Bu kış sebzeleri çocuklar için çok yararlı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Şahin Gürhan’a göre sağlıklı çocuklar yetiştirmek istiyorsak, onlara mutlaka sebze yedirmemiz gerekiyor.
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1
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Çocuklara sebzeleri sevdirebilmek ve yedirebilmek hiç kolay sayılmaz. Maalesef ki anneler için oldukça zorlu bir mücadele gerektiriyor. Hatta çocuklarla anneler arasındaki sebzelerle ilgili tatlı çekişme, anneleri farklı stratejiler geliştirmeye zorluyor. Günümüz anneleri albenisi olan, çocuğun ilgisini çekecek menüler hazırlarken çaktırmadan da sebzeleri çocuklarına yedirmenin bir yolunu mutlaka buluyorlar.
2
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Kış sebzelerinin faydaları
- İçerdiği mineraller nedeniyle zihinsel gelişime yardımcı olurlar. - Çocukların büyüme ve gelişiminde etkilidirler. Ayrıca hücre yenilenmesi ve doku onarımını sağlarlar. - Deri ve göz sağlığını korumada yardımcıdırlar. - Kan yapımına destektirler. - Hastalıklara karşı bağışıklık direncini arttırırlar. - Sindirim sistemi düzensizliklerini giderirler.
3
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Çocuklar hangi sebzeleri yemeli?
- İçerisinde A, B, C ve E vitaminleri ile demir, magnezyum ve fosfat gibi mineralleri barındırır. - A ve C vitamininin antioksidan etkisinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirir. Boğaz enfeksiyonlarına ve soğuk algınlıklarına karşı etkilidir.Çocukların göz sağlığını korumada önemlidir. - Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayan lif ve fitokimyasallar yönünden zengindir.
4
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Pırasa
- İçerdiği K Vitamini kan hücresi yapımının artmasını sağlar. - Bağırsak hareketlerini hızlandırması nedeniyle çocukların bağırsak sisteminin düzenli çalışması açısından çok faydalıdır. - Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ile çocukları hastalıklara karşı korur. - İdrar söktürücü etkisi vardır.
5
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Karnabahar
- E vitamini içeriği yüksek olup, kansere ve doku hasarına karşı koruyucudur. - Antioksidan maddeler içermesi nedeniyle çocuğun hastalanmasını engeller. - Enfeksiyonlara karşı etkili bir besindir.
6
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Kereviz
- A, B, C vitaminleri ile başta fosfor olmak üzere çinko, bakır ve selenyum minerallerini içerir. - Çocuklarda iştah açıcı özelliği vardır.
7
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Lahana
- Bağışıklık sistemini güçlendirir. - Balgam sökücü etkisi vardır. - Çocukların vücutlarında oluşan yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar. - Bağırsak hareketlerini düzenler ve kabız olmayı önler. - İdrar söktürücü etkisi de vardır.
8
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Yer elması
- Demir açısından zengin bir sebzedir, demir eksikliği anemisinde yardımcıdır. - İçerdiği inülin ile kan şekeri dengeleyici etki gösterir çocuğun fazla abur-cubur yeme eğilimini azaltır. - Kabızlık sıkıntısı yaşayan çocuklarda bağırsak hareketlerini düzenler ve etkili sonuç alınır. - Bağışıklık sistemini güçlendirir.
9
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Brokoli
- Vitamin ve mineralden çok zengindir. - A, C, D, K ve E vitamini ile demir, bakır, potasyum ve kalsiyum mineralleri açısından zengin bir sebzedir. - Çocuğun kemik ve diş sağlığı açısından önemli bir besindir. - İçeriğinde bulunan bileşenler sayesinde bağışıklık sisteminin daha güçlü olmasını sağlar ve hastalıklara yakalanma riskini azaltır. - Enfeksiyonlara karşı etkili bir besindir.