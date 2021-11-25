Çocuk düşmesi nasıl olur? Düşük belirtileri ve düşüğe neden olan şeyler

Gebeliğin ilk 23 haftasında genellikle kanama ile kendini belli eden düşük, beraberinde kramp ve ağrıları getirebilir. Çoğu durumda, bir ultrason taraması , düşük yapıp yapmadığınızı belirleyebilir. Peki, çocuk düşmesi nasıl, neden olur? İşte gebelikte düşük ihtimalleri ve merak edilenler...

Düşük neden olur?

Nedeni genellikle belirlenmese de, muhtemelen bir düşük yapmanın birçok nedeni vardır.

Çoğunluğu annenin yaptığı hiçbir şeyden kaynaklanmaz.

Düşüklerin çoğunun bebekteki anormal kromozomlardan kaynaklandığı düşünülmektedir.

Kromozomlar, bir bebeğin gelişimine rehberlik eden genetik "yapı taşlarıdır".

Bir bebeğin çok fazla kromozomu varsa veya yetersizse, düzgün gelişmeyecektir.

Çoğu kadın için düşük, tek seferlik bir olaydır ve gelecekte başarılı bir hamilelik geçirmeye devam ederler.

Düşükler önlenebilir mi?

Düşüklerin çoğu önlenemez. Ancak düşük yapma riskini azaltmak için yapabileceğiniz bazı şeyler var. Bunlar;

Hamileyken sigara içmekten, alkol almaktan ve uyuşturucu kullanmaktan kaçının.

Hamile kalmadan önce sağlıklı bir kiloda olmak, sağlıklı beslenmek ve enfeksiyon riskinizi azaltmak da yardımcı olabilir.

Çocuk düşmesi nasıl olur?

Düşüklerin en sık görülen belirtisi vajinal kanamadır.

Bu, hafif lekelenme veya kahverengimsi akıntıdan ağır kanamaya ve parlak kırmızı kan veya pıhtılara kadar değişebilir. Kanama gelip birkaç gün sürebilir.

Bununla birlikte, hafif vajinal kanama, hamileliğin ilk üç ayında (ilk 3 ay) nispeten yaygındır ve mutlaka düşük yaptığınız anlamına gelmez.

Vajinal kanamanız varsa, mümkün olan en kısa sürede doktorunuza veya doğum ekibinize başvurun.

Art arda 3 veya daha fazla düşük yaptıysanız (tekrarlayan düşük) ve şu anki hamileliğiniz hakkında endişeleriniz varsa, değerlendirme için doğrudan erken gebelik ünitesine gidebilirsiniz.

Düşük belirtileri nelerdir?

Kanamanın dışında düşük yapmanın diğer belirtileri şu şekilde sıralanabiilir;