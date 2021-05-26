Besin alerjisi belirtileri nelerdir, neden olur? Besin alerjisine karşı bu yiyeceklere dikkat
Besin alerjisi, belli bir yiyeceği tükettikten sonra meydana gelen spesifik bir bağışıklık sisteminin tepkisinden kaynaklanan olumsuz bir immünolojik reaksiyondur. Bazı durumlarda ciltte hafif kızarıklık ve kaşıntı ile kendini belli ederken bazen de ciddi sonuçlara yol açabilir. Peki besin alerjisi belirtileri nelerdir, neden olur? Besin alerjisine karşı bu yiyeceklere dikkat
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Vücudun günlük tüketilen besinlere bağışıklık sistemi aracılığıyla tepki göstermesi durumuna besin alerjisi denir. Bu duruma bazen her gün tüketilen yiyecekler bile neden olabilir. Bu durum her yaşta ortaya çıkabilir. Ayrıca çocuklarda, yetişkinlere oranla daha fazla görülüyor.
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Besin alerjisi neden olur?
Besin alerjisi, genetik veya çevresel nedenlerden dolayo gelişebilir. Özellikle ailede alerjik hastalığı varsa çocuklarda da görülebilir. Fakat burada tek bir gen sorumlu olmadığı için yatkınlık şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Ayrıca bağışıklık sisteminin proteini bir tehdit gibi görüp bunlara karşı IgE tipi antikorlar üretmesidir. Eğer kişide proteine karşı duyarlılık varsa ve o besinle karşılaşırsa daha önce oluşmuş IgE tipi antikorlar, birçok maddenin salınımını arttırır. Bu durum ise besin alerjisine bağlı olarak gelişen şikayetlerin ortaya çıkmasına sebep olur.
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Besin alerjisi belirtileri nelerdir?
Dahiliye Uzmanı Dr. Sedat Işık, besin alerjisi belirtilerini anlattı, buna neden olan besinleri sıraladı.
Besin alerjileri vücudun birçok noktasında şikayetlere yol açabilir. En sık karşılaşılan belirtiler ise şunlardır; Deride kaşıntı, Kızarıklık, Yanma, Şişlik, Kurdeşen, Burunda tıkanıklık, Kaşıntı ve akıntı, Damakta kaşıntı, Gözlerde sulanma ve kaşıntı, Nefes almada zorlanma, hırıltı,
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Göğüs kafesinde ağrı, Çocuklarda yemek yemeyi reddetme, Mide bulantısı ve kusma, Kanlı ishal, Kramplar, Karın ağrısı, Tansiyon düşüklüğü, Çarpıntı, Baş dönmesi ve bayılmadır.
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Bu besinlere dikkat
Besin alerjileri yaş fark etmeksizin herkeste görülebilir. Bebeklik, çocukluk veya yetişkinlik döneminde başlayabilir aynı şekilde kendiliğinden de geçebilir. Bütün besinler alerji yapabilir. Bebekler ve çocuklar söz konusu olduğunda en çok alerjiye yol açan besin inek sütüdür. Bunun yanı sıra;
Yumurta, Gluten, Mayalı gıdalar, Kabuklu deniz mahsulleri, Yer fıstığı, Kuruyemişler, Soya,
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Buğday, Susam, Çilek, Ceviz, Çikolata, Bakliyatlar da hem çocuklarda hem de yetişkinlerde reaksiyona yol açabilir.
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Tedavisi
Besin alerjisinin önlenmesi için kesin bir tedavi yöntemi yoktur. Bu noktada besin alerjisi olan kişilerin yapması gereken bu besin ve ürünlerden uzak durmasıdır. Az tüketmek besin alerjisinin reaksiyonlarını azaltmayacağından mutlak olarak tüketilmemelidir.
Eğer kişide şikayetler hafif seyrediyorsa bunları önlemek için antihistaminik ilaçlar ve kortikosteroidler kullanılabilir. Ancak şikayetler ileri safhada gelişiyorsa doktor tarafından hastalara adrenalin oto-enjektör verilebilir ve konu hakkında bilgilendirilir.
- Besinin tüketilmeden önce geçtiği işlemler ellerjik etkiyi etkileyebilir.
- Pişirme genellikle alerjik etkiyi arttırabilir veya azaltabilir (Haşlama, kızartma gibi).
- Kanser ve gıdalarda alerjik olma olasılığı yüksektir.
- Koruyucu maddeler besinlerin alerjik özelliklerini arttırır.