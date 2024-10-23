Aramalar yüzde 470 arttı! Faydalarını say say bitiremiyorlar ama... Bamya suyu iddia edildiği kadar etkili mi?

Belli özelliklere sahip yiyecekleri tüketmenin, vücutta benzer etkiler yaratabileceği fikri 1400'lerden günümüze geliyor. Bu görüşler bilimsel araştırmalardan çok folklorik bilgilere dayanıyor.
Doğum öncesi sağlık alanında uzman bir diyetisyen olan Lauran Saunders, "Bamya suyunun veya diğer müsilajlı besinlerin doğumu kolaylaştıracağını ya da vajinayı kayganlaştırıp daha sorunsuz bir doğum sağlayacağını kanıtlayan hiçbir bilimsel veri yok. Ama bamya suyu içmek istiyorsanız zararı da olmaz" dedi. Saunders, su tüketiminin her şekilde faydalı olduğunu vurguladı.