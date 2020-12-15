İşte Evinizin dağınık görünmesine neden olan dekorasyon hataları...

- Duvar tablolarına dikkat

Rastgele yerleştirilmiş veya doğru boyutlarda olmayan bir duvar tablosu, tüm odayı kaotik gösterebilir. Tablonun yerleştirileceği duvara uygun olması önemli. Çok küçük boyutta tablo, rastgele gibi görünebilir. Çok büyük bir parça da odanın küçük ve dağınık görünmesine neden olabilir.

- Kabloları açıkta bırakmak

Açıkta kalan kablolar, karışık bir görüntü oluşturabilir. Evinizde kablo nedeniyle sorun oluşturan noktaları belirleyip bu sorunu halledebilirsiniz. Örneğin, bilgisayar kabloları masanın altında bir noktada toplanabilir. Kalan kablolar da masanın arkasına gizlenebilir.

- Aksesuarları karışık yerleştirmek

Masa ve raflara aksesuar yerleştirirken, her şeyi üçlü olacak şekilde gruplandırın. Böylece bir odak noktası oluşturabilirsiniz. Daha farklı bir görünüm oluşturmak için farklı boyutlardaki aksesuarları gruplandırın ve masanız kare ise 45 derecelik açıyla konumlandırabilirsiniz.

- Yanlış boyutta halı tercih etmek

Yaşam alanının daha düzenli görünmesi için halı oldukça önemli bir detay. Bu nedenle oturma odanızdaki her mobilyanın ön ayakları halının üzerinde olmalı.

- Yastık kılıflarının görünümü

Kılıfı kırışan ve deforme olan yastıklar, ortamın dağınık görünmesine neden olabilir. Bu nedenle yastık kılıfı tercih ederken kırışmamasına ve iyi durumda olmasına dikkat edin.