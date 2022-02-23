Çam sakızı ağda nasıl kullanılır? Çam sağkızı ağda tüyleri azaltır mı ve acıtır mı

Çam sakızı ağda eski dönemlerden beri kadınlar tarafından kullanılmaktadır. Günümüzde özel bölge tüylerini almak için farklı teknik ve yöntemler geliştirilmiştir. Buna rağmen hala çam sakızı ağdasını kullanan bireyler mevcuttur. Hatta bu ağdayı marketlerden satın alarak evlerinde kendileri uygulayabilmektedir.

Çam Sakızı Ağda Nasıl Kullanılır?

Çam sakızı ağda sakız ağdası çeşitleri arasında kullanılmaktadır. Bu ağdayı kullanabilmek için ilk olarak çam sakızı ağdasına ulaşabilmeniz gerekmektedir. Evinizde kendiniz de çam sakızı ağdasını yapabilirsiniz. Bunun yanında hazır kutularda satılan çam sakızı ağdasını marketlerden satın alabilirsiniz.

Kutunun içine yer alan çam sakızı ağdasını ilk olarak ısıtmanız gerekmektedir. Bilindiği gibi ağdanın sıcak olması lazımdır. Kutuyu açmadan kutunun sığacağı bir cezvede ya da bir kapta içine su koyarak ortalama on beş dakika kadar ağdayı ısıtın.

Çam sakızı ağdayı ısıttıktan sonra teninize sürebileceğiniz rahat bir kaba dökün. Eski bir atlet eski temiz bir bez ya da kumaş parçası ayarlayın. Ağdayı ilgili bölgeye ince bir tabaka halinde sürün. Üzerine ayarlamış olduğunuz temiz kumaş parçasını iyice bastırın. Tüylerin çıkış yönünün tam tersine doğru hızlıca bezi çekin. Burada önemli olan bezin ağdanın üzerine iyice yapıştığından emin olmanızdır. Bunun için biraz bekleyebilirsiniz. Parmaklarınızla yapışması için bezin üzerinde elinizi gezdirebilirsiniz.

Bezi tüylerin çıkış yönünün ters yönünde çekmenizin de bir faydası olacaktır. Bu sayede batık oluşumu engellenir. Aynı zamanda tüylerin hepsi alınmış olacaktır. İlgili bölgede tüy kalmasını engellemiş olursunuz.

Çam Sakızı Ağda Tüyleri Azaltır mı?

Tüylerin azalması işlemi özellikle kadınlar için oldukça önemli bir konudur. Hatta sırf bu yüzden bireyler düzenli olarak ağda yaptırmaktadır. İlerleyen yaşlarda ağda sayesinde gürleşen kıl kökleri hafifleyecek hatta azalma yaşayacaktır.

Çam sakızı ağda da diğer ağda çeşitleri gibi tüyleri kısa süreli olarak yok etmekle görevli değildir. Düzenli olarak kullanıldığında çam sakızı ağdası tüyleri zamanla azaltmaktadır. Uzun vadede tüy miktarının ciddi ölçüde azaldığını fark edeceksiniz. Çam sakızı ağdanın tüyleri zaman içinde azaltmasının nedeni ise ağdanın kıl köklerini zayıflatması işlemidir.

Çam Sakızı Ağda Acıtır mı?

Hastalıklar, rahatsızlıklar ya da çeşitli acı durumlarından dolayı hissedilen ağrının zaman içinde kişi tarafından az algılanmasına veya ağrı duygusunun geçici olarak algılanamaması olayına ağrı eşiği denmektedir. Bu bilgiyi vermemizin nedeni ise şudur çam sakızı ağda acıtma düzeyi kişiden kişiye değişebilir.

Bazı bireyler çok fazla acı çekerken bazı bireyler hiç bir şekilde bu acıyı hissetmemektedir. Çam sakızı ağda bir tüy alma çeşididir. Ağdayı tene sürüp bir bez yardımıyla sert bir şekilde üstelik de ters yönde çektiğimiz için hafif ve anlık bir acı verebilmektedir. Fakat çam sakızı ağdayı kullandıkça ilgili bölge uyuşmakta ve ikinci bezi çektikten itibaren acı hissedilmemektedir. Bu acı ise dayanılamayacak şekilde bir acı değildir.

Çam sakızı ağdanın günümüzde kullanımı hala devam etmektedir. Eğer çok fazla can acıtmış olsaydı günümüzde hala kullanılıyor olmazdı. Ağa gibi acıtmayan tüy alma teknikleri de vardır. Fakat ağdanın avantajı bu hissedilen kısa süreli acıya rağmen tüyleri azaltmasıdır. Çünkü ağda kadar tüyleri azaltan bir tüy alma tekniği yoktur.