En kolay şekilde fırın nasıl temizlenir?

Kabartma tozu ve sirke ile temizleme: Kimyasal ürün kullanmadan da evde hazırladığınız kabartma tozu ve sirke karışımıyla da fırınınızı kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Bir kabın içerisine kabartma tozu ve sirke karıştırmanız bir miktar su ilave etmeniz işinizi görecektir. Fırınınızı temizlemeye başlamadan önce içerisindeki tepsileri ve rafları çıkartın. Bunları fırın temizlemek için aldığınız ürünle veya oluşturduğunuz karışım ile tepsilere ve raflara uygulayın. Daha sonra boş kalan fırınınızı kabartma tozu sirke karışımı yardımıyla silin ve bunu temizlenene kadar her bölgesine uygulayın. Kirlerin çıkmasıyla oluşan suyun rengi değişecektir. Daha sonra en son su ile silin ve kurulayın. Bu işlemleri yaptıktan sonra rafları ve tepsileri yıkayıp durulayın. Kuruduktan sonra fırınınıza yerleştirin. Bu pratik yöntemi uyguladıktan sonra pırıl pırıl bir fırına sahip olacaksınız.

Yağ çözücü ve sirke ile temizleme: Sirke her şeye çözüm olduğu gibi fırın temizlemeye de çözüm oluyor. Sirkenin yağ çözücü etkisiyle fırınınızdaki yağ lekelerinden kolaylıkla kurtulmanıza yardımcı oluyor. Bir tencereye su ile sirke dökün. Tencerenizi fırınınızın içine yerleştirin. Daha sonra fırının kapağını kapatın ve çalıştırın. Tencerenin içerisinde kaynayan sirkeli su fırınınızın içinde bulunan yağların yumuşamasına sebep olacaktır. Fırınınızı kapattıktan sonra kapağını açın ve tencereyi çıkarın. Daha sonra fırınınızı sadece bir bez yardımı ile silin. Böylece kolaylıkla yağlardan ve lekelerden arınmış pırıl pırıl bir mutfağa sahip olun.

FIRIN CAMI NASIL TEMİZLENİR?

Fırının içi kadar camı da oldukça kirlenir. Camda oluşan yanık ve yağ lekelerinden kurtulmak için kabartma tozu ve su çözüm olacaktır. Kabartma tozu ve suyu macun kıvamına getirdikten sonra lekelerin üzerine uygulayın ve bekleyin. Lekeler yumuşadıktan sonra ıslak bir bez ile temizleyin. Daha sonra kurulayın.