Aramalar yüzde 470 arttı! Faydalarını say say bitiremiyorlar ama... Bamya suyu iddia edildiği kadar etkili mi?

Jinekoloji uzmanı ve cinsel sağlık danışmanı Dr. Maureen Slattery ise, "Bamya suyunun doğum üzerinde herhangi bir etkisi olduğuna dair bir kanıt yok. Beslenmenizi değiştirmenin vajinal sağlığınızı iyileştirdiği ya da cinsel fonksiyonu artırdığına ilişkin sağlam veriler bulunmuyor. Vajina mikrobiyomu üzerindeki çalışmalar da halen devam ediyor ve bu bağlamda en iyi beslenme uygulamaları konusunda net bir kanıt yok" dedi. Slattery, vajinal kuruluk yaşayan hastalara reçetesiz satılan hyalüronik asit içeren kayganlaştırıcıları, menopoz sonrası hastalara ise reçeteli östrojen kremlerini tavsiye etti.

The Guardian'ın "What is okra water and is it good for your health?" başlıklı haberinden derlenmiştir.