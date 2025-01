Anderson-Haynes, "Eğer kahve içmiyorsanız ve günlük rutininize kahve eklemenin faydalı olacağını düşünüyorsanız önce büyük resme bakın. Genel anlamda fiziksel olarak hareketli, dengeli, sürdürülebilir ve sağlıklı bir beslenmeye ve yaşam tarzına sahip misiniz?" derken kahvenin ne zaman içilmesiyle ilgili daha fazla kanıt oluşana kadar doktorunuzun ya da diyetisyeninizin tavsiyelerine uyulması gerektiğini vurguladı.

CNN International'ın "Limit coffee-drinking to this time window to lower early death risk, study suggests" başlıklı haberinden derlenmiştir.