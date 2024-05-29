Demir, magnezyum, çinko, potasyum... Tam bir sağlık deposu! Tahinin faydaları saymakla bitmiyor

Tahinin Faydaları Nelerdir?

Yüksek oranda esansiyel yağ asidi içeren tahin, antioksidan içermesi nedeniyle bağışıklığı güçlendirir, yeterli ve dengeli tüketildiğinde kolesterol seviyesini düşürür. Böylece kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır. Cilt sağlığına iyi gelen bu besin aynı zamanda beyni destekler. Ayrıca tahinin içerisinde bulunan kalsiyum ve magnezyum da kemik gelişiminde etkilidir.