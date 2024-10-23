×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile Haberleri

Aramalar yüzde 470 arttı! Faydalarını say say bitiremiyorlar ama... Bamya suyu iddia edildiği kadar etkili mi?

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Yaşam#Bamya
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 07:59

Gün geçmiyor ki yeni bir sağlıklı beslenme trendi çıkmasın, sosyal medyada viral olmasın... Bu trendler arasında son dönemde bir tanesi özellikle dikkat çekiyor. Peki iddiaların ne kadarı doğru? Uzmanlar ve araştırmalar ne diyor?