Bu besinler kış döneminde çocuğunuzun bağışıklığını güçlendirecek

Ev yapımı meyveli kefir Kefir içerdiği probiyotikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici özellik gösteriyor ama çocukların büyük bir kısmının çok da hoşuna gitmeyen bir lezzet. Kefiri çocuğunuzun sevdiği bir meyve ile blenderize edebilirsiniz. Böylece çocuğunuza hem probiyotik ve vitamin deposu hem de lezzetli bir ara öğün sunabilirsiniz.