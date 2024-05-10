Darüşşafaka giriş sınavı 26 Mayıs’ta yapılacak

Giriş Sınavı’nda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler, ortaokuldan başlayıp liseden mezun oluncaya kadar 8 yıl boyunca tam burslu, nitelikli eğitim alma imkânı kazanacak.

Konu hakkında konuşan Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, “Bu yıl deprem bölgesi de dahil olmak üzere 41 ilde sınavımızı gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da deprem bölgesinden 100 öğrenciye ek kontenjan oluşturduk. 26 Mayıs’ta gerçekleştireceğimiz sınavla 81 ilimizden anne ve/veya baba kaybı yaşamış, maddi olanakları yetersiz çocuklarımıza nitelikli eğitim olanağı tanıyacağız” dedi.

Darüşşafaka’nın giriş koşullarına sahip tüm çocukları sınava davet eden Ebru Arpacı, “Özellikle 4. sınıf ve rehber öğretmenleri ile okul müdürlerimizin desteği çok önemli… Okullarında koşullarımıza uyan öğrencilerin sınavımıza katılmasını sağlayarak, bir çocuğun yaşamının eğitimle değişmesine vesile olabilirler” diye konuştu.

SINAV HANGİ ŞEHİRLERDE DÜZENLENECEK?

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Zonguldak’ta düzenlenecek. Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek. 41 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gitmek için yapacakları ulaşım masrafına ise Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek.