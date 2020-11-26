Çocuğunuz yemek seçiyorsa dikkat! Yemeyi kolaylaştıracak adımlar...

İyi ve sağlıklı yiyecekleri denemek çocukların sağlığı için çok önemlidir. Ne kadar seçici olurlarsa olsunlar hayatları boyunca fıstık ezmesi, cips ve şeker yiyemeyeceklerinin farkına varmaları lazım. Bu zorlu savaşı kazanmak ise sizin elinizde. İyi şanlar!

Yemeği eğlenceye dönüştürün

Çocukların sevmediği kereviz gibi sağlıklı yiyecekleri sade olarak servis yapmak yerine küçük parçalar halinde bölüp güzelce süsleyebilirsiniz. Yemeklerin sıkıcı görüntüsü çocuklarınızın yemesini daha da zorlaştırabilir. Tabii bu durumda siz de çocuklarınızla aynı yemeği yiyin ki, sizi örnek alabilsinler.

Yaratıcı olun

Çocuklara yemek hazırlarken yaratıcı olursanız, en nefret ettiği şeyleri bile kolaylıkla yedirebilirsiniz. Örneğin gülen suratlı gözlemeler yapabilir, eğlenceli kahvaltı tabakları hazırlayabilirsiniz. Çocuklarınızın sebzeleri yemesi için ödül oyunlu bir labirent hazırlayabilirsiniz. Labirent hazırlayıp adım adım sebzeler yerleştirip, sonuna sevdiği bir şeyi koyabilirsiniz. Sevdiği yemeğe ulaşması için öncesinde sebzeleri de yemesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde eğlenerek yiyecektir.

Örnek olun

Siz kendiniz sağlıklı beslenmek istemediğinizde çocuklarınızın da sağlıklı yemek istemesini bekleyemezsiniz. Çocuklarınızın sağlıklı yemekler yemesini isteyebilirsiniz ama önce kendi hayatınızı da sağlıklı hale getirmelisiniz. Örnek olmaya başlamalı ve çocuklarınıza yemelerini beklediğiniz yiyecekleri sevdiğinizi göstermelisiniz.

Minimal olun

Çocukların tabağına yedirmek istediğiniz şeylerden çok fazla koymayın. Başta alıştırmak için az az koymazsanız, çocuğunuz tabağında bulunan sebzeleri yememekte ısrarcı olacaktır.

Nazik olun

Bir çocuğa gerçekten sevmediği yemekler konusunda aşırı baskı yapmayın. Baskı yerine oyun gibi etkinliklerle çok az da olsa yemesini sağlayın. Sevmedikleri menüleri sürekli hazırlamak yerine seveceği daha olası olan yemekleri denettirmeye odaklanın.

İlgili olun

Bir çocuk, pişirmesine yardım ettiği bir yemeği yemeye daha yatkındır. Çocuklarınızın da pişirme sürecine katılabilmesi için hazırlanması kolay ve tehlikeli olmayan yemekler bulun. Hatta bir restoran kurup müşterilere sipariş yetiştirme oyunu da oynayabilirsiniz. Bunları yaparak yemek sürecinin her noktasında olmalarını sağlayarak yemeye de teşvik edebilirsiniz.

Tutarlı olun

Çocuğunuzun yeni bir şeyler denemesi konusunda her zaman tutarlı olun. Mesela bir yemeği yemesi için şart koştuğunuzda, onu yemeden şartı yerine getirmeyin. Eğer getirirseniz, yemeği denemeyecektir.

Ödül verin

Yeni yiyecekler denediğinde ve sağlıklı beslendiğinde çocuğunuzu ödüllendirin. Ödül için sürekli tatlıları kullanmayın, ancak arada çikolata gibi ödüller iyi olacaktır. Ödül seçenekleri arasında sevdiği bir filmi izlemek, yeni bir oyuncak almak gibi seçenekler de olabilir.