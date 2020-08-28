Sağlık Fotoğraflar: iStock, Alamy, Ingimage Haber Giriş: 28 Ağustos 2020 - 17:24 | 28 Ağustos 2020 - 17:24

İştahı bıçak gibi kesiyor… İşte zayıflamaya yardımcı olan yiyecekler!

Zayıflarken aç kalma korkusu, hem diyete başlama sürecini geciktirir hem de motivasyonu düşürür. Ama bazı besinler diyet yaparken sizi tok tutar ve iştahınızı kontrol etmenize yardımcı olur. Diyetisyen Fatma Yiğitoğlu, iştahı kesen ve tok tutan besinler hakkında bilgiler verdi.