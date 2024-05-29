Demir, magnezyum, çinko, potasyum... Tam bir sağlık deposu! Tahinin faydaları saymakla bitmiyor

Yemeklerde, tatlılarda ve kahvaltıda lezzetiyle sofralarda yerini alan, çeşitli yemek kültürlerinde çokça kullanılan tahin, sağlık deposu bir besindir. Tahin, susam bitkisinin tohumlarının zarının ve dış kabuğunun soyulması, gerekli ısıl işlemlerle pişirilmesi sonrasında öğütülmesi ile elde edilen bir Orta Doğu sosu ya da çeşnisidir. Tahinin 100 gramı 592 kaloridir. Yüzde 53 yağ, yüzde 22 karbonhidrat, yüzde 17 protein, yüzde 3 sudan oluşur. İçeriğinde tiamin, fosfor, çinko, niasin, demir, magnezyum, folat, kalsiyum, B vitaminleri ve potasyum bulunur. Yüksek oranda esansiyel yağ asidi içeren tahin, antioksidan içermesi nedeniyle bağışıklığı güçlendirir, yeterli ve dengeli tüketildiğinde kolesterol seviyesini düşürür. Böylece kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır. Cilt sağlığına iyi gelen bu besin aynı zamanda beyni destekler. Ayrıca tahinin içerisinde bulunan kalsiyum ve magnezyum da kemik gelişiminde etkilidir. Aminoasit ihtiyacını karşılarVücudu uyararak enerji verirKansızlığı giderirBağırsakları temizler Beyni güçlendirirKalsiyum deposudurVücudu ısıtırZihin gelişimini desteklerCinsel gücü artırır Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, Yüksek yağ içeriği sebebiyle çok tüketildiğinde alınan kaloriyle beraber kilo alımına neden verebilir. Sabahları aç karnına tahin tüketmek, gün içinde kişinin daha enerjik olmasını sağlar dedi.