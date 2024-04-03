Güçlü bağışıklık için 10 besin! Salgın hastalıklar, grip ve soğuk algınlığına iyi geliyor… Tüm yıl boyunca sağlıklı kalmanızı sağlayacaklar

TATLI PATATES

Tatlı ve baharatlı bir tada sahip olan tatlı patates, turuncu etli bir yapıya sahip. Anavatanı ABD olan tatlı patatesin bir diğer adı da yer elması olarak biliniyor. İçerisinde lif, A, C ve B6 vitaminleri yer alıyor. Karbonhidrat kaynağı da olan tatlı patates, Beta-karoten açısında da zengin bir besin olduğu için bilim insanları tarafından tüketilmesi öneriliyor



Beta-karoten ise güçlü bir antioksidan... Cilt sağlığının ve cilt görünümünün korunmasına yardımcı olurken, hücre yenilenmesini artırır ve cildi güneşten gelen UV ışınlarına karşı korur.

Ünlü diyetisyen Kara Lydon, tatlı patates ile ilgili New York Post’a verdiği demeçte “A Vitamini bağışıklık sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Ayrıca bağışıklık sistemi hücrelerini ve kötü maddeleri dışarıda tutan bariyerleri destekleyerek sizi enfeksiyonlardan korur. Bir tatlı patates ise günlük A vitamini değerinin yüzde 380’inden fazlasını içerir” ifadelerini kullandı.



Patates kızartmasının sağlıklı bir ev yapımı versiyonunu yapmak için tatlı patatesleri şeritler halinde kesmeyi ve biraz zeytinyağı, tuz ve karabiberle karıştırarak pişirmeyi deneyebilirsiniz.