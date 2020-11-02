Bu besinler kış döneminde çocuğunuzun bağışıklığını güçlendirecek
Çocukların kış aylarının başlamasıyla artan enfeksiyonlardan korunabilmesi için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmaları gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, sağlıklı kış besinlerini sıraladı.
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1
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Güçlü bir bağışıklık sistemi için de sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve düzenli uyku şart. Peki, çocuklar güçlü bir bağışıklık için kış aylarında neler tüketmeli?
2
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Kahvaltıyı atlamak vücut direncini düşüyor
Kahvaltı günlük ihtiyaç duyulan besin ve besin öğelerinin kolayca karşılanabileceği bir öğün. Çocuğunuza seveceği bir omlet hazırlayıp yanına mandalina, portakal, greyfurt gibi bir narenciye meyvesi eklediğinizde hem günlük C vitamini ihtiyacının bir kısmının karşılanmasına destek sağlayacak hem de yumurtanın içerisindeki bağışıklık sistemini destekleyen demirin emilimini artıracaksınız.
3
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Antioksidan ve vitamin deposu ara öğünler
Çocuklar yetişkinlerden daha fazla atıştırma ihtiyacı hisseder. Bu ihtiyacı bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilecek yüksek yağlı ve şekerli paketli bir gıdadan karşılamaması için kış meyvelerinden ve badem, fındık, ceviz gibi kabuklu yemişlerden oluşan antioksidan ve vitamin deposu bir ara öğün hazırlayabilirsiniz.
4
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Köklerde sağlık var
Kereviz, turp, kırmızı pancar gibi kök yumru; pırasa, soğan, sarımsak gibi soğanlı; ıspanak, pazı, roka, tere gibi toprak üstü sebzeler içerdikleri güçlü antioksidanlar sayesinde bağışıklık sisteminin en önemli destekleyicilerindendir. Çocuğunuz bu besinleri tüketmekte zorlanıyorsa bol sebzeli bir çorba kurtarıcı olabilir.
5
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Güçlü bir bağışıklık için yeterli miktarda çinko şart. Hindi eti, kabak çekirdeği, kuru baklagiller ve kaju en zengin çinko kaynaklarından.
6
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Güneş gitti D vitaminini nereden karşılayacağız?
Son 10 yılda yapılan çalışmalar, D vitamininin bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koymuştur. D vitamininin en iyi kaynağı güneştir; yumurta sarısı, ton balığı ve somon gibi yağlı balıklar da D vitamini kaynağı olmasına rağmen güneş ışığından yeterli miktarda yararlanılamadığında D vitamini eksiklikleri görülür. Bu nedenle rutinde D vitamini seviyeleri takip edilmeli ve eksiklik varsa hekime danışılarak takviye yapılmalıdır.
7
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Ev yapımı meyveli kefir
Kefir içerdiği probiyotikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici özellik gösteriyor ama çocukların büyük bir kısmının çok da hoşuna gitmeyen bir lezzet. Kefiri çocuğunuzun sevdiği bir meyve ile blenderize edebilirsiniz. Böylece çocuğunuza hem probiyotik ve vitamin deposu hem de lezzetli bir ara öğün sunabilirsiniz.
8
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Ballı ıhlamur
Soğuk algınlığına karşı ıhlamurun gücünü artık hepimiz biliyoruz. Ihlamuru çocuğunuzun seveceği bir hala getirmek için biraz bal ekleyebilirsiniz.
9
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Haftada 2 defa balık
Omega-3 bağışıklık düzenleyici ve destekleyici özelliğe sahiptir. Yeterli miktarda omega-3 için haftada en az 2 defa balık tüketmek gerekiyor. Çocuğunuz balık tüketmeyi sevmiyorsa balık köftesi, balık çorbası gibi tarifler deneyebilirsiniz.
10
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Haftada 2 defa kuru baklagil
Kurubaklagiller, içerisindeki protein, lif, demir, çinko, magnezyum ve folik asit sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici etki gösterir. Kurubaklagil yemeğinin yanına limonlu bir salata eklediğinizde hem demirin emilimini artıracak hem de vitamin ve antioksidan açısından zengin bir öğün hazırlamış olacaksınız.