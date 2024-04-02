66 yaşında spora başladı, 4 yıl içinde vücudunda inanılmaz değişimler yaşandı: Tam 25 kilo! Peki neler yapıyor?

Business Insider'a konuşan Branch, başlangıçta prediyabetin eşiğinde olduğunu ve yerinden kalkmasına bile engel olan sinir ağrıları çektiğini anlattı.
Ancak zaman içinde Branch'in kan şekeri düzeyleri dengelenmeye başladı. Dört yıl içinde neredeyse 25 kilo veren Branch, 70 yaşına geldiğinde 60'larındakine kıyasla çok daha enerjik hissediyordu.
Şimdilerde haftada 3 gün egzersiz yapan Branch, "O kadar olumlu etkileri oldu ki... Fiziksel, duygusal ve psikolojik faydalarını anlatamam. Özellikle de sağlığım için..." dedi.
Branch, kaç yaşında başlarsanız başlayın egzersizin vücudunuzda ağrılara, tükenmişliğe ya da yoksunluğa yol açmadığını da sözlerine ekledi.