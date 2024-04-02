×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLER Aile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

66 yaşında spora başladı, 4 yıl içinde vücudunda inanılmaz değişimler yaşandı: Tam 25 kilo! Peki neler yapıyor?

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Yaşam#Egzersiz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 09:44

66 yaşına kadar hiç spor yapmamıştı ve başlamak için de çok geç kaldığını düşünüyordu. Ancak hiç de öyle olmadı. Kısa süre içinde birçok hastalığından kurtulan Patty Branch, sırrını anlattı.

1/866 yaşında spora başladı, 4 yıl içinde vücudunda inanılmaz değişimler yaşandı: Tam 25 kilo Peki neler yapıyor

Patty Branch, hayatının ilk 66 yılını hiç spor yapmadan geçirdi.

Gençken bu durum Branch için pek önemli bir sorun teşkil etmiyordu ancak yaşı ilerledikçe kronik sağlık problemleri baş göstermeye başladı.

Doktoru, ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan Branch'e daha fazla egzersiz yapmasını tavsiye etti.

2/866 yaşında spora başladı, 4 yıl içinde vücudunda inanılmaz değişimler yaşandı: Tam 25 kilo Peki neler yapıyor

Bunu duyunca Branch'in umutsuzluğu daha da derinleşti. Zira 60'larının ortasında spora başlamak için çok geç kaldığını, o yaştan sonra ne yapsa faydasını göremeyeceğini düşünüyordu.

Yine de bir değişiklik yapması gerektiğinin farkındaydı. Bu nedenle yürüyüşler yapmaya başladı.

Kısa süre içinde adım sayısını artırdı, hatta yaşadığı şehirde düzenlenen spor etkinliklerine düzenli olarak katılmaya başladı.

BAKMADAN GEÇME!

3/866 yaşında spora başladı, 4 yıl içinde vücudunda inanılmaz değişimler yaşandı: Tam 25 kilo Peki neler yapıyor

Business Insider'a konuşan Branch, başlangıçta prediyabetin eşiğinde olduğunu ve yerinden kalkmasına bile engel olan sinir ağrıları çektiğini anlattı.

Ancak zaman içinde Branch'in kan şekeri düzeyleri dengelenmeye başladı. Dört yıl içinde neredeyse 25 kilo veren Branch, 70 yaşına geldiğinde 60'larındakine kıyasla çok daha enerjik hissediyordu.

Şimdilerde haftada 3 gün egzersiz yapan Branch, "O kadar olumlu etkileri oldu ki... Fiziksel, duygusal ve psikolojik faydalarını anlatamam. Özellikle de sağlığım için..." dedi.

Branch, kaç yaşında başlarsanız başlayın egzersizin vücudunuzda ağrılara, tükenmişliğe ya da yoksunluğa yol açmadığını da sözlerine ekledi.

4/866 yaşında spora başladı, 4 yıl içinde vücudunda inanılmaz değişimler yaşandı: Tam 25 kilo Peki neler yapıyor

Branch'in sağlık yolculuğu 60'larının sonlarında başladı. O dönemde bir yandan emekli olmayı planlıyor, bir yandan da ailesindeki hastalıklar nedeniyle stresli günler geçiriyor, hastane yollarında uzun saatler geçiriyordu.

Branch, "Kilom hızla artıyordu. Doktorum yıllardır nazik bir dille tansiyonumun kontrolden çıktığını anlatmaya çalışıyordu. Uyku apnem vardı, kolesterolüm yüksekti, neler neler... Emeklilik yıllarınıza bu şekilde adım atmamalısınız" diye konuştu.

Aynı zamanda prediyabet sınırında olan Branch'in ayağında da yoğun yanma hissine yol açan bir sinir hasarı olan nöropati teşhis edilmişti.

BAKMADAN GEÇME!

5/866 yaşında spora başladı, 4 yıl içinde vücudunda inanılmaz değişimler yaşandı: Tam 25 kilo Peki neler yapıyor

Branch bir değişiklik yapması gerektiğini biliyordu. Ne var ki daha önce birkaç kez spor salonlarına yazılmış ama motivasyonunu kısa sürede yitirmişti.

"Yüzlerce dolar harcayıp birkaç kez gidiyorsunuz. Sonra 'Aman ya, çok zahmetli bir iş bu' diyorsunuz. Ben hep bırakıyordum" diyen Branch, "tam bir miskin" olduğunu belirtti.

6/866 yaşında spora başladı, 4 yıl içinde vücudunda inanılmaz değişimler yaşandı: Tam 25 kilo Peki neler yapıyor

Ancak bir noktada doktorunun uyarılarını ve vücudunun verdiği sinyalleri göz ardı edemez hale gelen Branch, kendisine küçük bir hedef koyarak işe başladı: Her gün 5000 adım atacaktı.

Branch'in bu stratejisi işe yaradı. Kısa süre içinde kilo vermeye başlayan yaşlı kadın, günlük adım sayılarını da yavaş yavaş artırdı.

Şu an günde 10.000 adım civarında yürüyen Branch kendisini defalarca davet eden ısrarcı bir antrenör sayesinde 65 yaş üstü kişilere özel toplu egzersiz derslerine katılmaya da başladı.

BAKMADAN GEÇME!

7/866 yaşında spora başladı, 4 yıl içinde vücudunda inanılmaz değişimler yaşandı: Tam 25 kilo Peki neler yapıyor

Yaklaşık 50 dakika süren derslerde Branch ve arkadaşları direnç bandıyla, ağırlıklarla ve egzersiz toplarıyla hareketler yapıyor. Derslerde oyunlar oynadıklarını ve çok eğlendiklerini de sözlerine ekleyen Branch, "Çok gülüyoruz. Başımıza ne geleceğini hiç bilmiyoruz ama hem eğlenceli hem de hareket etmemizi sağlıyor" dedi.

Branch'in yaptığı egzersizler aynı zamanda denge ve stabilite gibi uzun ömür ve sağlıklı yaşlanma adına kilit öneme sahip faktörlere de odaklanıyor.

Branch, güç egzersizleri sayesinde kaslarını geliştirdiğini de belirtti. Kas gelişimi genel sağlığı iyileştirmenin yanı sıra ömrü de uzatıyor.

8/866 yaşında spora başladı, 4 yıl içinde vücudunda inanılmaz değişimler yaşandı: Tam 25 kilo Peki neler yapıyor

Topluluk halinde olmanın spor yapmak adına çok iyi bir motivasyon kaynağı olduğunu da belirterek, "Kalkıp spora gitmek istemediğim sabahlarda kendim dahil herkesi hayal kırıklığına uğratacakmışım gibi geliyor. Bu sayede motive oluyorum" dedi.

Kan şekerinin yeniden normal aralığa indiğini ve sinir ağrılarının büyük oranda azaldığını da ifade eden Branch, "Bütün bunlar doktorumu çok heyecanlandırıyor" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağlık#Yaşam#Egzersiz

BAKMADAN GEÇME!