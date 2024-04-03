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Güçlü bağışıklık için 10 besin! Salgın hastalıklar, grip ve soğuk algınlığına iyi geliyor… Tüm yıl boyunca sağlıklı kalmanızı sağlayacaklar

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Bağışıklık#Sağlıklı Besinler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 09:31

Güçlü bir bağışıklık sistemi; salgın hastalıklar, grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı çok daha dayanıklı hale getirir. Sık sık hasta oluyor, kendinizi hastalıklara karşı savunmasız hissediyorsanız, bağışıklık sistemini güçlendirme ile ilk adımı atabilirsiniz. Bunun için bağışıklığı güçlendirecek pek çok besin var. İşte en çok fayda sağlayan 10 besin…

1/10Güçlü bağışıklık için 10 besin Salgın hastalıklar, grip ve soğuk algınlığına iyi geliyor… Tüm yıl boyunca sağlıklı kalmanızı sağlayacaklar

Bazı yiyeceklerin bağışıklık sisteminizi doğal yollarla güçlendirmeye ve sağlıklı kalmanızda etkili olduğunu biliyor muydunuz? İşte bağışıklığı güçlendiren en iyi gıdalar…

2/10MANTAR

MANTAR

Mantarlar, yakın zamanda Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışmada belirtildiği gibi, virüse yakalanmada kalkan oluşturan selenyum içeriyor. Pek çok uzman mantarlarda bulunan riboflavin (B12) ve niasin (B3) maddelerinin sağlıklı bir bağışıklık sistemi için çok önemli olduğunu sıklıkla söylüyor.

Riboflavin ya da bilinen adı ile B2 vitamini; enerji üretimi, hücre büyümesi ve steroidlerin parçalanması sürecinde yer alan önemli bir bileşen…Vücudun gelişimi ve enerji üretiminin korunmasında iyi bir rol üstleniyor. Niasin ise bazı gıdalarda doğal olarak bulunan bir bileşik. Beyin fonksiyonuna ve kolesterol sağlığına olan etkilileriyle biliniyor.

Makarna sosunuz, çırpılmış yumurtanız ve omletinize bir avuç mantar eklemeyi ya da ev yapımı pizzanın üzerine koymayı mutlaka deneyin.

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3/10TATLI PATATES

TATLI PATATES

Tatlı ve baharatlı bir tada sahip olan tatlı patates, turuncu etli bir yapıya sahip. Anavatanı ABD olan tatlı patatesin bir diğer adı da yer elması olarak biliniyor. İçerisinde lif, A, C ve B6 vitaminleri yer alıyor. Karbonhidrat kaynağı da olan tatlı patates, Beta-karoten açısında da zengin bir besin olduğu için bilim insanları tarafından tüketilmesi öneriliyor

Beta-karoten ise güçlü bir antioksidan... Cilt sağlığının ve cilt görünümünün korunmasına yardımcı olurken, hücre yenilenmesini artırır ve cildi güneşten gelen UV ışınlarına karşı korur.

Ünlü diyetisyen Kara Lydon, tatlı patates ile ilgili New York Post’a verdiği demeçte “A Vitamini bağışıklık sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Ayrıca bağışıklık sistemi hücrelerini ve kötü maddeleri dışarıda tutan bariyerleri destekleyerek sizi enfeksiyonlardan korur. Bir tatlı patates ise günlük A vitamini değerinin yüzde 380’inden fazlasını içerir” ifadelerini kullandı.

Patates kızartmasının sağlıklı bir ev yapımı versiyonunu yapmak için tatlı patatesleri şeritler halinde kesmeyi ve biraz zeytinyağı, tuz ve karabiberle karıştırarak pişirmeyi deneyebilirsiniz.

4/10BADEM VE YOĞURT

BADEM VE YOĞURT

Badem, bağışıklık sistemini desteklemekten sorumlu bir başka antioksidan olan mükemmel bir E vitamini kaynağı olarak biliniyor. Uzmanlar günlük önerilen E vitamini miktarının yüzde 50’sini almak için bir avuç badem tüketmeyi öneriyor.

Yoğurt ise ‘probiyotik’ adı verilen canlı ve aktif kültürleri içeriyor. Bunlar bağışıklık sistemini uyarmaya, bağırsak sistemini sağlıklı ve hastalığa neden olan bakterilerden uzak tutmaya yardımcı oluyor. Yoğurt gibi süt ürünleri de iyi D vitamini kaynakları arasında yer alıyor. Bunlar yeterli miktarda tüketildiğinde soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili olabiliyor.

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5/10YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

The Journal of Immunology'de yapılan bir çalışmaya göre, ıspanak ve roka gibi yapraklı yeşillikler, bağışıklık fonksiyonu için çok etkili... Bu ürünler lif, antioksidanlar ve folat dahil olmak üzere bir dizi besin açısından zengin bileşikler barındırıyor. Hem ıspanak hem de diğer yeşil yapraklı sebzeleri akşam yemeklerinde salatada da kullanabilirsiniz.

6/10ÇAY

ÇAY

Yeşil ve siyah çay, hastalıklarla savaşmaya yardımcı olan antioksidanlar olan polifenoller ve flavonoidler içeriyor. Ayrıca, bağışıklık sistemini güçlendirmeden sorumlu bir amino asit olan L-theanine, hem siyah hem de yeşil çayda bol miktarda bulunuyor. Uzmanlar günde birkaç fincan ya da çay içilmeyi öneriyor

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7/10LAHANA

LAHANA

Kış sebzesi olan lahananın bağışıklık sistemini güçlendirdiği yakın zamanda Nutrients dergisindeki bir çalışma da dahil olmak üzere birçok araştırma tarafından ortaya kondu. Bağışıklığa iyi gelen bu sebzeyi özel yapan iyi bir glutamin kaynağını barındırıyor olması…

Kış çorbalarınızda ya da güveçlerinizde deneyebilirsiniz. Ayrıca yemeğin lezzet profilini değiştirmeyecek güzel bir çıtırlık eklemek için dürümlerinize veya salatalarınıza kıyılmış çiğ lahana da kullanabilirsiniz

8/10SARIMSAK

SARIMSAK

Sarımsak, antibakteriyel özellikleriyle enfeksiyon ve bakterilerle savaşan aktif madde olan allicin içeriyor. Sarımsağın içeriğinde bulunan allicin, yalnızca sarımsağın hücre duvarları hasar gördüğünde (rendelendiğinde veya kesildiğinde) oluşuyor.

Bu nedenle yapılan araştırmalar sarımsağı kullanmadan önce ezmenin ve ardından yaklaşık 10 dakika buharla demlenmesine izin vermenin daha sağlıklı olduğunu gösteriyor.

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9/10ARPA

ARPA

Arpa, bağışıklık sistemini uyardığı tespit edilen, antimikrobiyal ve antioksidan özelliklere sahip bir tür lif olan beta-glukan içeriyor. Physiology & Behavior dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre beta-glukan, bağışıklık sistemini harekete geçirmeye ve istilacı patojenlere karşı direnç oluşturmada çok etkili...

10/10BALIK

BALIK

Özellikle istiridye, ıstakoz ve yengeç gibi kabuklu deniz hayvanlarında bol miktarda bulunan selenyum, beyaz kan hücrelerinin grip virüslerini vücuttan temizlemeye yardımcı olan sitokinler-proteinler üretmesine yardımcı oluyor.

Ayrıca somon ve uskumru ise iltihabı azaltan, hava akışını artıran, akciğerleri soğuk algınlığından ve solunum yolu enfeksiyonlarından koruyan omega-3 yağları açısından çok zengin…

Fotoğraflar: iStock

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#Sağlık#Bağışıklık#Sağlıklı Besinler

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