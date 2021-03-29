Enginarın faydaları nelerdir? Enginar tüketirken buna dikkat

Enginar, katmanlar halinde olan bir besin. Ortasında tüylü bir doku bulunur ve olgulaşınca da bu doku çiçeğe dönüşür. Enginarın kalbi de bu dokunun içinde yer alır ve asıl tüketilen kısmı burasıdır. Yapraklarının da pişirme yöntemiyle tüketiminin mümkün olduğunu belirten Diyetisyen Deniz Zünbülcan, enginarın faydalarını anlattı ve tüktilirken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Enginarın faydaları nelerdir?

Karaciğer vücutta metabolik olayların gerçekleşmesini sağlayan en etkili organdır ve kendini yenileyebilme özelliğine sahiptir. Bu yenilenmeyi sağlamak için de bazı besinlerin tüketimi oldukça önemlidir. Enginar da bu besinlerden biri.

Enginar, doymuş yağ oranı çok düşük olup kolesterol içermemektedir. Kalp sağlığı için önemlidir. Ayrıca, kan kolesterolünün dengede tutulmasında etkilidir. İçeriğinde bulunan luteolin maddesi kötü kolesterol LDL’nin seviyesinin dengelenmesinde büyük önem taşır.

1 orta boy çiğ enginarda yaklaşık olarak 60 kalori bulunur. Antioksidan olan C vitamininin kaynağı olan enginar, bu özelliği sayesinde vücudun serbest radikallere karşı savunma mekanizmasını güçlendirir.

Yüksek posa içeriğine sahip olan enginar kabızlık sorunu yaşayan kişiler için önemli bir besindir.

Demir mineralini de yüksek oranda içerir. Bitkisel demir kaynağı olan enginarın C vitamini ile tüketilmesi biyoyararlılığını arttıracaktır. İnülin formunda karbonhidrat içermektedir. Enginar taze olduğu takdirde inülin etkisini göstererek şeker hastalarında kan şekerini dengeleyici rol oynar.

İçeriğinde bulunan ciarin maddesi sayesinde enginarın karaciğer, safra kesesi ve böbrek fonksiyonlarında faydalı olduğu gözlemlenmiştir. Safra salgılanmasını arttırarak hazımsızlık ve diğer sindirim şikâyetlerinin azalmasına etki eder.

Karaciğerin detoksifikasyon işlevi vardır. Enginar vücudun toksinlerden korunması karaciğere detoksifikasyon işlevinde de yardımcıdır.

Yapılan bir çalışmaya göre irrıtable barsak sendromu (IBS) olarak bilinen karında şişlik, ağrı ve dışkılama sıklığında değişikliklere neden olan kronik hastalığın tedavisinde olumlu sonuçlar vermiştir. Böbreklerin üre konsantrasyonunu arttırır. Diüretik etki yapar.

Tüketirken bunlara dikkat

Karaciğer detoksifikasyon işlevinin yanında protein, karbonhidrat, yağ ve vitaminlerin metabolizmasında da görevlidir. Fazla şeker karaciğerin doğru şekilde çalışmasını zorlaştırır, karaciğeri yorar ve işlevini bozabilir. Bu nedenle enginarı pişirirken şeker eklememeye dikkat edilmelidir. Şeker oranına dikkat edildiği gibi yağ oranına da dikkat edilmelidir.

Her enginar için en fazla 1 yemek kaşığı zeytinyağı eklenmelidir. Zeytinyağı, yağda eriyen vitaminlerden faydalanmayı arttıracaktır. Bu nedenle yağsız tüketilmemelidir. Aynı zamanda zeytinyağı yüksek oranda tekli doymamış yağ asidi içeren bir yağ türüdür ve sağlık için en faydalı yağlardan biridir. Yağın faydasını zarara dönüştürmemek için yemek yaparken yağın yakılmamasına da dikkat edilmelidir.