Bamya buzlukta nasıl saklanır? Çiğ bamya dondurucuda ve buzdolabında ne kadar süre saklanır

Özellikle doğru yöntemleri takip etmek suretiyle, herhangi bir salyalanma yaşanmadan bamyayı saklamak mümkün. Sadece saklamak değil bu şekilde hazırlama ve pişirmek de oldukça kolay hale gelebilmektedir. Bu bağlamda oldukça uzun bir süre boyunca bamyayı saklayarak, farklı aylarda tüketmek mümkün olabilir.

Bamya Buzlukta Nasıl Saklanır?

Doğru adımları uygulamak suretiyle bamya yaklaşık olarak 1 yıl kadar buzdolabında saklanabilir. Tabii gerekli aşamaları eksiksiz bir biçimde yapmak, lezzetli ve sağlıklı bir bamya saklamak için önemlidir.

- Öncelikle bamyalar suda bol şekilde yıkanmalıdır.

- Daha sonra sap kısımları bıçak yardımıyla kesilmelidir.

- Bir tencere içerisine soğuksu ve limon suyu koyarak kaynamaya hazırlanmalıdır.

- Ardından bamyalar önce kaynar suya sonra da soğuk suya atılmalıdır. Bu durum birkaç dakika arayla gerçekleştirilebilir.

- Son olarak bamyalar kurutulduktan sonra, hava almayacak şekilde paketlenerek buzdolabına yerleştirilebilir.

Yukarıda verilen yöntemleri sırasıyla uygulamak suretiyle, bamyaları buzdolabında sağlıklı ve lezzetli bir şekilde saklamak mümkün.

Çiğ Bamya Dondurucuda Ne Kadar Süre Saklanır?

Özellikle çiğ bamya dondurucuya yerleştirilmek suretiyle belirli bir süre boyunca sağlıklı biçimde saklanabilir. Bu bağlamda yaklaşık olarak en fazla 1 yıl kadar bekletmek yeterli gelecektir. Bunun dışında daha uzun süre derin dondurucu dahi olsa saklamak, sağlıksız bir durum yaratırken bamyanın lezzetini de kaybetmesine sebebiyet verebilir.

Çiğ Bamya Buzdolabında Ne Kadar Süre Saklanır?

Derin dondurucu ile beraber aynı zamanda çiğ bamya buzdolabında saklanabilmektedir. Tabii soğukluk ve derece bakımından birtakım farklılıklar olduğu için, buzdolabında derin dondurucuya göre daha az sürede saklamak gerekir. Bu bağlamda özel yöntemler üzerinden hazırlanmış olan bamyalar, buzdolabında en fazla 6 ay süreyle saklanmalıdır. Bu süre zarfında bamya farklı mevsimlerde lezzetli bir şekilde ne zaman istenirse tüketilebilir. Özellikle yaz aylarının en sevilen lezzeti olması ile beraber, kış aylarında da rahatlıkla tüketebilir.