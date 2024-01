Çamaşırlarımızı yanlış mı yıkıyoruz? Yaptığımız hangi hatalar giysilerimizin ömrünü kısaltıyor?

Patric Richardson, iç çamaşırı ve çorap gibi her kullanımdan sonra yıkanması gereken giysilerin dışındaki kıyafetlerini yıkamadan önce mümkün olduğunca çok kez giymeye çalıştığını söyledi ve ekledi: "İnsanlar her kullanımdan sonra kıyafetlerini yıkamak istiyor ama bu çok saçma çünkü giysilerimiz çok çabuk yıpranıyor. Ben genelde yıkamalar arasında gömlekleri üç kez, kot pantolonları ise dokuz veya on kez giymeye çalışıyorum." Richardson, diğer eşyaların daha sık yıkanması gerektiğini, özellikle havluların her üç veya dört kullanımda bir yıkanması gerektiğini söyledi. Çarşaflara gelince bu biraz uyurken ne giydiğimize de bağlı…Richardson, "Eğer pijamayla uyuyorsanız çarşaflar iki haftada bir yıkanabilir ancak çıplak uyuyorsanız, çarşafları haftada bir kez yıkamak idealdir" tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: The Guardian