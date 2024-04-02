66 yaşında spora başladı, 4 yıl içinde vücudunda inanılmaz değişimler yaşandı: Tam 25 kilo! Peki neler yapıyor?

Bunu duyunca Branch'in umutsuzluğu daha da derinleşti. Zira 60'larının ortasında spora başlamak için çok geç kaldığını, o yaştan sonra ne yapsa faydasını göremeyeceğini düşünüyordu.

Yine de bir değişiklik yapması gerektiğinin farkındaydı. Bu nedenle yürüyüşler yapmaya başladı.

Kısa süre içinde adım sayısını artırdı, hatta yaşadığı şehirde düzenlenen spor etkinliklerine düzenli olarak katılmaya başladı.