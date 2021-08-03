Buerger hastalığı nedir, neden olur? Buerger hastalığı belirtileri ve tedavisi

Tedavisi Buerger hastalığına bağlı ayak parmaklarında morarma, soğuma ve iyileşmeyen yaraların iyileşmesi için ilk şart, sigara içmemek ve içilen ortamda bulunmamaktır. Daha önce bahsettiğim gibi başka bir tedaviye ihtiyaç duymadan, sigaranın bırakılması ile hastalık yüzde 92 oranında iyileşir. Ek olarak hastalara damar genişletici ve kan sulandırıcı tedavi veriliyor. Hastalığın sıklıkla diz altındaki küçük çaplı atar damarları tutması nedeniyle baypas veya anjio ile damarın açılma şansı çok düşüktür. Hastalık hiçbir zaman tam iyileşmez. Remisyon (hastalık belirtilerinin sönmesi) ve alevlenmeler ile seyreder. Sigarayı bırakan ve sigara dumanına maruz kalmayan hastaların yaraları iyileşir ve uzuv kaybı yaşanmaz. Ancak yaraları iyileşen hasta, yıllar sonra tekrar sigara dumanına maruz kalırsa, hastalık tekrar alevlenebilir ve hastayı yeniden uzuv kaybına götürebilir. Buerger hastaları için, bir tek sigara ile 2 paket sigara içmek ya da dumana maruz kalmak arasında, hastalığın ilerlemesi açısından hiçbir fark yoktur.