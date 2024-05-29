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Demir, magnezyum, çinko, potasyum... Tam bir sağlık deposu! Tahinin faydaları saymakla bitmiyor

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#Tahin#Sağlık#Yaşam
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 08:16

Lezzetiyle sofralarımızı şenlendiren tahin aynı zamanda tam bir sağlık deposu. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen tahin hakkında merak edilenleri anlattı.

1/6Demir, magnezyum, çinko, potasyum... Tam bir sağlık deposu Tahinin faydaları saymakla bitmiyor

Yemeklerde, tatlılarda ve kahvaltıda lezzetiyle sofralarda yerini alan, çeşitli yemek kültürlerinde çokça kullanılan tahin, sağlık deposu bir besindir.

2/6Demir, magnezyum, çinko, potasyum... Tam bir sağlık deposu Tahinin faydaları saymakla bitmiyor

Tahin, susam bitkisinin tohumlarının zarının ve dış kabuğunun soyulması, gerekli ısıl işlemlerle pişirilmesi sonrasında öğütülmesi ile elde edilen bir Orta Doğu sosu ya da çeşnisidir.

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3/6Tahinin Besin Değeri Nedir

Tahinin Besin Değeri Nedir?

Tahinin 100 gramı 592 kaloridir. Yüzde 53 yağ, yüzde 22 karbonhidrat, yüzde 17 protein, yüzde 3 sudan oluşur. İçeriğinde tiamin, fosfor, çinko, niasin, demir, magnezyum, folat, kalsiyum, B vitaminleri ve potasyum bulunur.

4/6Tahinin Faydaları Nelerdir

Tahinin Faydaları Nelerdir?

Yüksek oranda esansiyel yağ asidi içeren tahin, antioksidan içermesi nedeniyle bağışıklığı güçlendirir, yeterli ve dengeli tüketildiğinde kolesterol seviyesini düşürür. Böylece kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır. Cilt sağlığına iyi gelen bu besin aynı zamanda beyni destekler. Ayrıca tahinin içerisinde bulunan kalsiyum ve magnezyum da kemik gelişiminde etkilidir.

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5/6Tahin-Pekmezin Faydaları Nelerdir

Tahin-Pekmezin Faydaları Nelerdir?

Aminoasit ihtiyacını karşılar
Vücudu uyararak enerji verir
Kansızlığı giderir
Bağırsakları temizler
Beyni güçlendirir
Kalsiyum deposudur
Vücudu ısıtır
Zihin gelişimini destekler
Cinsel gücü artırır

6/6Demir, magnezyum, çinko, potasyum... Tam bir sağlık deposu Tahinin faydaları saymakla bitmiyor

Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, "Yüksek yağ içeriği sebebiyle çok tüketildiğinde alınan kaloriyle beraber kilo alımına neden verebilir. Sabahları aç karnına tahin tüketmek, gün içinde kişinin daha enerjik olmasını sağlar" dedi.

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#Tahin#Sağlık#Yaşam

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