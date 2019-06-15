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Bebeklerde nezle ve grip nasıl tedavi edilir?
Bu belirtiler varsa dikkat!
BEBEKLERDE NEZLE (SOĞUK ALGINLIĞI)
BELİRTİLERİ
- Burun, boğaz ve soluk borusunda meydana gelen viral bir enfeksiyon olan ve bebeklerde en sık rastlanan hastalıklardan biri olan nezle genellikle burun akıntısı ile başlar. Hafif sayılabilecek bir hastalık olmasına karşın huzursuzluğa ve sıkıntılara yol açar çünkü bebekler burunlarını temizleyemez ve ağızdan nefes almakta zorlanır.
- İlk belirtilerin burun tıkanıklığı ya da burun akıntısı olduğu soğuk algınlığında başlangıçta şeffaf olan daha sonra koyulaşıp sarı veya yeşil bir hal alan burun salgısı görülür.
- Diğer belirtiler ise; 37,8 ºC civarında hafif ateş, hapşırma, öksürme, iştahsızlık, huzursuzluk ve uykuya dalmada zorlanmadır.
TEDAVİSİ
- Bebek, burun tıkanıklığı sebebi ile sorun yaşıyor ise plastik bir burun aspiratörü ile burnu temizlenmelidir. Bu teknik bebeğin ilk 6 ayında fayda sağlar.
- Bebek büyüdükçe, burnunun temizlenmesine engel olmaya çalışır. Eğer bebeğin burun salgısı yoğun ise doktor tavsiyesi ile kullanılan tuzlu damlalarla bu yoğunluğun çözülmesi sağlanabilir. İçerisinde tıbbi ilaçlar bulunduran burun damlaları ise gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.
- Bebeğin salgılarının su ile sulandırılması ve varsa ateşinin düşürülmesi nezleye en iyi gelen şeydir.
- Nezlede ilk 48 saat süresince yüksek ateş görülebilir. Bu durumda bebek ince giydirmeli ve ılık bir banyo yaptırılmalıdır.
- Bebek çok huzursuz ve ateşi 38°C’nin üzerindeyse ateş düşürücü ilaç verilebilir.
- 2 aydan küçük bebeklerde ateş, önemli bir rahatsızlığın belirtisi olabileceğinden ateş düşürücü verilmeden mutlaka uzman bir doktora danışılmalıdır.
BEBEKLERDE GRİP
BELİRTİLERİ
- Ekim-şubat aylarında artan ve influenza virüslerinin sebep olduğu grip için bebekler yine en ciddi risk grubu içerisindedir.
- Bebeğin ateşinin aniden 38°C veya daha üzerine çıkması, yorgun görünmesi, titremesi, burun akıntısı ve kuru öksürük gibi semptomları varsa grip riski güçlüdür. Grip olan bebek kendini huzursuz hisseder ve hasta görünür.
- Ayrıca karın ağrısı, ishal ve kusma gibi belirtiler de görülebilir.
TEDAVİSİ
- Anne sütü emen bebekler şanslı gruptur çünkü anne sütü hastalıklara karşı antikor üretir. Anne sütü bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirir ve gribin ağır seyretmesini önler.
- Bebekte burun akıntısı ve öksürük varsa öncelikle bol sıvı tüketimi sağlanmalıdır.
- Emziren anneler bebeklerini daha sık emzirmeli, eğer bebek ek gıdalara başlanmışsa sulandırılmış elma suyu ve bitkisel çaylar verilmelidir.
- Burun tıkanıklığı için beslenme ve uyku zamanından 15 dakika önce tuzlu burun damlalarının uygulanması bebeğin rahat nefes almasına yardımcı olacaktır.
- Nemli ortam öksürüğe de iyi geleceğinden, buhar makinesi ile bebeğin bulunduğu ortam nemlendirilmelidir.
- Burun akıntısının dışarı çıkması için bebeğin başı hafifçe yükseltilmelidir.
- İlaç kullanmadan önce mutlaka uzman bir doktora başvurulmalıdır.
- Bebekte hırıltılı nefes alımı, sık ve boğuk nefes, nefes almada zorluk, renginde solma, sıvı almayı reddetme ve ateş görülüyorsa mutlaka doktora gidilmelidir.
- Bebeklerin hem kapalı hem de kalabalık ortamlarda sıklıkla bulunması da hastalıkların artmasına neden olur. Bebeği aşırı üşütmek kadar aşırı terletmek de sakıncalıdır.
- Grip aşılarının grip enfeksiyonlarına karşı koruyucu etkisi vardır. Her sene aşılama yapılması gerekir, ancak grip aşısı 6 aydan küçük bebeklere yapılmamaktadır.
GRİBAL ENFEKSİYONLARA KARŞI AİLELERE UYARILAR
- Aile bireylerinin ellerini bol su ve sabunla sıkça yıkaması hastalıktan korunmada oldukça etkilidir.
- Aile bireylerinden biri hasta ise bebeğin bulunduğu ortamda maske takmalı ve kesinlikle bebeği öpmemelidir.
- Dış ortamdan gelen ebeveyn bebeğin yanına gitmeden önce kıyafetlerini değiştirmeli ve mümkünse ılık bir duş almalıdır.
- Gribal enfeksiyonlar antibiotik tedavisi ile düzelmez. Virüslere karşı vücut direncini sağlayan faydalı vücut bakterilerinin antibiyotik tedavisi ile yok edilmesi, viral enfeksiyonun daha ağır ve uzun sürede geçmesine sebep olur, bu yüzden bebeğe doktor muayenesinden geçmeden antibiyotik verilmemelidir.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı
Dr. Sibel Kılıçaslan