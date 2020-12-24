MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Dekorasyon Haberleri Bu alanları ve eşyaları kısa sürede düzenleyebilirsiniz
GeriDekorasyon Bu alanları ve eşyaları kısa sürede düzenleyebilirsiniz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Dekorasyon
Fotoğraflar: Alamy-Ingimage-iStock
Haber Giriş: 24 Aralık 2020 - 17:44 | 

Bu alanları ve eşyaları kısa sürede düzenleyebilirsiniz

Saatler süren ev işleri yorucu olabiliyor. Üstelik işler uzunsa, onu ertelemek de isteyebilirsiniz. Ancak, bazı alanları çok kısa sürede temizleyebilir, işleri de halledebilirsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İşte kısa sürede düzenleyebileceğiniz alanlar...

2Oturma odası
Abone Ol google-news

Oturma odası

İnsanların en bir araya geldiği alan olan oturma odası, gerekli durumlarda ofis veya egzersiz alanı gibi farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Burayı düzenli ve işlevsel tutmanın anahtarı ise depolama seçeneğini göz ardı etmemek. Televizyon kumandaları için bir sepetiniz, dergi ve gazeteler için dergilik, belli el sanatları veya egzersiz materyalleri için kutular olmalı. Hasır sepetler bu noktada işinizi görebilir. Çünkü çok az yer kaplarlar. Böylece her eşyanın bir yeri olduğunda gün sonunda evi toparlamak daha kolay olacaktır.

3Antre
Abone Olgoogle-news

Antre

Kaban, ayakkabı, anahtar ve posta gibi eşyalar genellikle evin girişinde bulunur. Burayı organize ederek, düzenlemekle kalmaz, aynı zamanda mikropları da uzak tutmuş olursunuz. Bu nedenle düzenlemeye ilk olarak ayakkabıları dolaba kaldırarak başlayabilirsiniz. Ya da kapının yanında ayakkabılara yer ayırabilirsiniz. Bunun için de üç katlı bir raf işinizi görebilir. Daha sonra diğerleri için de bir yer belirleyerek gelen kalan eşyalarınızı düzenleyin. Anahtarlar için duvara asılabilen anahtarlık, cüzdan ve gelen postalar için de bir sepet kullanabilirsiniz. Her şeyin düzenli bir şekilde yerleştirince sonradan oluşacak dağınıklığı gidermek daha kolay olacaktır.

4Çanta
Abone Olgoogle-news

Çanta

Öncelikle çantanızı tamamen boşaltın. Daha sonra çantanıza sadece gerekli olanları yerleştirin. Çantanıza koyduğunuz şeyleri ararken zorlanmamak için de çanta düzenleyici kullanabilirsiniz. Bu şekilde her şeyi kolayca erişebilir hale getirebilirsiniz. Üstelik bu düzenleyiciler çanta değiştirirken de işinizi kolaylaştırır.

5El sanatları malzemeleri
Abone Olgoogle-news

El sanatları malzemeleri

El işi malzemeleri kutusu herhangi bir sebepten dolayı sık sık dağılabilir. Bu nedenle ilk iş olarak kullanılmayacak veya ihtiyaç olmayan şeyleri kutudan çıkarın. Ardından diğer malzemeleri farklı kutulara yerleştirin ve üzerini etiketleyin. Böylece ihtiyaç anında lazım olan şeyi daha rahat bulabilirsiniz.

6Aksesuarlar
Abone Olgoogle-news

Aksesuarlar

Aksesuarlarla ilgili sıklıkla karşılaşılan sorun; düzenleyici olmadığı durumlarda derli toplu olmasını sağlamak zordur. Bunun için hiç kullanmadığınız giysi aksesuarlarınızı ayırın. Daha sonra şal ve atkıları düzenleyin, eğer sadece bir kıyafete uygunsa, o kıyafetle askıda saklayabilirsiniz. Diğerlerini de görebileceğiniz yere koyun ve düzenli bir şekilde asın.

7Takılar
Abone Olgoogle-news

Takılar

Takıların da giysi aksesuarları gibi düzenlenmeye ihtiyacı olabilir. Kolyeler, bilezikler ve küpeler kolayca karışık hale gelebilirler. Takıların düzenli olmasını sağlamak için parçaları sıralayın, ardından da türüne de kullanım durumuna göre gruplandırın. Kullanmak istemediklerinizi de ayırın. Karışmasını önlemek için de tutacak kullanabilirsiniz. Ayrıca takılarınız, duvara monte edilebilecek bir düzenleyicide hoş bir görünüm sunabilir.

8Makyaj masası
Abone Olgoogle-news

Makyaj masası

Makyaj masanızdaki tüm eşyaları kaldırın. Gereksiz olanları ayırın, boşalan parfüm kutularını da geri dönüştürebilirsiniz. Deneyip beğenmediğiniz ürünler varsa, yeni bile olsalar, kullanmayı düşünmüyorsanız saklamayın. Daha sonra, sabah ve akşam rutinleri için kullandığınız ürünleri gruplandırın ve bir düzenleyici de muhafaza edin.

9Ecza dolabı
Abone Olgoogle-news

Ecza dolabı

Sağlıkla ilgili oluşabilecek durumlara karşı elinizin altında doğru şeylerin bulunması önemlidir. Ecza dolabınızı düzenleyerek de neye sahip olduğunuzu ve olmadığınızı görebilir, ilaçların tarihlerinin de geçip geçmediğini görebilirsiniz. Bu nedenle ilaçları kategorilere ayırın. Tabii, bunu yaparken de son kullanma tarihlerini kontrol edin ve tarihi geçenleri atın. İhtiyaç olanlar için de bir liste oluşturun. Ayrıca kategorilere ayırdıktan sonra etiketlemek de işinizi kolaylaştırabilir.

10Komidin
Abone Olgoogle-news

Komidin

Başucunuzdaki komidininizin dağınıklığını gidererek düzenli bir görünüm oluşturabilirsiniz. Bazı dergi ve kitapları yatmadan önce okumuyorsanız, salondaki veya çalışma odanızdaki kitaplığa taşıyabilirsiniz. Başucunuzda sadece günlük okuduğunuz kitabı ve kalem gibi gerekli olan şeyleri tutabilirsiniz. Ayrıca tablet ve gözlük gibi eşyalarınızı bir düzenleyicide muhafaza etmek daha rahat olabilir. En sevdiğiniz fotoğraf gibi sizi iyi hissettiren eşyaları ekleyebilirsiniz ama bunu en az seviyeden tutmaya özen gösterin.

11Kırtasiye gereçleri
Abone Olgoogle-news

Kırtasiye gereçleri

Muhtemelen çekmecelerde, masadakinden fazla kırtasiye gereçleri vardır. Nelere sahip olduğunuzu öğrenmek için bir liste oluşturun. Böylece elinizde olanları tekrar satın almanıza gerek kalmayacak ve gereksiz kalabalık olmayacaktır. Çok fazla kartvizit veya tebrik kartı gibi şeyler varsa bunları bir zarfa yeleştirin. Daha sonra kullanmak için gerekli olan malzemeleri de bölmeli kaplarda muhafaza edebilirsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi