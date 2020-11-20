Her yaşa uygun oyuncak çeşitleri Amazon'da!

Transformers Rescue Bots Mini Robot Yarışçılar Transformers Rescue Bots Academy’de dersler başladı! Rescue Bot’lar Optimus Prime, Bumblebee, Heatwave, Hoist, Whirl ve Hot Shot her an takım olarak çalışmaya ve ihtiyacı olanların yardımına koşmaya hazır! 3 yaş ve üzeri küçük kahramanlar, en sevdikleri Transformers Rescue Bots Academy karakterleriyle cesaret gerektiren görevlere atıldıklarını hayal edebilecek! Kolayca dönüştürülebilecek şekilde tasarlanan ve küçük eller için uygun boyutta olan Mini Robot Yarışçılar, tek adımda kolayca robot modundan araç moduna ve araç modundan tekrar robot moduna dönüştürülebiliyor!