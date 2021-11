En güzel erkek bebek isimleri ve anlamları- 2019

A İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Akay: Ayın on dördü ve dolunay.

Aker: Dürüst, güvenilir erkek.

Akın: Her engeli aşan, güçlüklerden yılmayan, hızlı hareket kabiliyetine sahip.

Akşit: Işıklı yüz, aydınlık yüz, Güneş, uğurlu.

Aktan: Aydınlık, mehtaplı gece.

Algan: Ele geçiren, alan.

Algın: Sevdalı, tutkun, aşık, güçlü, dolgun, keskin, güzel.

Alkım: Gökkuşağı.

Alkın: Korkusuz, yiğit.

Alpay: Cesur.

Altay: Asya’da Batı Sibirya ile Moğolistan’ı ayıran dağlık bölge.

Anı: Yaşanmış olgulardan belleğin sakladığı her türlü iz, bir olguyu anımsatan şey, hatıra.

Aras: Doğu Anadolu’da bir ırmak, Aras nehri.

Arat: Yürekli kişi, yüreklilik.

Arda: Sonra gelen, öndekinden sonra, yere dikilen nişan değneği.

Arıkan: Saf kan, temiz kan, soylu kan.

Arman: Dürüst ve temiz kişi.

Arkın: Arkada, geride olan, ağır, yavaş, sakin dingin.

Artun: Kendine güvenen, onurlu, ağırbaşlı.

Ata: Baba, dede, soyun büyüğü.

Ayaz: Duru ve sakin havada çıkan kuru soğuk.

Aybars: Ay gibi güzel ve temiz pars.

Aytekin: Ay gibi tek ve biricik olan, çok değerli.

B İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Baran: Durağanlığı harekete çeviren etken, direnci kıran ya da direnç doğuran özellik, güç, ulu, yüksek.

Barın: Güç.

Barış: Savaştan ya da dargınlıktan sonra, iki yanın uzlaşması, anlaşması.

Barkın: Varlık, servet.

Bartu: En eski Türk hanlarından birinin adı.

Başar: Başarmak, başarılı olmak, bir işi güzel sonuçlandırmak.

Batı: Güneş`in battığı yön.

Batu: Güçlü, yiğit, alp, güneşin battığı yön.

Batuhan: Üstün gelen, gücü yeten, galip olan hükümdar.

Batur: Alp, yiğit, yürekli, bahadır.

Bediz: Açık, belli, görünen. Süs.

Beha: Ender, zor bulunan.

Behir: Deniz.

Beker: Güçlü, kuvvetli.

Bekir: Deve yavrusu. Sabah erken kalkan.

Bektürk: Türk geleneklerine güçlü bir şekilde bağlı olan.

Bener: Kendisinin koruyucu olduğuna inanan kişi.

Berdan: Eşitliği sağlayan kimse.

Berge: İz.

Bergin: Güçlü, kuvvetli.

Berk: Sert, sağlam, yıldırım.

Berkan: Parıldayış.

Berkay: Güçlü ve ay gibi.

Berke: Kamçı, kırbaç.

Berker: Güçlü, sağlam erkek.

Berkin: Çok kuvvetli.

Birant: Yemin, tek ant.

Birkan: Aynı kandan, aynı soydan olan.

Bora: Yağmur getiren fırtınalı sert rüzgar.

Boran: Rüzgar şimşek ve gök gürültüsü ile ortaya çıkan sağanak yağışlı hava olayı.

Buğra: Erkek deve.

Bulut: Havadaki su buharının yükselip yoğunlaşmasıyla oluşan su damlacıkları birikintisi.

Batu : Güçlü, kudretli.

Bedir : Dolunay. Ayın on dördü gibi güzel..

Behlül : Çok gülen, hayır sahibi, cömert.

Behzat : Soyu güzel, doğuştan asil.

Bekir : İlk çocuk. Genç, taze.

Bera : Meziyet sahibi.

Berkan : Şakıyan, parıldayan.

Berkin : Güçlü, sağlam.

C İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Calp: Güçlü.

Can: İnsanın kendi varlığı, yaşam, birey kişi, ruh, güç kuvvet.

Canberk: Sert kişi, sağlam kişi, canı sağlam.

Caner: Yürekten sevilecek kimse.

Cankat: Cana can katmak.

Cankut: Kutlu kimse, uğurlu can.

Cenk: Harp, savaş.

Cem : Hükümdar, şah.

Cevdet : Güzel, kusursuz, cömert, olgun.

Cevheri : Cevher sahibi.

Coşku: Olağanüstü bir biçimde kendini gösteren duygu yükselmesi, heyecan.

Cafer : Çay, dere, küçük akarsu.

Cihangir : Cihanın büyük bir bölümünü ele geçiren.

Civan : Genç, taze, delikanlı.

Cüneyt : Küçük asker.

Ç İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Çağ: Başı ve sonu belli olan ve bir özellik taşıyan, kimi zaman birkaç.

Çağan: Mutlu gün, bayram.

Çağdaş: Aynı zamanda yaşayan, çağımıza uygun, çağımıza yaraşır.

Çağlar: Hareketli, atik, çağlayan.

Çağrı: Birini bir yere çağırma işi, çağırma, yırtıcı bir kuş.

Çakır: Doğan ya da atmacaya benzeyen bir avcı kuş, ela gözlü kimse.

Çetin: İstenilen yola getirilmesi, elde edilmesi zor, güç olan, kolay olmayan, sert, sarp.

Çevik: Kolaylıkla, çabuklukla davranan, hareketleri hızlı, canlı

Çınar: Boyu otuz metreyi bulan, uzun yıllar yaşayan, geniş yapraklı ağaç

D İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ





Demiralp: Demir gibi sağlam, dayanıklı erkek.

Deniz: Yeryüzünün büyük bölümünü kaplayan çok geniş ve tuzlu su.

Derin: Dibi, yüzeyin ya da ağzından uzak olan, çok içten gelen ve içe işleyen kendi türünde son derecesine ulaşmış, derinliği olan.

Devran: Dünya, felek, zaman, tarih.

Dinç: Sağlıklı, gücü kuvveti yerinde.

Dilhan: İçten, gönülden söyleyen.

Dinçer: Sağlam yiğit, güçlü yiğit anlamındadır.

Direnç: Bir etkiye karşı koyma, dayanma gücü.

Doğa: Kendiliğinden var olan, canlı, ve cansız nesnelerden oluşan. Kendini sürekli olarak değiştiren varlığın tümü, tabiat

Doğan: Uzun kanatlı, hızlı uçan, kuvvetli bir yırtıcı kuş.

Doğu: Bulunulan yere göre güneşin doğduğu yönde olan yer.

Dora: Dağ doruğu, bir şeyin üst kısmı, tepe, en yüksek yer.

Doruk: Dağların, tepelerin en yüksek noktası.

E İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Ediz: Değerli, ulu, yüce, yüksek.

Efe: Yiğit, zeybek, ağa, ağabey.

Ege: Ulu, büyük.

Egemen: Üstün, sözünü, geçiren.

Emre: Dost, arkadaş, sevdalı, tutkun, ünlü.

Engin: Yüksek olmayan, düzey bakımından düşük, denizin, karasularından uzakta bulunan geniş bölümü, ucu bucağı görünmeyecek denli geniş.

Eralp: Yiğit erkek, yiğit kimse, yiğitler yiğidi.

Eray: Ay gibi yiğit.

Erberk: Sağlam, yiğit, sert yiğit.

Erdem: İyiliksever, acıma, alçakgönüllülük gibi övgüye değer niteliklerin genel adı.

Erdinç: Dinç yiğit.

Ergin: Olmuş, olgunlaşmış yetişmiş.

Ergün: Erken doğan güneş, yumuşak.

Erim: Bir şeyin erişebileceği uzaklık, iyi bir şeye işaret olan durum, sevgi.

Erinç: Mutluluk içinde yaşama, dirlik.

Erk: Yaptırma gücü, güç sözü geçerlilik.

Erman: Er kişi, yiğit kişi.

Erol: Yiğit ol, erkek ol, er ol.

Ersin: Yiğitsin, erkeksin, erişsin, ulaşsın.

Ertan: Güneş`in doğma zamanından az önce, şafaktan önce.

Ertekin: Yiğit ve tek, yiğit ve biricik, biricik yiğit, yiğit prens.

Eser: Yel, sert esen yel; esme işini yapar, esinti olur yel olur.

Esmen: Esen yel gibi kimse.

Evren: Gök varlıklarının tümü, kâinat. Ejderha.

Evrim: Ağır ağır ve kendiliğinden olan değişim, kendiliğinden gelişme.

Efe: Batı Anadolu köy yiğidi. Cesur.

Ekrem: Çok cömert, iyiliksever, keremi lütfu çok olan.

Emir: Şanlı, yüce ve en üstün makama sahip lider.

Emre: Aşık, dost, abi.

Enes: İnsan.

Engin: Uçsuz bucaksız deniz.

Enver: Çok nurlu, çok ışıklı, çok parlak, çok güzel.

Erdem: Fazilet.

Erhan: Yiğit, hakan.

Erkin: Bağımsız hareket eden.

Erman: Arzusu, isteği olan.

Eymen: Uğurlu, talihli, hayırlı. Sağ taraftaki.

Ezrak: Mavi, gök renkli. Su gibi saf ve temiz olan.

F İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Ferdi: Bireysel, tek başına.

Ferit: Sıralanmış inci taneleri. Tek başına. Emsalsiz.

Feyyaz: Bereketli, gür, verimli. Eli açık.

Furkan: İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki her şeyi gösteren.

Fazlı : İyilik, fazilet, erdem, lütuf.

Faruk: Hak ile bâtılı ayıran.

Faysal: Kesin hüküm vereni. Keskin kılıç.

Feda: Kurban olma, gözden çıkarma.

Ferhat: Sevinç, neşe sahibi.

Feridun: Tek, eşi ve benzeri olmayan, kıymetli cevher.

Ferman: Emir. Padişahların tarafından verilen emir.

Fuat: Kalp, gönül.

Furkan: İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren.

G İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Gencer: Delikanlı, genç yiğit.

Gençalp: Genç yiğit.

Gençer: Delikanlı, genç yiğit.

Giray: Uygun, yaraşır.

Gökalp: Gök gözlü.

Gökay: Mavi ay; gökyüzündeki ay.

Gökberk: Mavi ve gözlü ve sert.

Gökdeniz: Mavi deniz.

Göker: Gökyüzünün yiğidi, gökyüzlü erkek, mavi gözlü kimse.

Gökhan: Eski Türklerde gök Tanrısı.

Gökmen: Mavi gözlü ve sarışın kimse.

Göksel: Gökyüzüyle ilgili.

Göktan: Mavi şafak, mavi tan.

Göktunç: Mavi gözlü ve tunç gibi.

Görkem: Gösteriş, görünüş, göz alıcı ve gösterişli olma hali, göz alıcılık, gösterişlilik.

Güçlü: Dayanıklı, zorlu, gücü olan, kuvvetli, sözü geçer.

Gün: Güneş`in yeryüzüne saçtığı ışık, gündüz, güneş.

Günal: Kırmızı güneş, al güneş.

Günberk: Güneş gibi yakıcı ve sert.

Giray: Kırım hanı.

H İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Hakan: Eskiden Türk imparatorlarına verilen unvan.

Hakem : Hüküm veren.

Hakkı : Doğru olan, irfan sahibi, insaflı.

Halil : Dost, sevgili, samimi dost, içten arkadaş.

Haluk : İyi ve güzel huylu, geçim ehli, İslama yakışır.

Hamza : Aslan, heybetli, azametli.

Han : Hakan veya hakana bağlı hükümdar.

Hasan : Güzel, iyi, hoş.

Hatip : Hitabeden, güzel söz söyleyen.

Hayali : Hayal eden.

Haydar : Aslan, cesur, yiğit, kahraman.

Haşim : Ezen, parçalayan. Hürmet ve ikram eden.

Hızır : Yeşil.

Hüseyin : Küçük güzel.

Hüsrev : Padişah, hükümdar, sultan.

I İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Ilgar: Akın.

Ilgaz: Hücum, akın.

Işın: Bir ışık kaynağından çıkan ve uzayıp giden ışık çizgisi.

Işıner: Işıklı erkek, aydınlık.

Işıtan: Aydınlatan, ışık veren.

Itri: Itır gibi kokan demektir.

İ İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

İlbey: Egemen olan.

İldeniz: Ülkenin, yurdun denizi.

İlkan: "Öncelikle an, hatırla" anlamında kullanılan bir ad.

İlke: Temel düşünce, ana görüş ve inanış.

İlker: lkle ilgili, ilk erkek çocuk.

İltan: Ülkenin ışığı.

İltay: Ülkenin yavrusu, çocuğu.

İmge: Düş, görüntü, tasarım.

İhsan : Hakkından fazlasını veren.

İlker: İlk erkek çocuk.

J İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Jarin: Yakınmak, haykırmak.

Jeyan: Kükreyen ve kızmış olan.

Jehat: Becerikli, yetenekli.

Jiyan: Kızgın, hışımlı.

K İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Kaan: Hükümdar, hanların hanı.

Kansu: Soyu su gibi saf ve temiz olan.

Kaplan: Kedigillerden, enine siyah çizgili, koyu sarı postu olan çevik ve yırtıcı hayvan.

Karan: Karanlık.

Kartal: Kızıl kara tüylü, güçlü kıvırcık gagalı, iri ve güçlü, yırtıcı bir kuş

Kaya: Büyük ve sert taş kütlesi.

Kıraç: Bitek olmayan, verimsiz veya sulanmayan yer.

Kıvanç: Mutlu bir olgudan duyulan şey, sevinç.

Koçer: Sağlıklı, yürekli kimse.

Koralp: Ateşli, canlı, hareketli yiğit.

Koray: Kamış, kargı gibi, içi boş şeyler.

Korcan: Kanı sıcak, kanı kaynayan.

Korkmaz: Hiçbir şeyden çekinmeyen, yiğit, yürekli.

Köksal: Kökünü derinliklere salmak.

Kurtuluş: Tehlikeli ve kötü bir durumdan kurtulma.

Kutay: İyilik getiren Ay, uğurlu Ay, kutlu ay.

Kuter: İyilik getiren, kutlu.

Kutlay: Uğurlu, kutlu ay.

Kutlu: İyilik, uğur getirdiğine inanılan, uğurlu kutsal.

Kutsal: Tapınılacak ya da uğrunda can verilecek denli sevilen.

Kuzey: Sağını doğuya, solunu batıya veren bir kimsenin tam karşısına düşen yön.

Kasım: Taksim eden, bahşeden.

Kerem: Asalet, izzet ve şeref sahibi, cömert, eli açık.

Kılıç: İki yüzü keskin eski bir silah.

L İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Laçin: Bir cins şahin,sarp, yalçın.

Lami: Sert, çatık kaslı veya Aslan.

Lema: Her şeye gücü yeten.

Lemi: Becerikli, atılgan.

Levent: Dünya, varlık.

M İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Meriç: Ülkemizin Bulgaristan sınırındaki nehir.

Mert: Sözünün eri; yiğit bahadır, batur

Merter: Sözünün eri; yiğit

Mete: Büyük Türk-Hun İmparatoru.

Mutlu: Bütün istek ve özlemlerine kavuşmuş olan, mesut.

Murat: İstek, arzu.

Mert: Sözünün eri, yiğit, bahadır.

Metin: Sağlam, dayanıklı.

Mir: Amir, kumandan, hükümdar.

Miraç: Merdiven, yükselen, yükseklere çıkan.

Mirza: Hükümdar soyundan gelen, beyzade.

Mithat: Methetme, övme.

Mustafa: Saf hale getirilmiş, süzülmüş.

Mutlu: Halinden, memnun, mesut.

N İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Nabi : Haberci, haber veren.

Nebi : Haberci, haber getiren, peygamber.

Necat : Kurtuluşa, selamete eren.

Necdet : Kahraman, yiğit, efe.

Necmi : Yıldız

Nefi : Kazançlı, kârlı.

Nejat : Soy nesil, nesep, tabiat.

Nevzat : Yeni doğmuş çocuk.

Neşet: Yetişen, ileri gelen, doğan.

Neşat : Sevinç, neşe, keyif.

Nihat : Tabiat, huy, yaratılış, bünye, karakter.

Nusret : Yardım, başarı, üstünlük, zafer, galebe, fetih.

O İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Olcay: Rastlantıları düzenlediği, böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih.

Olgaç: Olgunlaşmış, yetişmiş, bilen, bilgili.

Ongu: Onmuş olma durumu, sağlık, mutluluk.

Onur: Kişinin kendi öz saygısı.

Oray: Kent üstüne doğan, Ay, kentli Ay

Oğuz: Doğru, sağlam, güçlü, genç.

Okan: Anlayışlı, kavrayışlı.

Oktay: Hiddetli, kızgın, sinirli.

Orhan: Şehrin hakimi.

Ozan: Halk şairi, geveze.

Ö İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Ödül: İyi bir işe, bir başarıya karşılık olarak verilen armağan.

Ökmen: Akıllı, zeki.

Ökten: Güçlü, yiğit.

Önal: Önce davran, başa geç.

Öncü: Önder, yol gösteren, önde giden, bir işte yol açan.

Önder: Yol gösterici, kılavuz.

Ömer : Diri, canlı, yaşayan hayat süren.

Övgü: Övmek için söylenen güzel söz, övme.

Özay: Özü Ay gibi.

Özberk: Özü sert, özü sağlam.

Özcan: Öz canı olan.

Özer: Özce yiğit.

Özgü: Belli bir şeyde ya da kimsede bulunan, başkasında olmayan.

Özgün: Hiç kimseye benzemeyen.

Özgür: Başkasının kölesi olmayan, eyleminde kimseye hesap vermeyen, hür.

Öztunç: Tunç gibi sağlam kimse, özü tunç.

Öztürk: Gerçek Türk; özü Türk, öz Türk.

P İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Pamir: Dünyanın çatısı.

Peker: Sert yiğit, sağlam, dayanıklı.

Pekin: Kuşkuya yer olmayacak denli kesin.

Polat: Sertleştirilmiş demir, su verilmiş demir, çelik; çelik gibi sert.

R İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Rasin: Beyaz ay, dolunay.

Raşit: Dürüst, güvenilir.

Refik: Yüce, ulu.

Reha: Candan, cana yakın.

Reşat: Kahraman, cesur, savaşçı.

Reşit: Yiğit, cesur.

Rafet : Merhamet etme, acıma, esirgeme.

Refah: Bolluk, rahatlık, her türlü sıkıntıdan kurtulma.

Reşat: Hak yolunda yürüme, doğru yol.

Rifat: Yükseklik, yücelik, büyük rütbe.

Rüçhan: Üstün olan.

Rıza: Kadere razı olan.

S İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Safa: Saf, berrak, temiz, kedersiz, gönlü şen.

Salman: Özgür, hiç kimsenin kölesi olmayan.

Sarp: Geçilmesi, çıkılması güç, çok dik.

Sarper: Dik başlı yiğit, sarp yiğit.

Savaş: Birbirine düşman iki ordunun çarpışması, silahlı eylem.

Saygın: Saygı gösterilen, güvenilir olan, saygı gören.

Seçkin: Benzerleri arasında göze çarpan; seçilmiş.

Selçuk: Küçük sel; tez canlı, evecen, hızlı.

Serdar: Asker başı, kumandan, komutan, reis.

Sedat: Doğru ve haklı.

Serhat: Sınır boyundaki asker.

Sertaç: Başa konan taç.

Sezgin: Sezme yeteneği olan kimse, sezici.

Sinan: Mızrak.

Sonay Yılın son ayı.

Soner: Son erkek çocuk.

Sözer: İyi ve güzel konuşan, sözünde duran kimse.

Ş İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Şaban: Aralık.

Şemsi: Güneş gibi parlayan.

Şeref: Asil, yüksek, şanlı, şöhretli atalara sahip olmak.

Şevket: Büyüklük, kudret ve kuvvetten doğan haşmet.

Şevki: Şevkli, neşeli, istekli.

Şir: Aslan.

T İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Talu: İyi, güzel, seçilmiş, seçkin.

Tamay: Dolunay, Ay’ın dolgun durumu.

Tamer: Tam erkek, nitelikli, saygın kişi.

Tan: Güneş`in doğmasından önceki zaman, şafak.

Tanberk: Şafak gibi aydınlık ve sağlam kimse.

Taner: Şafak gibi aydınlık.

Tansu: Şaşkınlık verecek denli güzel şey, olağanüstü şey, insanları Hayran eden ve doğaüstü sayılan olay,

Tarkan: Ayrıcalıklı, saygın kişi.

Taylan: Uzun boylu ve yakışıklı kimse.

Tekin: Uğurlu.

Teoman: Hun İmparatoru Mete´nin babası.

Tolga: Bir tür savaş başlığı, kask.

Toprak: Yer kabuğunun canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. Ülke, memleket. İşlenmiş arazi.

Toygar: Çayır kuşu.

Tuna: Çok bol. Yavru. Görkemli, gösterişli.

Tunç: Bakır, çinko ve kalay karışımı bir maden.

Tutku: Bir şeye karşı duyulan aşırı istek eğilim.

U İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Uğur: İyilik kaynağı..

Ulaş: Yetiş, eriş.

Ulu: Çok büyük erdemleri olan, yüce; erişilmez derecede yüksek ve büyük.

Umut: Ümit.

Utku: Birçok emek ve çekinceli uğraşmalar sonucu erişilen mutlu sonuç, zafer.

Uygar: Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni kimse.

Uysal: Yumuşak başlı, söz dinler, söz anlar, uyar.

Uzay: Bütün varlıkları her yandan kaplayan sonsuz boşluk..

Ü İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Ülgen: Ulu, yüce, yüksek, sağlam.

Ünal: Ad sahibi ol, ünlen, tanın.

Ünsal: Her yana adını duyur.

Ünver: Her yana adını duyur, çok tanınmış biri ol, ünlen.

V İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Vedat : Sevgi ve dostluk gösteren.

Vefa : Sözünde duran, dostluğunu devam ettiren.

Varan: Var olan her şey; önemli, yararlı, değerli şey, var oluş, zenginlik.

Vural: Vurarak al, vurup al.

Vurgun: Vurulmuş çok sevmiş kimse, tutkun.

Y İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Yaver : Yardım edici, imdada koşan.

Yağız: Koyu buğday rengi, esmer.

Yalçın: Düz, çıplak ve dik; düz, kaygan, sarp, dik.

Yalın: Çıplak; içine başka şey katılmamış, sade; gösterişsiz, süssüz.

Yalman: Düz, çıplak ve yassı taş; mızrak ucu; dik, sarp, yalçın.

Yaman: İş bilir, kurnaz, becerikli.

Yekta : Tek, eşsiz, benzersiz.

Yetkin: Yetişkin, olgunlaşmış, erişmiş.

Yavuz : Yaman, korkusuz.

Yıldırım: Buluttan buluta ya da yere elektrik boşalması.

Z İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Zafer : Maksada ulaşma, barışma, düşmanı yenme.

Ziya : Işık, aydınlık, nur.