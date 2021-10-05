Anne sütü bebekleri Kovid-19'dan koruyor mu? Uzmanından açıklama

"Emzirme döneminde de aşı olabilirler" Prof. Dr. Tekin, "Anneler eğer aşı olmamışlarsa emzirme döneminde de aşı olabilir. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bununla ilgili raporları yayımladı. Anne adayları gebeliklerinin herhangi bir döneminde veya emzirme sürecinde aşı yaptırabilirler. Hiçbir sakıncası, bebeğe geçen bir yan etkisinin olmadığı bugün pek çok veriyle kanıtlanmış durumda." diye konuştu.



Ankara Şehir Hastanesinde doğum yapan Kovid-19'lu annelere uygun ortamlar oluşturulduğunu, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek bebeklerini nasıl emzireceklerine ilişkin eğitimler verildiğini de dile getiren Tekin, aşılanmanın yanında bu bilgilerin de Sağlık Bakanlığının Kovid-19 dönemine ilişkin gebelik takip rehberinde yapılacak güncellemede yer alacağını bildirdi.