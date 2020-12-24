Bu alanları ve eşyaları kısa sürede düzenleyebilirsiniz

Antre Kaban, ayakkabı, anahtar ve posta gibi eşyalar genellikle evin girişinde bulunur. Burayı organize ederek, düzenlemekle kalmaz, aynı zamanda mikropları da uzak tutmuş olursunuz. Bu nedenle düzenlemeye ilk olarak ayakkabıları dolaba kaldırarak başlayabilirsiniz. Ya da kapının yanında ayakkabılara yer ayırabilirsiniz. Bunun için de üç katlı bir raf işinizi görebilir. Daha sonra diğerleri için de bir yer belirleyerek gelen kalan eşyalarınızı düzenleyin. Anahtarlar için duvara asılabilen anahtarlık, cüzdan ve gelen postalar için de bir sepet kullanabilirsiniz. Her şeyin düzenli bir şekilde yerleştirince sonradan oluşacak dağınıklığı gidermek daha kolay olacaktır.