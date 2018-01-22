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Hürriyet
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Nasil Yapilir

Diyet beyti kebap tarifi

Beyti keyfiniz diyetteyken sekteye uğramasın

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1İç malzemesi için malzemeler
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İç malzemesi için malzemeler

½ kilo kıyma 1 tatlı kaşığı kırmızı biber½ tatlı kaşığı karabiber1 tatlı kaşığı tuz2-3 diş ezilmiş sarımsak 5-6 sap maydanoz

2Sosu için malzemeler
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Sosu için malzemeler

1 tatlı kaşığı tereyağ3-4 adet rendelenmiş domates2-3 diş ezilmiş sarımsak ½ çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı kırmızı biber1 çay kaşığı karabiber

3Diğer malzemeler
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Diğer malzemeler

1 paket kepekli Tortilla ekmeğiBir kase süzme yoğurt2 adet domates7-8 adet yeşilbiber1-2 dal maydonozÇöp şiş çubuğu

4Hazırlanışı
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Hazırlanışı

Önce kıyma ile kırmızı biber, tuz, karabiber, sarımsak ve ince ince kıyılmış maydanozu 10-15 dakika kadar iyice yoğurun.

5
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Yoğurduğunuz etin üstünü örtüp en az bir saat kadar buzdolabında dinlendirin.

6
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Sosu için önce bir tavada tereyağını eritin ve diğer malzemelerin hepsini ekleyerek 5 dakika kadar kaynatın ve soğumaya bırakın. İsteğinize göre acı miktarını artırabilirsiniz.

7
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Dinlendirdiğiniz harçtan her bir şiş için avucunuzu dolduracak büyüklükte bir parça alın fotoğraftaki gibi şekil verin.

8
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Etleri şişe takmadan önce ellerinizi ve çubukları ıslatın ki etin yapışmasını önleyin.

9
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Hazırladığınız şişleri önceden 180 derece ısıtılmış fırınınızın ızgara bölümünde pişirin.

10
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Ekmek tahtası üzerine tortillayı serin.

11
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Domates ve biberleri de aynı anda ızgarada pişirebilirsiniz.

12
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Fırından çıkardığınız şişlerden birini ekmeğin arasına koyun ve hızlıca ekmeğin içine çekin.

13
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Rulo şeklinde sararak aynı işlemi kalan tortillalarla tekrarlayın.

14
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Hazır olan ruloları ekmek tahtası üzerinde ince dilimler şeklinde keserek servis tabağının kenarına sıralayın.

15
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Ortasına küçük bir kase süzme yoğurdu ters çevirerek yerleştirin.

16
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Fırınladığınız domates ve biberleri tabağın kenarına koyun.

17
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Son olarak sıcak olan domates sosunu yoğurt hariç tüm tabağın üzerinde gezdirin.

18
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Üstünü bir iki dal maydanoz ile süsleyip servis edin.

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