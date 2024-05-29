Hem besliyor hem de temizliyor... Diş sağlığına iyi gelen 5 besin

Yeşil soğan: Soğanın antimikrobiyal, antibakteriyel ve antioksidan özellikleri kanıtlanmıştır. Çürüklere neden olan şey diş yüzeyinde çoğalan bakterilerin ürettiği asittir. Günlük diyetinize yeşil soğanı ekleyerek bu küçük mikroplarla savaşınızda elinizi güçlendirebilirsiniz. Yine bir ama var ki hepimiz biliyoruz; bu mikroplarla savaşmanın en etkin yolu fırçalama ile onları fiziksel olarak uzaklaştırmaktır.