Bununla birlikte uzmanlar dışkıda kan görüldüğünde veya aşırı ağrı durumunda, doktora danışmak gerektiğini vurguladı. Son olarak Varma, "Tuvalet ihtiyacınız yoksa çok fazla ıkınmamak en iyisi. Aksi takdirde hemoroit dahil birçok başka sorun ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

The New York Times'ın "Why Do I Get Constipated When I Travel?" başlıklı haberinden derlenmiştir.