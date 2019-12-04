Bağışıklığı güçlendiren kış çayı nasıl yapılır?

Malzemeler

2 ince dilim limon

1 ceviz büyüklüğünde taze zencefil

1 tutam ıhlamur

1 yemek kaşığı kuşburnu

1 adet çubuk tarçın

2-3 adet karanfil

Hazırlanışı

Zencefili küçük küçük doğrayın. Diğer tüm malzemeyi üzerine ekleyin. Bitki karışımına taze kaynamış 1 litre sıcak suyu ilave edip ağzı kapalı bir biçimde 10 dakika demlendikten sonra taze olarak tüketin.

