Her yaşa uygun oyuncak çeşitleri Amazon'da!

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İşte hem erkek hem de kız çocukları için avantajlı oyuncak çeşitleri...
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LEGO Duplo Town Oyun Seti
LEGO Duplo Town Oyun Seti ile çocuğunuzu farklı hayvanlarla tanıştırın. Afrika savanasında bir safariye çıkabilir, aslanların ve zürafaların fotoğrafını çekebilirsiniz. Bu eğitici oyun seti ile çocuğunuzun ilgisini çekmenin yanı sıra onlara ilham da verebilirsiniz.
Barbie Fashionistas Büyüleyici Parti Bebekleri'nin her biri son moda bir kıyafet, havalı bir aksesuar ve tarzını tamamlayan kendine özgü bir saç stiline sahip. Bantlı topuklu ayakkabılar, şirin babetler, şık sandaletler veya güzel botlar... Ayakkabılar da her zaman Barbie'nin tarzına uyumlu.
Bu TrackMaster tren ve ray seti ile çocuğunuz oldukça keyifli bir zaman geçirecek. Thomas lokomotifi ile raylar üzerinde bir maceraya çıkıp palmiye ağaçlarının arasından geçmesi gerekiyor. 6 adet kıvrımlı ray, 1 adet Thomas metal lokomotif, 1 adet maymun figürü ve 2 adet palmiye ağacının yer aldığı ürün, 3 yaşından büyük, okul öncesi dönemindeki çocuklar için uygundur.
Baby Alive Acıkan Bebeğim ile mama saati eğlence dolu olacak! Ona en sevdiği yemeği hazırlarken önlüğünü takıp onu mama tepsisinin önüne oturtun! Acıkan Bebeğim, kaşığını uzattığınızda ağzını kocaman açacak, gülecek, hareket edecek ve hatta daha fazla yemek isteyecek! Karnı doyduğunda bardak biberonundan ona su içirin.
Nerf Ultra Dorado Tam Otomatik Dart Tabancası, 12 Ultra Dart
Kaliteli, altın renkli detaylara sahip Nerf Ultra Dorado, 12 adet özel tasarım, altın renkli Nerf Ultra dartları içeriyor. Bu otomatik, 6 dart atan dart tabancası, dartları hızla fırlatıyor. Motora güç verin, tetiğe basın ve her seferinde 1 dart atın. Hızlı doldurma özelliğiyle Ultra Dorado'yu kısa sürede tekrar doldurun. 6 dart alan silindir arkadan açılabiliyor; böylece içinde ne kadar dart kaldığını ve ne zaman tekrar doldurmanız gerektiğini görebilirsiniz. 6 dartlık dahili saklama haznesi içeriyor.
Disney'in Frozen Karlar Ülkesi filminden yola çıkılarak hazırlanan tematik ürünleri çoğunuzu eğlendirirken, eğitici ürün seleksiyonu ile aynı zamanda ona öğrenme şansı da tanır. Çocuğunuz Frozen karakterleri ve film sahneleri baskılarına sahip ürünleri beğenerek kullanacaktır. Frozen Parti Ürünleri'miz ise doğum günü partilerinin vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır.
Transformers Rescue Bots Academy’de dersler başladı! Rescue Bot’lar Optimus Prime, Bumblebee, Heatwave, Hoist, Whirl ve Hot Shot her an takım olarak çalışmaya ve ihtiyacı olanların yardımına koşmaya hazır! 3 yaş ve üzeri küçük kahramanlar, en sevdikleri Transformers Rescue Bots Academy karakterleriyle cesaret gerektiren görevlere atıldıklarını hayal edebilecek! Kolayca dönüştürülebilecek şekilde tasarlanan ve küçük eller için uygun boyutta olan Mini Robot Yarışçılar, tek adımda kolayca robot modundan araç moduna ve araç modundan tekrar robot moduna dönüştürülebiliyor!