“Büryan” sabah kahvaltısında et yeme alışkanlığı olmayanların bile tercihi

TÜRK Patent Enstitüsü tarafından 2003 yılında patent verilen büryan kebabı için Siirt'te her gün 20 kuzu kesiliyor.



Kenteki büryancıların yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir'e şoklanarak gönderilen Siirt büryan kebabının yapımına her gün saat 02.00'de başlanıyor. Sabahtan itibaren satışına başlanan büryan saat 15.00'te tamamen tükeniyor. Siirt'e yolu düşenler büryan yemeden ayrılmıyor. Kentteki büryan ustalarından Murat Kayaalp, bu kebabın meşe odununun yakıldığı kuyularda buharla piştiğini belirterek, "Siirt'ten gidenler de yanlarında mutlaka büryan götürür. Uçakla il dışına büryan gönderiyorduk ama şu anda seferler iptal edildi. biz de siparişleri Batman veya Diyarbakır'dan göndermeye çalışıyoruz" dedi.