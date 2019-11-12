En güzel erkek bebek isimleri ve anlamları- 2019
Her anne baba doğacak çocuklarına en güzel ismi koymak ister. Farklı, modern ama aynı zamanda güzel bir isim bulmak oldukça zor. Sizin için hazırladığımız listede daha önce hiç duymadığınız isimler ve anlamları da yer alıyor. İşte hoşunuza gidecek erkek bebek isimleri ve anlamları...
A İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
Akay: Ayın on dördü ve dolunay.
Aker: Dürüst, güvenilir erkek.
Akın: Her engeli aşan, güçlüklerden yılmayan, hızlı hareket kabiliyetine sahip.
Akşit: Işıklı yüz, aydınlık yüz, Güneş, uğurlu.
Aktan: Aydınlık, mehtaplı gece.
Algan: Ele geçiren, alan.
Algın: Sevdalı, tutkun, aşık, güçlü, dolgun, keskin, güzel.
Alkım: Gökkuşağı.
Alkın: Korkusuz, yiğit.
Alpay: Cesur.
Altay: Asya’da Batı Sibirya ile Moğolistan’ı ayıran dağlık bölge.
Anı: Yaşanmış olgulardan belleğin sakladığı her türlü iz, bir olguyu anımsatan şey, hatıra.
Aras: Doğu Anadolu’da bir ırmak, Aras nehri.
Arat: Yürekli kişi, yüreklilik.
Arda: Sonra gelen, öndekinden sonra, yere dikilen nişan değneği.
Arıkan: Saf kan, temiz kan, soylu kan.
Arman: Dürüst ve temiz kişi.
Arkın: Arkada, geride olan, ağır, yavaş, sakin dingin.
Artun: Kendine güvenen, onurlu, ağırbaşlı.
Ata: Baba, dede, soyun büyüğü.
Ayaz: Duru ve sakin havada çıkan kuru soğuk.
Aybars: Ay gibi güzel ve temiz pars.
Aytekin: Ay gibi tek ve biricik olan, çok değerli.
B İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
Baran: Durağanlığı harekete çeviren etken, direnci kıran ya da direnç doğuran özellik, güç, ulu, yüksek.
Barın: Güç.
Barış: Savaştan ya da dargınlıktan sonra, iki yanın uzlaşması, anlaşması.
Barkın: Varlık, servet.
Bartu: En eski Türk hanlarından birinin adı.
Başar: Başarmak, başarılı olmak, bir işi güzel sonuçlandırmak.
Batı: Güneş`in battığı yön.
Batu: Güçlü, yiğit, alp, güneşin battığı yön.
Batuhan: Üstün gelen, gücü yeten, galip olan hükümdar.
Batur: Alp, yiğit, yürekli, bahadır.
Bediz: Açık, belli, görünen. Süs.
Beha: Ender, zor bulunan.
Behir: Deniz.
Beker: Güçlü, kuvvetli.
Bekir: Deve yavrusu. Sabah erken kalkan.
Bektürk: Türk geleneklerine güçlü bir şekilde bağlı olan.
Bener: Kendisinin koruyucu olduğuna inanan kişi.
Berdan: Eşitliği sağlayan kimse.
Berge: İz.
Bergin: Güçlü, kuvvetli.
Berk: Sert, sağlam, yıldırım.
Berkan: Parıldayış.
Berkay: Güçlü ve ay gibi.
Berke: Kamçı, kırbaç.
Berker: Güçlü, sağlam erkek.
Berkin: Çok kuvvetli.
Birant: Yemin, tek ant.
Birkan: Aynı kandan, aynı soydan olan.
Bora: Yağmur getiren fırtınalı sert rüzgar.
Boran: Rüzgar şimşek ve gök gürültüsü ile ortaya çıkan sağanak yağışlı hava olayı.
Buğra: Erkek deve.
Bulut: Havadaki su buharının yükselip yoğunlaşmasıyla oluşan su damlacıkları birikintisi.
Batu : Güçlü, kudretli.
Bedir : Dolunay. Ayın on dördü gibi güzel..
Behlül : Çok gülen, hayır sahibi, cömert.
Behzat : Soyu güzel, doğuştan asil.
Bekir : İlk çocuk. Genç, taze.
Bera : Meziyet sahibi.
Berkan : Şakıyan, parıldayan.
Berkin : Güçlü, sağlam.
C İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
Calp: Güçlü.
Can: İnsanın kendi varlığı, yaşam, birey kişi, ruh, güç kuvvet.
Canberk: Sert kişi, sağlam kişi, canı sağlam.
Caner: Yürekten sevilecek kimse.
Cankat: Cana can katmak.
Cankut: Kutlu kimse, uğurlu can.
Cenk: Harp, savaş.
Cem : Hükümdar, şah.
Cevdet : Güzel, kusursuz, cömert, olgun.
Cevheri : Cevher sahibi.
Coşku: Olağanüstü bir biçimde kendini gösteren duygu yükselmesi, heyecan.
Cafer : Çay, dere, küçük akarsu.
Cihangir : Cihanın büyük bir bölümünü ele geçiren.
Civan : Genç, taze, delikanlı.
Cüneyt : Küçük asker.
Ç İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
Çağ: Başı ve sonu belli olan ve bir özellik taşıyan, kimi zaman birkaç.
Çağan: Mutlu gün, bayram.
Çağdaş: Aynı zamanda yaşayan, çağımıza uygun, çağımıza yaraşır.
Çağlar: Hareketli, atik, çağlayan.
Çağrı: Birini bir yere çağırma işi, çağırma, yırtıcı bir kuş.
Çakır: Doğan ya da atmacaya benzeyen bir avcı kuş, ela gözlü kimse.
Çetin: İstenilen yola getirilmesi, elde edilmesi zor, güç olan, kolay olmayan, sert, sarp.
Çevik: Kolaylıkla, çabuklukla davranan, hareketleri hızlı, canlı
Çınar: Boyu otuz metreyi bulan, uzun yıllar yaşayan, geniş yapraklı ağaç
D İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
Demiralp: Demir gibi sağlam, dayanıklı erkek.
Deniz: Yeryüzünün büyük bölümünü kaplayan çok geniş ve tuzlu su.
Derin: Dibi, yüzeyin ya da ağzından uzak olan, çok içten gelen ve içe işleyen kendi türünde son derecesine ulaşmış, derinliği olan.
Devran: Dünya, felek, zaman, tarih.
Dinç: Sağlıklı, gücü kuvveti yerinde.
Dilhan: İçten, gönülden söyleyen.
Dinçer: Sağlam yiğit, güçlü yiğit anlamındadır.
Direnç: Bir etkiye karşı koyma, dayanma gücü.
Doğa: Kendiliğinden var olan, canlı, ve cansız nesnelerden oluşan. Kendini sürekli olarak değiştiren varlığın tümü, tabiat
Doğan: Uzun kanatlı, hızlı uçan, kuvvetli bir yırtıcı kuş.
Doğu: Bulunulan yere göre güneşin doğduğu yönde olan yer.
Dora: Dağ doruğu, bir şeyin üst kısmı, tepe, en yüksek yer.
Doruk: Dağların, tepelerin en yüksek noktası.
E İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
Ediz: Değerli, ulu, yüce, yüksek.
Efe: Yiğit, zeybek, ağa, ağabey.
Ege: Ulu, büyük.
Egemen: Üstün, sözünü, geçiren.
Emre: Dost, arkadaş, sevdalı, tutkun, ünlü.
Engin: Yüksek olmayan, düzey bakımından düşük, denizin, karasularından uzakta bulunan geniş bölümü, ucu bucağı görünmeyecek denli geniş.
Eralp: Yiğit erkek, yiğit kimse, yiğitler yiğidi.
Eray: Ay gibi yiğit.
Erberk: Sağlam, yiğit, sert yiğit.
Erdem: İyiliksever, acıma, alçakgönüllülük gibi övgüye değer niteliklerin genel adı.
Erdinç: Dinç yiğit.
Ergin: Olmuş, olgunlaşmış yetişmiş.
Ergün: Erken doğan güneş, yumuşak.
Erim: Bir şeyin erişebileceği uzaklık, iyi bir şeye işaret olan durum, sevgi.
Erinç: Mutluluk içinde yaşama, dirlik.
Erk: Yaptırma gücü, güç sözü geçerlilik.
Erman: Er kişi, yiğit kişi.
Erol: Yiğit ol, erkek ol, er ol.
Ersin: Yiğitsin, erkeksin, erişsin, ulaşsın.
Ertan: Güneş`in doğma zamanından az önce, şafaktan önce.
Ertekin: Yiğit ve tek, yiğit ve biricik, biricik yiğit, yiğit prens.
Eser: Yel, sert esen yel; esme işini yapar, esinti olur yel olur.
Esmen: Esen yel gibi kimse.
Evren: Gök varlıklarının tümü, kâinat. Ejderha.
Evrim: Ağır ağır ve kendiliğinden olan değişim, kendiliğinden gelişme.
Efe: Batı Anadolu köy yiğidi. Cesur.
Ekrem: Çok cömert, iyiliksever, keremi lütfu çok olan.
Emir: Şanlı, yüce ve en üstün makama sahip lider.
Emre: Aşık, dost, abi.
Enes: İnsan.
Engin: Uçsuz bucaksız deniz.
Enver: Çok nurlu, çok ışıklı, çok parlak, çok güzel.
Erdem: Fazilet.
Erhan: Yiğit, hakan.
Erkin: Bağımsız hareket eden.
Erman: Arzusu, isteği olan.
Eymen: Uğurlu, talihli, hayırlı. Sağ taraftaki.
Ezrak: Mavi, gök renkli. Su gibi saf ve temiz olan.
F İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
Ferdi: Bireysel, tek başına.
Ferit: Sıralanmış inci taneleri. Tek başına. Emsalsiz.
Feyyaz: Bereketli, gür, verimli. Eli açık.
Furkan: İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki her şeyi gösteren.
Fazlı : İyilik, fazilet, erdem, lütuf.
Faruk: Hak ile bâtılı ayıran.
Faysal: Kesin hüküm vereni. Keskin kılıç.
Feda: Kurban olma, gözden çıkarma.
Ferhat: Sevinç, neşe sahibi.
Feridun: Tek, eşi ve benzeri olmayan, kıymetli cevher.
Ferman: Emir. Padişahların tarafından verilen emir.
Fuat: Kalp, gönül.
Furkan: İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren.
G İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
Gencer: Delikanlı, genç yiğit.
Gençalp: Genç yiğit.
Gençer: Delikanlı, genç yiğit.
Giray: Uygun, yaraşır.
Gökalp: Gök gözlü.
Gökay: Mavi ay; gökyüzündeki ay.
Gökberk: Mavi ve gözlü ve sert.
Gökdeniz: Mavi deniz.
Göker: Gökyüzünün yiğidi, gökyüzlü erkek, mavi gözlü kimse.
Gökhan: Eski Türklerde gök Tanrısı.
Gökmen: Mavi gözlü ve sarışın kimse.
Göksel: Gökyüzüyle ilgili.
Göktan: Mavi şafak, mavi tan.
Göktunç: Mavi gözlü ve tunç gibi.
Görkem: Gösteriş, görünüş, göz alıcı ve gösterişli olma hali, göz alıcılık, gösterişlilik.
Güçlü: Dayanıklı, zorlu, gücü olan, kuvvetli, sözü geçer.
Gün: Güneş`in yeryüzüne saçtığı ışık, gündüz, güneş.
Günal: Kırmızı güneş, al güneş.
Günberk: Güneş gibi yakıcı ve sert.
Giray: Kırım hanı.
H İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
Hakan: Eskiden Türk imparatorlarına verilen unvan.
Hakem : Hüküm veren.
Hakkı : Doğru olan, irfan sahibi, insaflı.
Halil : Dost, sevgili, samimi dost, içten arkadaş.
Haluk : İyi ve güzel huylu, geçim ehli, İslama yakışır.
Hamza : Aslan, heybetli, azametli.
Han : Hakan veya hakana bağlı hükümdar.
Hasan : Güzel, iyi, hoş.
Hatip : Hitabeden, güzel söz söyleyen.
Hayali : Hayal eden.
Haydar : Aslan, cesur, yiğit, kahraman.
Haşim : Ezen, parçalayan. Hürmet ve ikram eden.
Hızır : Yeşil.
Hüseyin : Küçük güzel.
Hüsrev : Padişah, hükümdar, sultan.
I İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
Ilgar: Akın.
Ilgaz: Hücum, akın.
Işın: Bir ışık kaynağından çıkan ve uzayıp giden ışık çizgisi.
Işıner: Işıklı erkek, aydınlık.
Işıtan: Aydınlatan, ışık veren.
Itri: Itır gibi kokan demektir.
İ İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
İlbey: Egemen olan.
İldeniz: Ülkenin, yurdun denizi.
İlkan: "Öncelikle an, hatırla" anlamında kullanılan bir ad.
İlke: Temel düşünce, ana görüş ve inanış.
İlker: lkle ilgili, ilk erkek çocuk.
İltan: Ülkenin ışığı.
İltay: Ülkenin yavrusu, çocuğu.
İmge: Düş, görüntü, tasarım.
İhsan : Hakkından fazlasını veren.
İlker: İlk erkek çocuk.
J İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
Jarin: Yakınmak, haykırmak.
Jeyan: Kükreyen ve kızmış olan.
Jehat: Becerikli, yetenekli.
Jiyan: Kızgın, hışımlı.
K İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
Kaan: Hükümdar, hanların hanı.
Kansu: Soyu su gibi saf ve temiz olan.
Kaplan: Kedigillerden, enine siyah çizgili, koyu sarı postu olan çevik ve yırtıcı hayvan.
Karan: Karanlık.
Kartal: Kızıl kara tüylü, güçlü kıvırcık gagalı, iri ve güçlü, yırtıcı bir kuş
Kaya: Büyük ve sert taş kütlesi.
Kıraç: Bitek olmayan, verimsiz veya sulanmayan yer.
Kıvanç: Mutlu bir olgudan duyulan şey, sevinç.
Koçer: Sağlıklı, yürekli kimse.
Koralp: Ateşli, canlı, hareketli yiğit.
Koray: Kamış, kargı gibi, içi boş şeyler.
Korcan: Kanı sıcak, kanı kaynayan.
Korkmaz: Hiçbir şeyden çekinmeyen, yiğit, yürekli.
Köksal: Kökünü derinliklere salmak.
Kurtuluş: Tehlikeli ve kötü bir durumdan kurtulma.
Kutay: İyilik getiren Ay, uğurlu Ay, kutlu ay.
Kuter: İyilik getiren, kutlu.
Kutlay: Uğurlu, kutlu ay.
Kutlu: İyilik, uğur getirdiğine inanılan, uğurlu kutsal.
Kutsal: Tapınılacak ya da uğrunda can verilecek denli sevilen.
Kuzey: Sağını doğuya, solunu batıya veren bir kimsenin tam karşısına düşen yön.
Kasım: Taksim eden, bahşeden.
Kerem: Asalet, izzet ve şeref sahibi, cömert, eli açık.
Kılıç: İki yüzü keskin eski bir silah.
L İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
Laçin: Bir cins şahin,sarp, yalçın.
Lami: Sert, çatık kaslı veya Aslan.
Lema: Her şeye gücü yeten.
Lemi: Becerikli, atılgan.
Levent: Dünya, varlık.
M İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
Meriç: Ülkemizin Bulgaristan sınırındaki nehir.
Mert: Sözünün eri; yiğit bahadır, batur
Merter: Sözünün eri; yiğit
Mete: Büyük Türk-Hun İmparatoru.
Mutlu: Bütün istek ve özlemlerine kavuşmuş olan, mesut.
Murat: İstek, arzu.
Mert: Sözünün eri, yiğit, bahadır.
Metin: Sağlam, dayanıklı.
Mir: Amir, kumandan, hükümdar.
Miraç: Merdiven, yükselen, yükseklere çıkan.
Mirza: Hükümdar soyundan gelen, beyzade.
Mithat: Methetme, övme.
Mustafa: Saf hale getirilmiş, süzülmüş.
Mutlu: Halinden, memnun, mesut.
N İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
Nabi : Haberci, haber veren.
Nebi : Haberci, haber getiren, peygamber.
Necat : Kurtuluşa, selamete eren.
Necdet : Kahraman, yiğit, efe.
Necmi : Yıldız
Nefi : Kazançlı, kârlı.
Nejat : Soy nesil, nesep, tabiat.
Nevzat : Yeni doğmuş çocuk.
Neşet: Yetişen, ileri gelen, doğan.
Neşat : Sevinç, neşe, keyif.
Nihat : Tabiat, huy, yaratılış, bünye, karakter.
Nusret : Yardım, başarı, üstünlük, zafer, galebe, fetih.
O İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
Olcay: Rastlantıları düzenlediği, böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih.
Olgaç: Olgunlaşmış, yetişmiş, bilen, bilgili.
Ongu: Onmuş olma durumu, sağlık, mutluluk.
Onur: Kişinin kendi öz saygısı.
Oray: Kent üstüne doğan, Ay, kentli Ay
Oğuz: Doğru, sağlam, güçlü, genç.
Okan: Anlayışlı, kavrayışlı.
Oktay: Hiddetli, kızgın, sinirli.
Orhan: Şehrin hakimi.
Ozan: Halk şairi, geveze.
Ö İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
Ödül: İyi bir işe, bir başarıya karşılık olarak verilen armağan.
Ökmen: Akıllı, zeki.
Ökten: Güçlü, yiğit.
Önal: Önce davran, başa geç.
Öncü: Önder, yol gösteren, önde giden, bir işte yol açan.
Önder: Yol gösterici, kılavuz.
Ömer : Diri, canlı, yaşayan hayat süren.
Övgü: Övmek için söylenen güzel söz, övme.
Özay: Özü Ay gibi.
Özberk: Özü sert, özü sağlam.
Özcan: Öz canı olan.
Özer: Özce yiğit.
Özgü: Belli bir şeyde ya da kimsede bulunan, başkasında olmayan.
Özgün: Hiç kimseye benzemeyen.
Özgür: Başkasının kölesi olmayan, eyleminde kimseye hesap vermeyen, hür.
Öztunç: Tunç gibi sağlam kimse, özü tunç.
Öztürk: Gerçek Türk; özü Türk, öz Türk.
P İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
Pamir: Dünyanın çatısı.
Peker: Sert yiğit, sağlam, dayanıklı.
Pekin: Kuşkuya yer olmayacak denli kesin.
Polat: Sertleştirilmiş demir, su verilmiş demir, çelik; çelik gibi sert.
R İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
Rasin: Beyaz ay, dolunay.
Raşit: Dürüst, güvenilir.
Refik: Yüce, ulu.
Reha: Candan, cana yakın.
Reşat: Kahraman, cesur, savaşçı.
Reşit: Yiğit, cesur.
Rafet : Merhamet etme, acıma, esirgeme.
Refah: Bolluk, rahatlık, her türlü sıkıntıdan kurtulma.
Reşat: Hak yolunda yürüme, doğru yol.
Rifat: Yükseklik, yücelik, büyük rütbe.
Rüçhan: Üstün olan.
Rıza: Kadere razı olan.
S İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
Safa: Saf, berrak, temiz, kedersiz, gönlü şen.
Salman: Özgür, hiç kimsenin kölesi olmayan.
Sarp: Geçilmesi, çıkılması güç, çok dik.
Sarper: Dik başlı yiğit, sarp yiğit.
Savaş: Birbirine düşman iki ordunun çarpışması, silahlı eylem.
Saygın: Saygı gösterilen, güvenilir olan, saygı gören.
Seçkin: Benzerleri arasında göze çarpan; seçilmiş.
Selçuk: Küçük sel; tez canlı, evecen, hızlı.
Serdar: Asker başı, kumandan, komutan, reis.
Sedat: Doğru ve haklı.
Serhat: Sınır boyundaki asker.
Sertaç: Başa konan taç.
Sezgin: Sezme yeteneği olan kimse, sezici.
Sinan: Mızrak.
Sonay Yılın son ayı.
Soner: Son erkek çocuk.
Sözer: İyi ve güzel konuşan, sözünde duran kimse.
Ş İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
Şaban: Aralık.
Şemsi: Güneş gibi parlayan.
Şeref: Asil, yüksek, şanlı, şöhretli atalara sahip olmak.
Şevket: Büyüklük, kudret ve kuvvetten doğan haşmet.
Şevki: Şevkli, neşeli, istekli.
Şir: Aslan.
T İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
Talu: İyi, güzel, seçilmiş, seçkin.
Tamay: Dolunay, Ay’ın dolgun durumu.
Tamer: Tam erkek, nitelikli, saygın kişi.
Tan: Güneş`in doğmasından önceki zaman, şafak.
Tanberk: Şafak gibi aydınlık ve sağlam kimse.
Taner: Şafak gibi aydınlık.
Tansu: Şaşkınlık verecek denli güzel şey, olağanüstü şey, insanları Hayran eden ve doğaüstü sayılan olay,
Tarkan: Ayrıcalıklı, saygın kişi.
Taylan: Uzun boylu ve yakışıklı kimse.
Tekin: Uğurlu.
Teoman: Hun İmparatoru Mete´nin babası.
Tolga: Bir tür savaş başlığı, kask.
Toprak: Yer kabuğunun canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. Ülke, memleket. İşlenmiş arazi.
Toygar: Çayır kuşu.
Tuna: Çok bol. Yavru. Görkemli, gösterişli.
Tunç: Bakır, çinko ve kalay karışımı bir maden.
Tutku: Bir şeye karşı duyulan aşırı istek eğilim.
U İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
Uğur: İyilik kaynağı..
Ulaş: Yetiş, eriş.
Ulu: Çok büyük erdemleri olan, yüce; erişilmez derecede yüksek ve büyük.
Umut: Ümit.
Utku: Birçok emek ve çekinceli uğraşmalar sonucu erişilen mutlu sonuç, zafer.
Uygar: Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni kimse.
Uysal: Yumuşak başlı, söz dinler, söz anlar, uyar.
Uzay: Bütün varlıkları her yandan kaplayan sonsuz boşluk..
Ü İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
Ülgen: Ulu, yüce, yüksek, sağlam.
Ünal: Ad sahibi ol, ünlen, tanın.
Ünsal: Her yana adını duyur.
Ünver: Her yana adını duyur, çok tanınmış biri ol, ünlen.
V İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
Vedat : Sevgi ve dostluk gösteren.
Vefa : Sözünde duran, dostluğunu devam ettiren.
Varan: Var olan her şey; önemli, yararlı, değerli şey, var oluş, zenginlik.
Vural: Vurarak al, vurup al.
Vurgun: Vurulmuş çok sevmiş kimse, tutkun.
Y İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
Yaver : Yardım edici, imdada koşan.
Yağız: Koyu buğday rengi, esmer.
Yalçın: Düz, çıplak ve dik; düz, kaygan, sarp, dik.
Yalın: Çıplak; içine başka şey katılmamış, sade; gösterişsiz, süssüz.
Yalman: Düz, çıplak ve yassı taş; mızrak ucu; dik, sarp, yalçın.
Yaman: İş bilir, kurnaz, becerikli.
Yekta : Tek, eşsiz, benzersiz.
Yetkin: Yetişkin, olgunlaşmış, erişmiş.
Yavuz : Yaman, korkusuz.
Yıldırım: Buluttan buluta ya da yere elektrik boşalması.
Z İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
Zafer : Maksada ulaşma, barışma, düşmanı yenme.
Ziya : Işık, aydınlık, nur.