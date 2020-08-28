İştahı bıçak gibi kesiyor… İşte zayıflamaya yardımcı olan yiyecekler!
Zayıflarken aç kalma korkusu, hem diyete başlama sürecini geciktirir hem de motivasyonu düşürür. Ama bazı besinler diyet yaparken sizi tok tutar ve iştahınızı kontrol etmenize yardımcı olur. Diyetisyen Fatma Yiğitoğlu, iştahı kesen ve tok tutan besinler hakkında bilgiler verdi.
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İştahı kesen ve besin değeri yüksek olan bu besinler, porsiyonlarınızı küçültmenizi sağlar. Böylece kilo vermenize yardımcı olacaktır.
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Yumurta
Özellikle gün içerisinde düşük kalorili beslenmek istiyorsanız, kahvaltıda mutlaka 2 tane yumurta tüketin.
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Yumurta içerdiği kaliteli protein sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlayacaktır.
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Yoğurt
Diyetlerimizin başrol oyuncusu, yoğurttur. Yoğurt hem protein hem de karbonhidrat içerir.
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Bu yüzden yoğurt tek başına bir ana öğün niteliği taşır ve sizi uzun süre tok tutar. Her gün mutlaka 2 su bardağı yoğurt tüketin.
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Sütlü ya da sade kahve
Yoğun bir gün geçireceksiniz ama bir yerden yiyecek alacak vaktiniz olmayabilir veya etrafta istediğiniz gibi bir yer bulamayabilirsiniz.
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Böyle durumlarda kurtarıcı ve uzun süre sizi tok tutan bir içecek olan az yağlı sütten yapılmış sütlü kahve veya sade kahve tüketebilirsiniz. Günlük 2 fincan şekersiz kahve tüketebilirsiniz.
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Badem
Yağlı tohumlar arasında en uzun süre tok tutan ise bademdir. Badem içerdiği yüksek lif ve sağlıklı yağlar sayesinde sizi uzun süre tok tutar.
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1 porsiyon için 6-10 adet badem tüketmeniz yeterlidir. Hatta kahvenizin yanında tüketirseniz uzun süre tok hissedersiniz.
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Kurubaklagiller
Bağırsak sağlığı için en önemli besinlerden biri kuru baklagillerdir. Kuru baklagiller içerdiği yüksek lif sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlar.
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Haftada 2-3 porsiyon kuru baklagilleri tüketmeniz hem uzun süre tokluk hem de barsak içerisinde toksik maddelerin atımını sağlayacaktır.
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Limonlu salata
Öğünlerde istediğiniz tokluğu sağlayamıyorsanız, yemekle birlikte veya öncesinde bol mevsim yeşilliği ile yapılmış limonlu salata tüketin.
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Sebzeler yüksek posa içeriği sayesinde midenizde doluluk sağlayarak tokluk sağlayacaktır.
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Su
Su içmek tokluk sağlar. Susuz kaldığınızdaki belirtilerle, açlık belirtileri aynıdır. Ayrıca zayıflamanın altın kuralı su içmektir. Zayıflama sürecinde her gün düzenli su tüketimi kilo kaybını artırır.