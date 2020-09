En İyi Arabalar Listesi - Dünyanın En İyi 10 Arabası Ve Fiyatları

Otomobil sahibi olmak insanların özgür bir şekilde bir yerden bir yere gitmelerine olanak sağlamaktadır. Bu sebeple de günümüzde çok fazla tercih edilmektedir. Her bütçeye uygun araçlar olduğu gibi bunun yanında oldukça lüks ve pahalı araçlarda bulunur. Otomobil kimi insan için bir tutku halini almıştır. Bunun en büyük sebeplerinden biri de teknolojinin sürekli gelişmesi ile birlikte piyasaya yeni arabaların çıkmasıdır. Bazıları tutkularının peşinden gidip hayallerindeki arabaya sahip olurken bazıları ne yazık ki sadece bu arabaların hayallerini kurabilirler. 1800'lü yıllarda otomobillerin yeni çıkmaya başladığı zamanlarda oldukça az kişinin arabası vardı. Fakat günümüzde pek çok kişinin otomobili vardır. Günümüzde çoğu insanın arabası olsa da lüks kategorisine giren araçlara sahip olan insan sayısı da oldukça azdır. Gelmiş geçmiş pek çok araba markası bulunmaktadır. Bunlar arasından en iyileri sizler için derledik.



1. Rolls-Royce Phantom Serenity



Dünyanın en iyi arabaları listesinde Rolls-Royce olması tabi ki de kaçınılmazdı. Bu arabalar yıllarca zengin kesimin hatta şatoda yaşayan oldukça zengin kişilerin arabası olmuştur. Bu araba lüks arabaların babası olabilir. Rolls-Royce Phantom Serenity fiyatı ise yaklaşık 11 milyon dolar civarındadır.



2. Zenvo TS1 GT



Bu marka pek çok kişi tarafından bilinmemektedir. Ancak aracın fiyatı yaklaşık 12 milyon dolar civarındadır. Fakat marka on yıl içerisinde sadece 11 tane otomobil piyasaya sürmüştür. Zenvo TS1 GT spor araba severlerin şimdiden gözdesi olmuş durumda.



3. Aston Martin One - 77



Dünya'nın en lüks ve pahalı arabalarından biri de tabi ki Aston Martin One - 77 olmaktadır. Bu arabanın fiyatı yaklaşık 14 milyon dolar civarındadır. Bunun yanında Dünya'nın en hızlı GT modelleri arasında da yer almaktadır.



4. Ferrari La Aperta



Lüks ve pahalı araba dendiği zaman ilk akla gelen arabaların başında Ferrari bulunur. Ferrari La Aperta fiyatı yaklaşık 14 milyon dolar civarındadır. Bu arabadan sadece 201 adet üretilmiştir.



5. Lamborghini Centenario Lp 770-4



Pahalı ve lüks otomobillerin önemli temsilcilerinden biri de hiç şüphesiz Lamborghini olmaktadır. Lamborghini Centenario Lp 770-4 otomobilinin fiyatı yaklaşık olarak 19 milyon dolar civarındadır. Bu seri markanın doğum günü şerefine üretilmiş olan bir otomobildir.



6. Koanigsegg One



Koaniggsegg markası İsveçlidir. Spor otomobil konusunda oldukça başarılı otomobiller üretmektedir. Koanigsegg One aracının fiyatı ise yaklaşık 2 milyon dolar civarındadır.



7. MacLaren P1GTR



Maclaren markası da Dünya'da en fazla tanınan lüks ve pahalı markalardan bir tanesidir. Aracın fiyatı yaklaşık 2 milyon dolar civarındadır. Bunun yanında MacLaren P1GTR hybrid otomobil sınıfına girmektedir.



8. Lamborghini Sesto Elemento



Lamborghini markasının en lüks aracı Sesto Elemento'dur. Bu aracın yaklaşık fiyatı 22 milyon dolardır. Lamborghini Sesto Elemento serisinden sadece 20 adet üretip piyasaya sunmuştur. Bu sebeple bu araç nadir eserlerden biri kategorisine de girse yeridir.



9. Aston Martin Vulcan



Aston Martin markasıda çok lüks ve pahalı araçlardan biridir. Aston Martin Vulcan yaklaşık olarak 23 milyon dolar civarındadır. Bunun yanında bu seriden sadece 24 adet üretilmiştir.



10. Bugatti Chiron



Bugatti pek çok otomobil sever tarafından bilinen markalardan biridir. Bunun yanında markanın araçları pek çok kişinin de hayallerini süslemektedir. Bugatti Chiron fiyatı ise tam tamına 25 milyon dolar civarındadır. Araçtan sadece 40 adet üretilerek piyasaya sürülmüştür.