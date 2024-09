Arkadaşlık uygulamalarından bıktı, 'Bekârım' diye ilan verdi... Şimdi gelen mesajlara yetişemiyor

Haberin Devamı

Arkadaşlık uygulamaları son dönemde gündemden düşmüyor. Buralarda tanışıp mutlu beraberliklere yelken açanlardan, tanıştıkları kişiler tarafından dolandırılanlara kadar pek çok hikâyeye şahit oluyoruz.

Ne var ki uygulamalarda aradığını bulamayanlar ruh eşlerini başka yollardan bulmak isteyenler de yok değil. Bunun için çeşitli hobi kulüplerine kayıt olanların, bekârlara özgü etkinliklere katılıp yüz yüze tanışmak isteyenlerin sayısı günden güne artıyor.

Bazıları ise çok daha yaratıcı ve cesaret isteyen yöntemlere başvuruyor.

Örneğin Philadelphia'da yaşayan genç bir adam, hayalindeki insanla tanışabilmek için şehrin en işlek caddelerinden birinde bir ilan panosu kiraladı.

"İLANIN MASRAFINI ARKADAŞLARIM KARŞILADI"

David Cline aslında ilan panosunu komiklik olsun diye kiralamıştı en başta. Ancak sonrasında yaşananlar onu bile şaşırttı.

Business Insider'a konuşan 28 yaşındaki Cline, arkadaşlık uygulamalarıyla sürekli hüsrana uğradığını belirterek, "Bence herkes benim kadar bıkmış durumda. Ama bu ilanı 'Dave sevgili arıyor' tarzı bir şeye dönüştürme kararını son dakikada aldım" dedi.

Cline, ailesinin ve arkadaşlarının bu tür tuhaflıklarına alışkın olduğu için durumu yadırgamadığını da belirterek, "Arkadaşlarım bu fikre bayıldı, hatta ilanın masrafını karşılamak için bana destek bile oldular" diye konuştu.

View this post on Instagram A post shared by Date Dave Philly (@date_dave_philly)

KEDİSİNİ DE İLANA EKLEDİ

İnsan kaynakları alanında veri analizi uzmanı olan Cline, temmuz ayında ilan panosunu kiralarken, olayın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemişti.

Oldukça basit görünen panoda Dave'in bekâr olduğu, iyi yemek yaptığı, normal hobilerle ilgilendiği ve bir kedi sahibi olduğu belirtiliyordu. Kedinin fotoğrafı da ilana eklenmişti.

Metinde ayrıca Cline'la görüşmek isteyenlerin @Date_Dave_Philly şeklindeki Instagram hesabına doğrudan mesaj gönderebileceği belirtiliyordu.

Bu "son dakika kararı" sayesinde bir anda kısmetinin açıldığını belirten Cline, yaşadıklarını söz konusu Instagram hesabı üzerinden gün gün aktarmaya başladı.

TÜM DÜNYADA VİRAL OLDU

Cline'ın ilanının fotoğrafları kısa süre içinde tüm dünyada viral oldu. Binlerce takipçiye ulaşan Cline'a mesajlar yağmaya başladı. Bunların bazıları genç adama destek verirken bazıları da böyle bir ilan vermenin uygunsuz bir hareket olduğuna dair eleştiriler içeriyordu.

Tabii bir de kendisiyle görüşmek isteyenler vardı.

Dünyanın her yerinden mesajlar aldığını ve Brezilya'dan ya da Filipinler'den kendisine talipler çıkmasının gururunu okşadığını belirten Cline, bu kişileri reddettiğini çünkü yakınlarda yaşayan biriyle beraber olmak istediğini ifade etti.

View this post on Instagram A post shared by Date Dave Philly (@date_dave_philly)

NASIL BİRİNİ ARIYOR?

Cline'ın hayalindeki kişinin Philadelphia'da ya da yakınlarda yaşamanın dışında bazı başka özellikleri de var: En az 24 yaşında, sol siyasi görüşlere sahip ve "aşırı şeytani" olmayan birini arıyor Cline. Öte yandan potansiyel sevgilinin Cline'ın sürekli Pokemon oynamasını kabullenmesi gerekiyor.

Cline doğa yürüyüşüne çıkmaktan, kamp yapmaktan, seyahat etmekten ve konserlere gitmekten keyif aldığı için bu hobileri paylaşmak da bir tercih sebebi.

Cline, kendisiyle beraber olacak kişiye elleriyle makarnalar, turtalar, köriler ve sandviçler yapmayı vadediyor. Cline, sevgilisinin sokakta bulup sahiplendiği kedisi Peach'le de bol bol zaman geçirebileceğini vurguluyor.

"GÜNDE 200 MESAJ ALIYORUM"

Cline, ilanın başarıya ulaştığını düşündüğünü belirterek, şu ana kadar beş kişiyle buluştuğunu, bazılarıyla ikinci kez buluşmak için planlar yaptığını belirtti.

Gönderilen yüzlerce mesaj arasından sıyrılmak isteyenlere ipuçları da veren Cline, "Nabız yoklamak yerine direkt olun ve çıkma teklif edin. Bu çok farklı bir tavır. Benim herkesle uzun uzun mesajlaşacak vaktim yok. Günde 200 mesaj alıyorum" dedi.

Verdiği ilanın her gün dünyanın başka bir yerinde gündem olduğunu ve gördüğü ilgi nedeniyle bunaldığını söyleyen Cline, Instagram'dan uzaklaştığında kendini iyi hissettiğini belirtti. Cline şöyle devam etti:

"Telefonumu elimden bıraktığım anda viral olmaktan çıkıyorum. Mesajlarla ilgilenmeme ve bu konuda strese kapılmama kararı benim elimde, bu güzel bir şey."

View this post on Instagram A post shared by Date Dave Philly (@date_dave_philly)

BAŞKALARINA DA TAVSİYE ETTİ

Cline, çok fazla olumsuz mesaj aldığını da ifade etti.

Görüntüsünü seri katile benzetenler olduğunu, hiç istemediği halde görünümüyle ilgili "Saçını kestir, gözlüklerini değiştir" gibi tavsiyeler aldığını vurgulayan Cline, "Bazıları da benim umutsuz olduğumu söyledi. Buna ben de biraz katılıyorum. Kendinizle ilgili bir ilan vermenin belli bir miktar umutsuzluk içerdiğini söylemek yanlış olmaz. Ama daha ziyade eğlenceli zaman geçirmeye çalışıyorum ve şükürler olsun bu amacıma ulaşıyorum" diye konuştu.

Bu nedenle benzer durumda olan başkalarına da kendisi gibi samimi bir ilan vermelerini tavsiye eden Cline, "Panonun başarısı özünüzü ortaya koymaktan geçiyor. Kesinlikle çok etkili oldu. Ben bu kadar etkili olmasını asla beklemiyordum. Acayip, çok acayip" ifadelerini kullandı.

Business Insider'ın "A man was so tired of dating apps that he put up a billboard with his information. He's gotten messages from all over the world." başlıklı haberinden derlenmiştir.