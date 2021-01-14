Ev dekorasyonunda dikkat edilmesi gerekenler

İşte ev dekorasyonundan önce dikkat edilmesi gerekenler...

- Odaların neye benzemesini istediğinizi zihninizde oluşturun. Bu da her detaya dikkat etmeniz gerektiği anlamına gelir. Oluşturacağınız plan dekorasyonda size yardımcı olacaktır.

- Detaylı araştırma yapmak faydalı olacaktır. Bunun için birkaç dergi ve kataloğu gözden geçirip aradığınız tasarımları, tonları veya stilleri bulabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, beğendiğiniz tasarımı bir kenara not etmek.

- Aydınlatma dekorasyonda çok önemli bir role sahip. Hoş bir ambiyans yaratır. Bu da odanın aydınlığına katkıda bulunur ve iç açıcı bir ortam oluşmasına yardımcı olur. Ayrıca kokulu mumlar da odaya ekstra bir hareket getirebilir.

- Doğru mobilyayı seçin. Ayrıca mobilyaların doğru yerleştirilmesi de son derece önemli. Mobilyaları duvara yaslamayın. Odanızın daha küçük görünmesine neden olabilir.

- Diğer önemli bir detay da yerler... Zemin, ahşap veya fayans olup halıyla kaplanabilir. Ancak duvar rengiyle uyumlu olacak şekilde veya biraz daha koyu olabilir.

- Günlük aktiviteler için uygun bir şekilde boş alan olmalı. Oda bir mobilya dükkanı gibi görünmemeli.

- Herhangi bir aksesuar odaya renk katacaktır. El işi veya bit pazarlarından bazı parçalar alınabilir. Aksesuarlar, değer verdiğiniz bazı öğeler olabilir.

- Odanın görünümüne doğal güzellik katmak için bitkiler kullanılabilir. Bu şekilde boş alanlar da değerlendirilmiş olur.

- Bazı tablolar da odaya bambaşka bir hava katabilir.

- Bir diğer önemli şey de perdeler... Perdeler uygun değilse dekorasyonda hoş bir görünüm yakalanamayabilir.