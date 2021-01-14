MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Dekorasyon Haberleri Ev dekorasyonunda dikkat edilmesi gerekenler
GeriDekorasyon Ev dekorasyonunda dikkat edilmesi gerekenler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dekorasyon
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 14.01.2021 - 17:24 | Son Güncelleme:

Ev dekorasyonunda dikkat edilmesi gerekenler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ev dekorasyonunda dikkat edilmesi gerekenler
Abone Olgoogle-news

Evi dekore etmek, özellikle dekorasyonunuza kişiliğinizi yansıtabildiğiniz zaman eğlenceli ve heyecan verici bir deneyim olabilir. Bu süreçte en son trendler, şık görünümü sağlayacak şeylerle ilgili herkesin kendi tercihi ve fikirleri olacaktır.

İşte ev dekorasyonundan önce dikkat edilmesi gerekenler...

- Odaların neye benzemesini istediğinizi zihninizde oluşturun. Bu da her detaya dikkat etmeniz gerektiği anlamına gelir. Oluşturacağınız plan dekorasyonda size yardımcı olacaktır.

- Detaylı araştırma yapmak faydalı olacaktır. Bunun için birkaç dergi ve kataloğu gözden geçirip aradığınız tasarımları, tonları veya stilleri bulabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, beğendiğiniz tasarımı bir kenara not etmek.

- Aydınlatma dekorasyonda çok önemli bir role sahip. Hoş bir ambiyans yaratır. Bu da odanın aydınlığına katkıda bulunur ve iç açıcı bir ortam oluşmasına yardımcı olur. Ayrıca kokulu mumlar da odaya ekstra bir hareket getirebilir.

- Doğru mobilyayı seçin. Ayrıca mobilyaların doğru yerleştirilmesi de son derece önemli. Mobilyaları duvara yaslamayın. Odanızın daha küçük görünmesine neden olabilir.

- Diğer önemli bir detay da yerler... Zemin, ahşap veya fayans olup halıyla kaplanabilir. Ancak duvar rengiyle uyumlu olacak şekilde veya biraz daha koyu olabilir.

- Günlük aktiviteler için uygun bir şekilde boş alan olmalı. Oda bir mobilya dükkanı gibi görünmemeli.

- Herhangi bir aksesuar odaya renk katacaktır. El işi veya bit pazarlarından bazı parçalar alınabilir. Aksesuarlar, değer verdiğiniz bazı öğeler olabilir.

- Odanın görünümüne doğal güzellik katmak için bitkiler kullanılabilir. Bu şekilde boş alanlar da değerlendirilmiş olur.

- Bazı tablolar da odaya bambaşka bir hava katabilir.

- Bir diğer önemli şey de perdeler... Perdeler uygun değilse dekorasyonda hoş bir görünüm yakalanamayabilir.

8
Zen felsefesini iç mekanlara uygulamanın yolları
Zen felsefesini iç mekanlara uygulamanın yolları

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle