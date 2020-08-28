Anne karnından itibaren dikkat! Eksikliği zeka geriliğini nedeni...

Hamilelikte iyot ihtiyacı artıyor! Hamileliğin ilk üç ayında, bebeğin tiroit bezi çalışmıyor. Bu dönemde anneden gelen tiroit hormonları ile bebeğin ihtiyacının sağlandığını belirten Doç. Dr. Oktay Kaymak, “Üçüncü aydan itibaren bebeğin tiroit bezi çalışmaya başlar. Ancak yine de annenin tiroit bezinin normal çalışması ve annenin iyot düzeyinin yeterli olması bebeğin normal gelişimi için gereklidir” diyor. İyodun bebeğin beyin, endokrin sistemi ile kas ve iskelet sisteminin gelişiminde rol aldığını kaydeden Doç. Dr. Oktay Kaymak, “Normalde kadında günlük ortalama 150 mikrogram iyot alımı gerekiyor. Ancak gebelik ve emzirme döneminde artan ihtiyaç nedeni ile günlük 200-250 mikrogram iyot alınmalı” diye bilgi veriyor. Peki, iyot yeterliliğini bilmek mümkün mü? İyot düzeyinin istenen seviyede olup olmadığını tespit eden testler mevcut. Hamilelik döneminde rutin testler arasında sayılan tiroit fonksiyonları ve idrarda iyot düzeyini ölçen testler uygulanıyor.