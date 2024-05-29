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Hem besliyor hem de temizliyor... Diş sağlığına iyi gelen 5 besin

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#Beslenme#Diş Sağlığı#Yaşam
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 14:06

Dişlerin her zaman sağlıklı olması için ağız ve diş bakımının yanı sıra tüketilen besinlere de dikkat edilmesi gerekiyor. İşte dişler için sağlık deposu 5 besin…

1/6Hem besliyor hem de temizliyor... Diş sağlığına iyi gelen 5 besin

Dişlerin her zaman sağlıklı olması için ağız ve diş bakımının yanı sıra tüketilen besinlere de dikkat edilmesi gerekiyor. Ortodonti Uzmanı Diş Hekimi Özlem Aylıkçı konu hakkında bilgiler verdi.

İşte dişler için sağlık deposu 5 besin…

2/6Hem besliyor hem de temizliyor... Diş sağlığına iyi gelen 5 besin

Gevrek ve asit oranı düşük meyve ve sebzeler: Elma gibi meyveler, havuç ve kereviz gibi sebzeler doğal diş fırçası görevi görerek hem dişleriniz üzerindeki yemek artıkları ve plağı temizler hem de nefesinizi tazeler, ferahlatır.

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3/6Hem besliyor hem de temizliyor... Diş sağlığına iyi gelen 5 besin

Kivi: Tam bir C vitamini deposu. En çok C vitamini içeren meyvedir. Dişeti sağlığı için C vitaminin önemini biliyoruz. C vitamininden zengin yiyecekler tükettiğinizde dişetlerinizdeki kolajen yapı güçlenir ve dişeti hastalıklarına karşı korunursunuz.

4/6Hem besliyor hem de temizliyor... Diş sağlığına iyi gelen 5 besin

Yeşil soğan: Soğanın antimikrobiyal, antibakteriyel ve antioksidan özellikleri kanıtlanmıştır. Çürüklere neden olan şey diş yüzeyinde çoğalan bakterilerin ürettiği asittir. Günlük diyetinize yeşil soğanı ekleyerek bu küçük mikroplarla savaşınızda elinizi güçlendirebilirsiniz. Yine bir ama var ki hepimiz biliyoruz; bu mikroplarla savaşmanın en etkin yolu fırçalama ile onları fiziksel olarak uzaklaştırmaktır.

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5/6Hem besliyor hem de temizliyor... Diş sağlığına iyi gelen 5 besin

Shiitake mantarı: Shiitake mantarının bileşenlerinden lentinan çürüğe neden olan bakterileri hedef alan antibakteriyel özellikli bir maddedir. Bunu yaparken de ağızda bulunan yararlı bakterilere zarar vermez. Ayrıca bu mantar dişeti iltihabından korunmaya da yardımcı olur.

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Yeşil çay: Yüksek antioksidan içeriği ve sağlık açısından çok sayıda faydası olan yeşil çay ağız sağlığınız için de oldukça faydalıdır. Düzenli olarak yeşil çay içenlerde dişeti hastalıklarının da daha az görüldüğü kanıtlanmıştır. Günlük diyetinize eklediğiniz yeşil çayın genel sağlığınıza faydalarının dışında ağız ve diş sağlığınıza da faydaları olacağını unutmayın.

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#Beslenme#Diş Sağlığı#Yaşam

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