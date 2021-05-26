Besin alerjisi belirtileri nelerdir, neden olur? Besin alerjisine karşı bu yiyeceklere dikkat

Besin alerjisi neden olur? Besin alerjisi, genetik veya çevresel nedenlerden dolayo gelişebilir. Özellikle ailede alerjik hastalığı varsa çocuklarda da görülebilir. Fakat burada tek bir gen sorumlu olmadığı için yatkınlık şeklinde ortaya çıkmaktadır.



Ayrıca bağışıklık sisteminin proteini bir tehdit gibi görüp bunlara karşı IgE tipi antikorlar üretmesidir. Eğer kişide proteine karşı duyarlılık varsa ve o besinle karşılaşırsa daha önce oluşmuş IgE tipi antikorlar, birçok maddenin salınımını arttırır. Bu durum ise besin alerjisine bağlı olarak gelişen şikayetlerin ortaya çıkmasına sebep olur.