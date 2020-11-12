Bu kış sebzeleri çocuklar için çok yararlı

Brokoli - Vitamin ve mineralden çok zengindir.

- A, C, D, K ve E vitamini ile demir, bakır, potasyum ve kalsiyum mineralleri açısından zengin bir sebzedir.

- Çocuğun kemik ve diş sağlığı açısından önemli bir besindir.

- İçeriğinde bulunan bileşenler sayesinde bağışıklık sisteminin daha güçlü olmasını sağlar ve hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

- Enfeksiyonlara karşı etkili bir besindir.