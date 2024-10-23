Aramalar yüzde 470 arttı! Faydalarını say say bitiremiyorlar ama... Bamya suyu iddia edildiği kadar etkili mi?

BAMYA SUYU DOĞUMU KOLAYLAŞTIRIP DOĞURGANLIĞI ARTIRIR MI?

Bamya, hamile kadınlar için kritik bir vitamin olan folat açısından zengin bir sebze. Ancak hamilelik sırasında tavsiye edilen günlük folat miktarı olan 600 mikrogramı alabilmek için 900-1000 gram civarında bamya yemek gerekiyor. Bamya suyu ise bamyaya kıyasla çok daha sınırlı miktarda folat içeriyor. Dolayısıyla hamilelerin folat takviyeleri veya ıspanak ya da mercimek gibi folat zengini besinler tüketmesi daha verimli sonuçlar sağlıyor.