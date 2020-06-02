Ã‡amur-boya gibi lekeler varsa jilet yardÄ±mÄ± ile Ã§Ä±karÄ±n EÄŸer camlarÄ±nÄ±zda Ã§amur, boya lekesi ya da kuÅŸ pisliÄŸi gibi bezle Ã§Ä±karmasÄ± zor hatta imkansÄ±z lekeler varsa bir jilet yardÄ±mÄ±yla bu lekeleri kazÄ±yabilirsiniz. Bu lekelerin tamamÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra camÄ±nÄ±zÄ± komple silin.