgunluğuna dair en garanti ipucunu veren yeri. Bu nedenle karpuz alırken sapına mutlaka bakın: Kuruysa yeterince olgunlaşmıştır. Ancak kuru değilse henüz olgunlaşmamıştır. Böyle bir karpuz almanız tavsiye edilmez. Hatta bu tür karpuzların erken hasat ürünü olduğunu söylemek mümkündür.

12/16İyi karpuz nasıl seçilir Bu ipuçları lezzetini ele veriyor

Tüm karpuzların üzerinde gördüğümüz bir başka detay da adeta bir örümcek ağını andıran çatlak görünümlerdir. Bu detaylar da karpuzun lezzeti hakkında size ipucu verecektir. Eğer karpuzun üzerinde örümcek ağı gibi görünümler varsa bu karpuzun iyi olduğunu gösterir. Hatta bir de minik noktalar varsa lezzetinden şüphe etmemeniz gereken bir karpuzla karşı karşıyasınız demektir.

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13/16İyi karpuz nasıl seçilir Bu ipuçları lezzetini ele veriyor

Karpuzların cinsiyeti olduğunu biliyor muydunuz? Erkek karpuzlar daha uzun ve suluyken dişi karpuzlar daha yuvarlak ve tatlı oluyor. Karpuz seçerken siz de bu detaya dikkat edebilirsiniz.

14/16İyi karpuz nasıl seçilir Bu ipuçları lezzetini ele veriyor

Bilim insanlarına göre karpuzun insanlarda kan dolaşımı üzerinde bir etkisi var. Karpuzun içinde özellikle de kabuğunda bulunan sitrulin maddesi büyük miktarlarda tüketildiğinde vücuttaki enzimlerle etkileşime girerek arginine dönüşüyor. Arginin de kalbe, dolaşım ve bağışıklık sistemine faydalar sağlayan bir aminoasit.Aynı zamanda bir diüretik yani idrar söktürücü olan karpuz, diyaliz cihazları yaygınlaşmadan önce böbrek hastaları için bir homeopatik tedavi metodu olarak kullanılıyordu.

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15/16İyi karpuz nasıl seçilir Bu ipuçları lezzetini ele veriyor

Karpuzu sularını akıtmadan yemek için yapmanız gereken şey kabuklarını tamamen soyduktan sonra dilimlemek. Böyle kesilmiş karpuzun suyu yerken akmaz. İlginç ama gerçek!

16/16İyi karpuz nasıl seçilir Bu ipuçları lezzetini ele veriyor

Bir bütünsel sağlık pratiği olan Ayurveda anlayışında bazı yiyeceklerin bir arada tüketilmesinin insanın ruh ve beden sağlığına zararlı olduğu öngörülüyor. Bu anlayışa göre karpuzu ve kavunu yanında hiçbir şey olmadan tüketmek gerekiyor.

Özellikle peynir gibi süt ürünleriyle karpuz kesinlikle tüketilmemeli. Çünkü süt ürünlerinin sindirimi karpuza göre çok daha uzun. Karpuzun sindirimi sırasında salgılanan mide asitleri sütün kesilmesine neden oluyor. Karpuz diğer birçok şeye göre çok hızlı sindirildiğinden tek başına tüketilmeli.

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