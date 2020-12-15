MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Dekorasyon Haberleri Evinizin dağınık görünmesine neden olan dekorasyon hataları
GeriDekorasyon Evinizin dağınık görünmesine neden olan dekorasyon hataları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dekorasyon
Fotoğraflar: Alamy-iStock
Haber Giriş: 15.12.2020 - 17:57 | Son Güncelleme:

Evinizin dağınık görünmesine neden olan dekorasyon hataları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evinizin dağınık görünmesine neden olan dekorasyon hataları
Abone Olgoogle-news

Küçük dekorasyon hatalarının evinizi karışık göstermesine izin vermeyin. Sadece birkaç noktaya dikkat ederek büyük farklar yaratabilirsiniz.

İşte Evinizin dağınık görünmesine neden olan dekorasyon hataları...

- Duvar tablolarına dikkat

Rastgele yerleştirilmiş veya doğru boyutlarda olmayan bir duvar tablosu, tüm odayı kaotik gösterebilir. Tablonun yerleştirileceği duvara uygun olması önemli. Çok küçük boyutta tablo, rastgele gibi görünebilir. Çok büyük bir parça da odanın küçük ve dağınık görünmesine neden olabilir.

- Kabloları açıkta bırakmak

Açıkta kalan kablolar, karışık bir görüntü oluşturabilir. Evinizde kablo nedeniyle sorun oluşturan noktaları belirleyip bu sorunu halledebilirsiniz. Örneğin, bilgisayar kabloları masanın altında bir noktada toplanabilir. Kalan kablolar da masanın arkasına gizlenebilir.

Evinizin dağınık görünmesine neden olan dekorasyon hataları

- Aksesuarları karışık yerleştirmek

Masa ve raflara aksesuar yerleştirirken, her şeyi üçlü olacak şekilde gruplandırın. Böylece bir odak noktası oluşturabilirsiniz. Daha farklı bir görünüm oluşturmak için farklı boyutlardaki aksesuarları gruplandırın ve masanız kare ise 45 derecelik açıyla konumlandırabilirsiniz.

- Yanlış boyutta halı tercih etmek

Yaşam alanının daha düzenli görünmesi için halı oldukça önemli bir detay. Bu nedenle oturma odanızdaki her mobilyanın ön ayakları halının üzerinde olmalı.

- Yastık kılıflarının görünümü

Kılıfı kırışan ve deforme olan yastıklar, ortamın dağınık görünmesine neden olabilir. Bu nedenle yastık kılıfı tercih ederken kırışmamasına ve iyi durumda olmasına dikkat edin.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle