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Bağışıklığı güçlendiren kış çayı nasıl yapılır?
Havalar soğudu, kışın hasta olmamak için kendimizi korumalıyız. Peki, ama nasıl? Diyetisyen Şeyma Yılmaz içinizi ısıtacak kış çayı tarifi verdi.
Malzemeler
2 ince dilim limon
1 ceviz büyüklüğünde taze zencefil
1 tutam ıhlamur
1 yemek kaşığı kuşburnu
1 adet çubuk tarçın
2-3 adet karanfil
Hazırlanışı
Zencefili küçük küçük doğrayın. Diğer tüm malzemeyi üzerine ekleyin. Bitki karışımına taze kaynamış 1 litre sıcak suyu ilave edip ağzı kapalı bir biçimde 10 dakika demlendikten sonra taze olarak tüketin.
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