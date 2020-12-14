Evlere halı seçerken nelere dikkat edilmelidir?

Hangi odada olursa olsun önemli bir tamamlayıcı olan halıların şıklığı çok önemlidir. Tabii sadece şıklığına bakarak doğru halıyı bulmanız imkansız.



- Doğru halı seçiminde en önemli detay kesinlikle halının kullanılacağı zeminin belirlenmesidir. İhtiyacınızın tam olarak görebilmesi için önce alacağınız halıyı nerede kullanacağınızı belirlemelisiniz. Çünkü banyodaki seramiğin üzerinde kullanacağınız halı ile oturma odasındaki parkenin üzerinde kullanacağınız halının yapıları da farklı olacaktır.

- Halı seçimindeki bir başka önemli detay da halıyı kullanacağınız zeminin ebatlarını belirlemektir. Küçük bir salona aldığınız büyük bir halı hem odayı daha boğucu hale getirecek hem de yarısı eşyaların altında kalarak kötü bir görüntü oluşturacaktır.

- Bir başka önemli konu ise halının çeşidinin belirlenmesidir. Genellikle yazın ince kışın ise daha kalın halılar tercih edilir. Mutfak ve banyo gibi alanlarda ise kolay temizlik sağlanacak halılar tercih edilmelidir.

- Halının oda ile renk uyumunun olması da oldukça önemlidir. Bu renk uyumu her zaman aynı tonları kullanmak demek değildir. Bazen bir farklılık yapıp aksi bir ton ile de uyumu yakalayabilirsiniz. Doğru uyumu yakaladığınızda istediğiniz güzel sonucu da alacaksınız.

- Evde alerjik rahatsızlığı olan bir kişi varsa halı seçimini tamamen ona göre yapmalısınız. Eğer böyle bir durum söz konusu ise iplik türünü doğru seçip alerjiye sebep olacak türlerden uzak durun.

Tüm bu detayları gözden geçirdikten sonra ise halının modeli tamamen size kalmış. Odaya en uygun halıyı dilerseniz retro, dilerseniz klasik, dilerseniz de modern bir model olarak seçebilirsiniz.