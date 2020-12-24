Bu alanları ve eşyaları kısa sürede düzenleyebilirsiniz
Saatler süren ev işleri yorucu olabiliyor. Üstelik işler uzunsa, onu ertelemek de isteyebilirsiniz. Ancak, bazı alanları çok kısa sürede temizleyebilir, işleri de halledebilirsiniz.
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İşte kısa sürede düzenleyebileceğiniz alanlar...
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Oturma odası
İnsanların en bir araya geldiği alan olan oturma odası, gerekli durumlarda ofis veya egzersiz alanı gibi farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Burayı düzenli ve işlevsel tutmanın anahtarı ise depolama seçeneğini göz ardı etmemek. Televizyon kumandaları için bir sepetiniz, dergi ve gazeteler için dergilik, belli el sanatları veya egzersiz materyalleri için kutular olmalı. Hasır sepetler bu noktada işinizi görebilir. Çünkü çok az yer kaplarlar. Böylece her eşyanın bir yeri olduğunda gün sonunda evi toparlamak daha kolay olacaktır.
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Antre
Kaban, ayakkabı, anahtar ve posta gibi eşyalar genellikle evin girişinde bulunur. Burayı organize ederek, düzenlemekle kalmaz, aynı zamanda mikropları da uzak tutmuş olursunuz. Bu nedenle düzenlemeye ilk olarak ayakkabıları dolaba kaldırarak başlayabilirsiniz. Ya da kapının yanında ayakkabılara yer ayırabilirsiniz. Bunun için de üç katlı bir raf işinizi görebilir. Daha sonra diğerleri için de bir yer belirleyerek gelen kalan eşyalarınızı düzenleyin. Anahtarlar için duvara asılabilen anahtarlık, cüzdan ve gelen postalar için de bir sepet kullanabilirsiniz. Her şeyin düzenli bir şekilde yerleştirince sonradan oluşacak dağınıklığı gidermek daha kolay olacaktır.
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Çanta
Öncelikle çantanızı tamamen boşaltın. Daha sonra çantanıza sadece gerekli olanları yerleştirin. Çantanıza koyduğunuz şeyleri ararken zorlanmamak için de çanta düzenleyici kullanabilirsiniz. Bu şekilde her şeyi kolayca erişebilir hale getirebilirsiniz. Üstelik bu düzenleyiciler çanta değiştirirken de işinizi kolaylaştırır.
5
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El sanatları malzemeleri
El işi malzemeleri kutusu herhangi bir sebepten dolayı sık sık dağılabilir. Bu nedenle ilk iş olarak kullanılmayacak veya ihtiyaç olmayan şeyleri kutudan çıkarın. Ardından diğer malzemeleri farklı kutulara yerleştirin ve üzerini etiketleyin. Böylece ihtiyaç anında lazım olan şeyi daha rahat bulabilirsiniz.
6
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Aksesuarlar
Aksesuarlarla ilgili sıklıkla karşılaşılan sorun; düzenleyici olmadığı durumlarda derli toplu olmasını sağlamak zordur. Bunun için hiç kullanmadığınız giysi aksesuarlarınızı ayırın. Daha sonra şal ve atkıları düzenleyin, eğer sadece bir kıyafete uygunsa, o kıyafetle askıda saklayabilirsiniz. Diğerlerini de görebileceğiniz yere koyun ve düzenli bir şekilde asın.
7
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Takılar
Takıların da giysi aksesuarları gibi düzenlenmeye ihtiyacı olabilir. Kolyeler, bilezikler ve küpeler kolayca karışık hale gelebilirler. Takıların düzenli olmasını sağlamak için parçaları sıralayın, ardından da türüne de kullanım durumuna göre gruplandırın. Kullanmak istemediklerinizi de ayırın. Karışmasını önlemek için de tutacak kullanabilirsiniz. Ayrıca takılarınız, duvara monte edilebilecek bir düzenleyicide hoş bir görünüm sunabilir.
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Makyaj masası
Makyaj masanızdaki tüm eşyaları kaldırın. Gereksiz olanları ayırın, boşalan parfüm kutularını da geri dönüştürebilirsiniz. Deneyip beğenmediğiniz ürünler varsa, yeni bile olsalar, kullanmayı düşünmüyorsanız saklamayın. Daha sonra, sabah ve akşam rutinleri için kullandığınız ürünleri gruplandırın ve bir düzenleyici de muhafaza edin.
9
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Ecza dolabı
Sağlıkla ilgili oluşabilecek durumlara karşı elinizin altında doğru şeylerin bulunması önemlidir. Ecza dolabınızı düzenleyerek de neye sahip olduğunuzu ve olmadığınızı görebilir, ilaçların tarihlerinin de geçip geçmediğini görebilirsiniz. Bu nedenle ilaçları kategorilere ayırın. Tabii, bunu yaparken de son kullanma tarihlerini kontrol edin ve tarihi geçenleri atın. İhtiyaç olanlar için de bir liste oluşturun. Ayrıca kategorilere ayırdıktan sonra etiketlemek de işinizi kolaylaştırabilir.
10
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Komidin
Başucunuzdaki komidininizin dağınıklığını gidererek düzenli bir görünüm oluşturabilirsiniz. Bazı dergi ve kitapları yatmadan önce okumuyorsanız, salondaki veya çalışma odanızdaki kitaplığa taşıyabilirsiniz. Başucunuzda sadece günlük okuduğunuz kitabı ve kalem gibi gerekli olan şeyleri tutabilirsiniz. Ayrıca tablet ve gözlük gibi eşyalarınızı bir düzenleyicide muhafaza etmek daha rahat olabilir. En sevdiğiniz fotoğraf gibi sizi iyi hissettiren eşyaları ekleyebilirsiniz ama bunu en az seviyeden tutmaya özen gösterin.
11
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Kırtasiye gereçleri
Muhtemelen çekmecelerde, masadakinden fazla kırtasiye gereçleri vardır. Nelere sahip olduğunuzu öğrenmek için bir liste oluşturun. Böylece elinizde olanları tekrar satın almanıza gerek kalmayacak ve gereksiz kalabalık olmayacaktır. Çok fazla kartvizit veya tebrik kartı gibi şeyler varsa bunları bir zarfa yeleştirin. Daha sonra kullanmak için gerekli olan malzemeleri de bölmeli kaplarda muhafaza edebilirsiniz.