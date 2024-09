En yakın arkadaşı bebeğini karnında taşıdı! Meme kanseri kemiklerine yayılıp anne olma şansını elinden almıştı ama…

Haberin Devamı

Şu anda 33 yaşında olan Amy Cronjé, 35 yaşındaki kocası Roché ile evlendikten kısa bir süre sonra şok bir meme kanseri teşhisi aldı.

Radyasyon ve kemoterapi sonrası tüm testlerin temiz çıktığı öğrenilen genç kadın, bir yıl sonra yapılan rutin kontrolde hastalığının geri döndüğünü ve kemiklerine yayıldığını öğrendi. Tedavisinin bir parçası olarak genç kadına hormon ilaçları verildi ve bu da gebe kalma şansını büyük ölçüde azalttı.

Amy, kendisine konulan şok teşhis için “Birçok gece ağladım. Kanser kemiklerime yayılmıştı ve doktorlar bana hormon ilaçları verdiler” dedi.

Hamile kalamayacağını öğrendikten sonra anne olma konusunda başka yollar aramaya başlayan Amy, taşıyıcı annelikle ilgili araştırma yapmaya başladı. Amy’nin taşıyıcı anne ile çocuk sahibi olmak istediğini öğrenen yakın arkadaşı Karla Steenekamp gönüllü oldu.

Halihazırda iki oğlu olan 31 yaşındaki Karla, başarılı bir tüp bebek (IVF) sürecinin ardından haziran ayında Jack adında bir erkek bebek dünyaya getirdi.

ABD’DE YILDA 300 BİN, BİRLEŞİK KRALLIK’TA 56 BİN, TÜRKİYE’DE 15 BİN VAKA

Birleşik Krallık'ta her yedi kadından birine yaşamları boyunca meme kanseri teşhisi konuyor. Yılda yaklaşık 56.000 kadın anlamına geliyor ve bu da onu Birleşik Krallık'ta en yaygın kanser yapıyor. Bu rakam ABD'de yılda yaklaşık 300.000'dir. Kanser Daire Başkanlığı rakamlarına göre Türkiye’de meme kanseri insidansı yüz binde 40 olup her yıl yaklaşık 15.000 kadın meme kanserine yakalanıyor.

İKİNCİL MEME KANSERİ ÇOK DAHA ZOR

Primer meme kanseri teşhisi konan kadınların yüzde 85 ila 90'ı beş yıldan fazla hayatta kalmaktadır. Ancak ikincil meme kanseri ya da diğer adıyla dördüncü evre çok daha zordur. Bu, memede başlayan kanserin vücudun başka bir bölgesine, genellikle karaciğer, akciğerler, beyin veya kemiklere yayıldığı anlamına gelir.

Cancer Research UK'e göre, ikincil meme kanserine yakalanan kadınların yaklaşık dörtte biri, teşhis konulduktan sonra beş yıl veya daha uzun süre hayatta kalıyor.

Hem kemoterapi hem de hormon tedavisi doğurganlığı etkileyerek hamile kalmayı zorlaştırabiliyor. Ancak hormon tedavileri hormonları bloke edebiliyor ya da baskılayabiliyor ve kadını erken menopoza sokarak kısırlığa neden olabiliyor.

‘BU HEDİYEYİ ARKADAŞIMA VERMEK İSTEDİM’

Amy, ilk kemoterapi tedavisinden önce, daha sonra bir taşıyıcı anne kullanma umuduyla embriyolarını dondurdu. Karla ve eşi Tjaart, çiftin taşıyıcı anne kullanmayı araştırdığını öğrendiklerinde yardım etmeyi teklif ettiler.

Karla, taşıyıcı annelik teklifiyle ilgili şunları söyledi: “İki kere düşünmeme gerek kalmadı. Tanrı'nın bunu benim yoluma koyduğunu hissettim ve anne olmak harika bir şey. Bu hediyeyi arkadaşıma vermek istedim.”

Her iki çift de ebeveyn kararı da dahil olmak üzere gerekli yasal işlemleri yapmadan önce bir kadın doğum uzmanı tarafından değerlendirildi. Karla daha sonra vücudunu hazırlamak için günlük hormon enjeksiyonlarına başladı ve Ekim 2023'te embriyo yerleştirildi. IVF ilk denemede başarılı oldu.

‘KÜÇÜK OĞLUM KARNIMI ÖPÜP AMY’NİN BEBEĞİNE MERHABA DİYORDU’

“Eşim Tjaart başından beri bizi tamamen destekledi” diyen Karla, yaşadıkları ilginç süreci şu sözlerle anlattı:

“Tjaart, çocuklarımızın bize ne kadar neşe getirdiğini gördüğünü söyledi. Neden bunu bir başkasına vermeyelim ki? En küçük oğlum her sabah ve gece karnımı öpüyor ve Amy’nin bebeğine merhaba diyordu.”

Amy ve Roché’nin Jack Bruce adını verdikleri erkek bebekleri 9 Haziran'da dünyaya geldi. Amy hala kanser tedavisi görmesine rağmen iyimserliğini koruyor ve şimdi bebeği için hayata tutunuyor.

‘ARTIK ARKADAŞ DEĞİL KARDEŞİZ’

Öte yandan Amy yaşanan bu kadar hayati olaydan sonra Karla ile artık arkadaş değil kardeş olduklarını söyledi ve ekledi:

“İkimiz için de çok özel bir andı. O küçük bedeni görmek, büyük engelleri aştığınızı bilmek ve arkadaşınız sayesinde kendinize anne diyebilmek... Bu çok değerli. Karla ve benim çok eşsiz bir dostluğumuz var. Neredeyse artık arkadaş olmadığımızı, kız kardeş olduğumuzu söyleyebilirsiniz.

Anne olmak en büyük arzumdu. Bunun mümkün olabileceğini düşünmüyordum ama Karla bunu gerçeğe dönüştürdü. Arkadaşımın benim için bu kadar fedakârlık yapmaya hazır olduğunu bilmek harikaydı. Her zaman birbirimizin hayatında olacağız. Yaptıkları için ona derinden minnettarım.

Daily Mail’in ‘My best friend carried my baby after breast cancer spread to my bones and destroyed my chance of pregnancy’ başlıklı haberinden derlenmiştir.