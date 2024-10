Basit bir operasyon hayatını değiştirdi, diş hekiminin bir sözüyle aklı başına geldi! Bir yılda 50 kiloyu nasıl verdiğini anlattı

Haberin Devamı

John Evans, hastanenin ziyaretçi salonunda oturmuş eşi Carol'ı bekliyordu. Carol, dişindeki bir sorun nedeniyle ameliyat olacaktı. Çok büyük bir operasyon değildi ancak Carol'a anestezi uygulanacaktı. Bu nedenle kendisini eve götürecek bir refakatçisi olması gerekiyordu.

Carol, operasyon odasına girdikten kısa süre sonra dışarı çıktı. Ağız ve diş cerrahı, Carol'ı herhangi bir işlem yapmadan göndermişti. John, Carol'ın allak bullak olan yüzünü görünce bir problem olduğunu anlayıp "Ne oldu? diye sordu.

Carol, "O kadar utanmıştım ki zar zor yanıt verebildim. Asistan doktor, operasyondan önce boyumu ve kilomu ölçmüştü. (165 santimetre boyundaydım ve 105 kiloydum.) Doktor, vücut kitle indeksimin yarattığı risk nedeniyle bana anestezi veremeyeceklerini söylemişti" diye konuştu.

Doktor ayrıca Carol'a ameliyatını en az üç ay sonraya ertelemesini ve bu esnada 7-10 kilo kadar vermesini de tavsiye etmişti.

"BİR ŞEY YAPMAK ZORUNDA OLDUĞUMU BİLİYORDUM"

Başarılı bir kariyer kadını olduğunu vurgulayan Carol, "Ama o gün çok ama çok utanmıştım. Çok üzücü ve utanç verici bir durumdu fakat bu konuda bir şey yapmak zorunda olduğumu biliyordum" ifadelerini kullandı.

Öncelikle ağız ve diş cerrahının tavsiyesi üzerine operasyonunu eylül ayına erteledi Carol. Ardından da makul bir beslenme ve egzersiz rejimi benimseyip hem sağlığını düzeltmek hem de kilo vermek için harekete geçti.

Şu an 56 yaşında olan Carol, eskiden kilolu bir insan değildi. Ancak zaman içinde kilo almıştı. Uzun süre bir hastanenin direktörlüğünü üstlenen Carol'ın, haftanın 7 günü, günün 24 saati iş başında olması bekleniyordu. Bu durum Carol için çok stres yaratıyordu. Nitekim eşiğinden döndüğü operasyonun sebebi de buydu. Geceleri uykusunda gıcırdattığı dişlerinden birinin çekilmesi gerekiyordu.

STRESTEN KAÇIP YEMEĞE SIĞINIYOR VE EGZERSİZ YAPMIYORDU

Bu stres karşısında Carol'ın en büyük yardımcısı yiyeceklerdi. Sürekli bisküvi, çikolata gibi çıtırdayan bir şeyler atıştıran Carol, yemek saatlerinde de tabağını makarna ve patatesle dolduruyordu. Karşı koyamadığı bir diğer şey de ekmekti.

Öte yandan köpeklerini gezdirmek dışında egzersiz de yapmıyordu Carol. Kendi kendine, "46 beden olmam sorun değil çünkü bütün gün bilgisayar başındayım ve kimse beni görmüyor" diyordu.

AMELİYAT ÖNCESİ 8 KİLO VERDİ

Ağız ve diş cerrahının uyarısı, Carol için bir alarm zili olmuştu. Tanınmış bir kişisel antrenör ve sosyal medya fenomeni olan Jillian Michaels'ın 30 günlük zayıflama programını uygulamaya başlayan Carol, yürüyüşlerini artırdı, tükettiği kalorileri azalttı ve gün içinde abur cubur yemeyi bıraktı.

Bu sayede eylül ayındaki diş operasyonu öncesi 8 kilo veren Carol, yine de anestezi konusunda gergindi. Doktorlarının kendisiyle yakından ilgilendiğini belirten Carol, "Kendime geldiğim sırada ekipteki herkesin 'Nefes al Carol, nefes al' diye bağırdığını duydum. Acil bir durum var gibiydi. Sanki kendi kendime nefes alamayacağımdan endişe ediyor gibiydiler" ifadelerini kullandı.

BİR YIL SONRA 34 BEDENE İNMİŞTİ

Yaşadığı korku sayesinde diyete ve spora devam ettiğini belirten Carol, "Kilo verme çabalarımı iki katına çıkardım. Aralıklı oruca başladım. Sadece 10.00-17.00 saatleri arasında yemek yiyordum. Haftada dört gün neredeyse hiç karbonhidrat yemiyordum. Bir süre sonra proteinden ve yağdan zengin iki öğünün beni gün boyu tok tutabildiğini fark ettim. Kremalı ve sebzeli tavuk gibi hem çok lezzetli hem de doyurucu yemekler yapıyordum" dedi.

Hareketini de artıran Carol, günde 10.000 adım atmayı alışkanlık haline getirdi. Yanı sıra haftada 2-4 kez spor salonuna gidip güç antrenmanı yapıyordu.

Çevresindekilerin kilo verdiği fark edip kendisini yüreklendirdiğini söyleyen Carol, "Kilolar gittikçe daha da hevesleniyordum. 40 bedenden, 38'e ardından 36'ya hatta 34'e düştüm. Eylül 2021'de yani diş ameliyatımdan tam bir yıl sonra 45 kilo vermiştim" ifadelerini kullandı.

Carol, bu dönemde kendini harika hissettiğini de vurguladı ve "Yıllardır devam ettiğim reflü ilaçlarını bile bıraktım" diye konuştu.

İŞ STRESİ VE TATİL DÜZENİNİ BOZDU, YENİDEN KİLO ALDI

Bu beslenme ve egzersiz rejimini yaklaşık 2 yıl daha sürdüren Carol, Temmuz 2023'te 5 haftalığına Fransa'nın güneyine tatile gitti. İş yerinde oldukça stresli birkaç ayı geride bırakmış, bu süreçte diyetini sürdürmekte ve kilo aldıran yiyeceklere hayır demekte zorlanmaya başlamıştı. Fransa'nın ekmeklerine ve tatlılarına karşı koyamayan Carol'ın eski alışkanlıkları geri dönmeye başladı.

Mayıs 2024'te 36 beden giysilere sığamaz olan Carol, "10 kilodan fazla almıştım. Kendi kendime 'Dur bakalım Carol, plana geri dönmenin zamanı' dedim" ifadelerini kullandı.

Şu an 62 kilo olduğunu belirten Carol, "Doğrusunu söylemek gerekirse, fotoğraflarıma baktığımda 58 kiloyken yüzümün biraz çökük göründüğünü düşünüyorum. Vücudum çok iyi durumda. Hedefimi yakalamış durumdayım, kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

Hayatın tadını çıkarmayı da ihmal etmediğini ifade eden Carol, "Hâlâ dışarıda yemek yiyorum. Pasta yiyorum. Kendimi hiçbir şeyden mahrum bırakmıyorum. Ama kendime bakma konusunda çok daha bilinçliyim" diye konuştu.

Business Insider'ın "My dentist told me they couldn't remove a tooth because of my weight. It was the wake-up call I needed to lose 100 pounds." başlıklı haberinden derlenmiştir.