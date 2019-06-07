Evde yoğurt mayalamanın sırları

Kullandığınız sütün tam yağlı inek sütü olması yoğurdun kıvamlı olması için son derece önemlidir. Ayrıca sütü kaynatacağınız tencerinin de sütün miktarına göre uyumlu derinlikte ve genişlikte olması gerekir. Sütü koyduktan sonra tencerede 2 parmak kadar boşluk kalması taşmasını engelleyecektir.

Tencereye koyduğunuz sütü orta ateşte pişirin. Süt kaynamaya başladığı andan itibaren ısıyı biraz düşürüp 5-15 dk arasında biraz daha kaynamaya bırakmalısınız. Bu esnada tahta kaşıkla karıştırarak sütün hava almasını sağlamalısınız. Bu sayede süt hem taşmayacak hem de mayalacayacağınız yoğurdun üzerinde güzel bir şekilde kaymak tutacaktır.

Kaynatmış olduğunuz sütü, soğumasını beklemeden farklı bir tencereye, kavanoza ya da yoğurt mayalayacağınız herhangi bir kaba almalısınız. Sütü kesinlikle kaynattığınız tencerede mayalamamalısınız. Çünkü tencerenin dibi tutmuş olabilir ve bu da yoğurdun hemen ekşiyip bozulmasına sebep olacaktır.

Termometreniz varsa süt 42 dereceye geldğinde mayalayabilirsiniz. Termometreniz yoksa serçe parmağınızı süte batırıp 10 saniye sayın. 7. saniyeye geldiğinizde parmağınızda hafif bir yanma hissi oluyorsa süt mayalanma sıcaklığına ulaşmış demektir. 1 litre süt için 1 yemek kaşığı kadar yoğurt mayası kullanmanız gerekir. Mayayı direkt süte boşaltmak yerine, sütten 1 kepçe kadar alıp mayanızla çırpmanız, daha sonra yavaş yavaş tahta kaşıkla karıştırarak sütün içine boşaltmanız, mayanın şoklanmaması ve yoğurdun daha iyi tutması için oldukça önemlidir.

Mayalanma anında kullanacağınız battaniye, örtü gibi şeyleri mayalama kabının altına serin. Mayalama kabınızın ağzını tencere kapağı ile değil bir kevgirle veya tülbentle kapatın. Böylece mayalanma sırasında buharlaşan sıvının yeniden süte düşmesini ve yoğurdun cıvıklaşmasını engellemiş olursunuz. Kabın etrafını hava almayacak şekilde sardıktan sonra 8 saat mayalanmaya bırakın. Daha sonra buzdolabında da en az 12 saat bekletin. Sağlıklı ev yoğurdunuz artık hazır.