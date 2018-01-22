Diyet beyti kebap tarifi

½ kilo kıyma 1 tatlı kaşığı kırmızı biber½ tatlı kaşığı karabiber1 tatlı kaşığı tuz2-3 diş ezilmiş sarımsak 5-6 sap maydanoz1 tatlı kaşığı tereyağ3-4 adet rendelenmiş domates2-3 diş ezilmiş sarımsak ½ çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı kırmızı biber1 çay kaşığı karabiber1 paket kepekli Tortilla ekmeğiBir kase süzme yoğurt2 adet domates7-8 adet yeşilbiber1-2 dal maydonozÇöp şiş çubuğuÖnce kıyma ile kırmızı biber, tuz, karabiber, sarımsak ve ince ince kıyılmış maydanozu 10-15 dakika kadar iyice yoğurun.Yoğurduğunuz etin üstünü örtüp en az bir saat kadar buzdolabında dinlendirin.Sosu için önce bir tavada tereyağını eritin ve diğer malzemelerin hepsini ekleyerek 5 dakika kadar kaynatın ve soğumaya bırakın. İsteğinize göre acı miktarını artırabilirsiniz.Dinlendirdiğiniz harçtan her bir şiş için avucunuzu dolduracak büyüklükte bir parça alın fotoğraftaki gibi şekil verin.Etleri şişe takmadan önce ellerinizi ve çubukları ıslatın ki etin yapışmasını önleyin.Hazırladığınız şişleri önceden 180 derece ısıtılmış fırınınızın ızgara bölümünde pişirin. Ekmek tahtası üzerine tortillayı serin. Domates ve biberleri de aynı anda ızgarada pişirebilirsiniz.Fırından çıkardığınız şişlerden birini ekmeğin arasına koyun ve hızlıca ekmeğin içine çekin. Rulo şeklinde sararak aynı işlemi kalan tortillalarla tekrarlayın.Hazır olan ruloları ekmek tahtası üzerinde ince dilimler şeklinde keserek servis tabağının kenarına sıralayın.Ortasına küçük bir kase süzme yoğurdu ters çevirerek yerleştirin. Fırınladığınız domates ve biberleri tabağın kenarına koyun.Son olarak sıcak olan domates sosunu yoğurt hariç tüm tabağın üzerinde gezdirin.Üstünü bir iki dal maydanoz ile süsleyip servis edin.