Embriyo transferi sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Tüp bebek tedavisi, kadın üreme hücreleri olan yumurtaların ve erkek üreme hücreleri olan spermlerin toplanarak vücut dışında, laboratuvar ortamında bir araya getirilerek döllenmenin elde edilmesini sağlayan tedavi sürecini kapsamaktadır. Döllenen yumurtalar bölünmeye başlayıp, embriyo adı verilen ilk gelişim aşamalarını laboratuvar ortamında geçirirken, anne adayının rahmine yerleştirilir. Bu aşamadan sonra elde edilen gebeliğin doğal yollarla oluşan gebeliklerden farkı kalmaz.

Doğal gebelikten farkı dölleme işleminin laboratuvar koşullarında gerçekleştirilmesi ve döllenen yumurtaların anne rahmine tekrar geri yerleştirilmesidir. Tüp bebek tedavisinin son aşaması olan embriyo transferi işlemi öncesinde, çifte transfer edilecek embriyo sayısı ve kalitesi konusunda bilgi verilir.

Embriyo transferi tüp bebek tedavisinin son aşamasıdır

Ebriyo transferi, çok basit bir muayene işleminden farksızdır. Herhangi bir anesteziye gerek duyulmaz. Transfer öncesi tek istenilen anne adayının su içip idrar torbasını bir miktar doldurmasıdır. Çünkü transfer işlemi ultrasonografik gözlem altında yapılmakta ve bunun için de idrar torbasının bir miktar dolu olması gerekmektedir.

Transfer işlemi sırasında, embriyolar ile yüklenmiş olan bir kateter vajenden ve rahim ağzından geçirilerek rahim içerisine yerleştirilir ve embriyolar rahim içerisine bırakılır. Eğer yerleştirme işleminden sonra geride iyi kalitede embriyo veya embriyolar kalmış ise çiftin onayı alınıp embriyolar dondurma işlemi yapılır ve ileride kullanılmak üzere dondurulup saklanır.

Transfer sonrası 30 dakika kadar hastanede dinlendikten sonra çift evine yollanır ve kadının o günü dinlenerek geçirmesi istenir. Gebeliğin gelişimini desteklemek için progesteron, östrojen veya diğer ek takviyelere yumurtaların toplanmasından veya embriyoların transferinden sonra başlanabilir.

Tüp bebek tedavisinin sonucunu, transferden 14 gün sonra yapılan gebelik testi ile öğrenmek mümkündür. Eğer testiniz olumlu çıkarsa 3 hafta sonra bebeğinizin kalp atımlarını gözlemek için ultrasonografi randevusu verilir.

Embriyo transferinden sonra dikkat edilmesi gerekenler

Bir dereceye kadar, bir embriyo transferinden sonraki hamilelik başarısının, alınan önlemlerle çok az ilgisi vardır. Yine de yardımcı olabilecek yapabileceğiniz birkaç şey var. Embriyo transferinden sonra genellikle yatılması gerekmez. Ancak yine de ağır aktivitelerden uzak durulması gerekir. Embriyo transferinizden önce aldığınız ilacı bırakmak cazip gelebilir, ancak bunu önce doktorunuzla konuşmadan kesinlikle yapmamalısınız.

Birçok kadın, sağlıklı hamilelik için transferden sonraki ilk haftalarda progesteron almaya devam etmelidir. Progesteron, hamileliği sürdürmek için kritik olan önemli bir hormondur ve bu nedenle tipik olarak IVF gibi yardımcı üremede kullanılır. Rahimdeki embriyo implantına yardımcı olur.

Hamilelik süresince sağlıklı beslenmek çok önemlidir. İdeal olarak, çeşitli meyve ve sebzelerin yanı sıra kalsiyum, protein, B vitaminleri ve demir yönünden zengin yiyecekler yenebilir. Günlük folik asit takviyesi almaya başlanabilir. Hamileyken folik asit almanın birçok olumlu yanı vardır. Endokrin bozucu kimyasallara dikkat edilmelidir.