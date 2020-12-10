Zen felsefesini iç mekanlara uygulamanın yolları

Yaşam alanınızın tamamen rahatlatıcı, sakinleştirici olmasını istiyorsanız, beyaz ışık ve floresan gibi aydınlatmaları kesinlikle eleyin. Mümkünse gün ışığını yansıtan aydınlatmalar veya mumlar tercih edin. Odanızda, tek bir tane değil, birkaç tane lambader ya da abajur olursa ışık, homojen bir şekilde dağılacak, sizin de odağınız tek bir yerde olmayacaktır. Elbette doğal ışıktan ne kadar çok faydalanırsak ne mutlu bize.