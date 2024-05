Alzheimer’ı yenmenin yolu gerçekten bulundu mu? Hastalar anlatıyor: Ölümcül hastalığın etkilerini tersine çevirdik!

Haberin Devamı

5 YILDIR EN SEVDİĞİ YEMEĞİ BİLE YEMİYOR

CNN'in 'Son Alzheimer Hastası' adlı yeni belgeselinde, Alzheimer hastası olan Cici Zerbe, Dr. Dean Ornish'in bitki temelli bir diyete geçmeyi, düzenli egzersiz yapmayı, grup desteğini, yoga ve meditasyonu içeren klinik çalışmasına katıldıktan sonra semptomların tersine döndüğünü söyledi.

Haziran 2024'te 'Alzheimer's Research & Therapy' dergisinde yayınlanacak olan çalışma, yoğun yaşam tarzı değişikliklerinin hafif bilişsel bozukluk veya Alzheimer Hastalığına bağlı erken bunama üzerindeki etkilerini araştırıyor.

Alzheimer semptomlarını 'tersine çevirmeye' yardımcı olan faktörler sorulduğunda Zerbe kendinden emin bir şekilde meditasyon, diyet ve egzersizi saydı, eskiden en sevdiği yemek dana pirzola iken beş yıldır hiç yemediğini açıkladı.

‘İKİ OĞLUM VAR, GELECEKTE ONLARLA OLMAK BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’

Çalışmanın bir başka katılımcısı 55 yaşındaki Simon Nicholls, Zerbe ile benzer bir yolculuğu paylaştı. Nicholls, Alzheimer riskini artıran APOE4 geninin iki kopyasını taşımasına rağmen, yaşam tarzı değişikliklerinden sonra dikkate değer bir geri dönüş yaşadı.

Nicholls, CNN Baş Tıp Muhabiri Dr. Sanjay Gupta'ya 'Son Alzheimer Hastası' belgeselinde “Çok endişeliydim. Üç yaşında ve sekiz yaşında olmak üzere iki oğlum var. Yaşlandıkça gelecekte onların yanında olmaya çalışmak benim için gerçekten çok önemli. Hastalığı geriye itmek ve kendinize daha fazla zaman kazandırmak için yaşam tarzınızda yapabileceğiniz pek çok değişiklik var, ki bir tedavi bulana kadar ihtiyacımız olan tek şey de bu” dedi.

‘ANNEM HAYATININ SON 10 YILINI BİR SANDALYEDE SALLANARAK GEÇİRDİ’

Nicholls, kendi ailesinde kalp hastalıkları ve demansın sonuçlarına ilk elden tanık olduğu için önleyici tedbirlerin önemini vurguladı, “Tüm ailem bitmek bilmeyen kalp krizleri geçirdi ve sonuçta anne tarafımdan büyükbabam 50 yaş civarında öldü. Annem de ilki 50 yaşında olmak üzere üç kez kalp krizi geçirdi, ardından da bunamaya başlamadan önce üçlü bypass ameliyatı oldu” dedi ve ekledi:

“Ne yazık ki annem 70'li yaşlarında Alzheimer olduğunu düşündüğümüz bir hastalıktan vefat etti. Hayatının son 10 yılında bir sandalyede oturup sallanıyordu ve yaklaşık 14 ilaç kullanıyordu. Daha uzun bir sağlık süresine sahip olmayı ve sonra çabucak ölmeyi tercih ederim.”

ALZHEIMER BİYOBELİRTEÇLERİ 14 AYDA ORTADAN KAYBOLDU

Nicholls'un tedavisini yürüten Nörolog Dr. Richard Isaacson, Alzheimer biyobelirteçlerinin sadece 14 ay içinde ortadan kaybolması karşısında hayrete düşmüştü. Nicholls'un ilk müdahalesi, birkaç ilacın bileşeni olan bir reçeteydi. Bu enjekte edilebilir ilaç, kan şekeri seviyelerini düzenleyen hormonları uyararak iştahı bastırıyordu.

Nicholls aynı zamanda haftada üç kez kuvvet antrenmanı yapmak ve günde 45 ila 60 dakikayı 2. bölge egzersizlerine ayırmak da dahil olmak üzere fiziksel egzersiz rutinini yoğunlaştırmaya yönlendirildi. Kalp atış hızının yüzde 60 ila yüzde 70'inde tempolu yürüyüş, koşu veya bisiklete binme rutinine başladı ve bu rutin sabahlarının vazgeçilmezi haline geldi.

HER GÜN 10.000 VEYA DAHA FAZLA ADIM ATIYOR

“Her sabah gün doğarken bir podcast eşliğinde bir buçuk saat boyunca yürüyüşe çıkmayı seviyorum. Her gün 10.000 veya daha fazla adım atıyorum. Çok istikrarlıyım. Ayrıca haftada üç kez bir saat boyunca ağırlıklarla çok yavaş bir tüm vücut egzersizi yapıyorum” diyen Nicholls, ayrıca haftada üç kez, her seansı bir saat süren yavaş bir tüm vücut ağırlık kaldırma rutini uyguluyor.

Bu arada Nicholls şekeri, yapay tatlandırıcıları, alkolü ve aşırı işlenmiş gıdaları hayatından çıkardı ve Akdeniz diyetine benzer bitki bazlı bir yemek planını benimsedi.

Sonuçlar çarpıcıydı. Nicholls dokuz hafta içinde önemli bir dönüşüm geçirdi.

‘ONU GÖRDÜĞÜMDE NEREDEYSE TANIYAMAYACAKTIM’

Dr. Isaacson şunları söyledi: 'Simon Nicholls’ü ilk gördüğümde, 50'li yaşlarındaki çoğu erkek gibi biraz orta boyluydu. Onu dokuz haftalıkken gördüğümde iki kez çekim yaptım. Tamamen iriydi. Bu dokuz hafta içinde 21 kilo verdi, bunun yaklaşık yüzde 80'i yağdandı ve kas yaptı ki bu mükemmeldi. Neredeyse onu tanıyamayacaktım.”

Bu dönüşüm sadece fiziksel değişikliklere yol açmakla kalmadı, aynı zamanda Nicholls'un sağlığı üzerinde de derin etkiler yarattı. Kilo kaybı ve kas kazanımı, açlık kan şekeri seviyelerinde büyük bir düşüşe yol açarak diyabete doğru ilerlemesini durdurdu ve kolesterol seviyelerini izledi.

Nicholls ayrıca, sürece müdahaleler ekleyerek meseleleri kendi ellerine aldı, “Evimde buhar ve sauna odalarım var, bunları çok kullanıyorum. Bunu seviyorum. Soğuk suya dalmayı denedim ve podcast'lerden aldığım, yürümekten uyumaya, şükretmekten yogaya ve uyku rutinlerine kadar yapılması gerekenler listelerim var” dedi.

Nicholls ve doktorunun aynı fikirde olmadığı bir uygulama ise kök hücre enjeksiyonları. Nicholls bu iğneleri yılda iki kez yaptırdığını ve tedaviden sonra rahatladığını söyledi.

Simon, “Ne yazık ki ellerimde artrit var ve kök hücreleri kullandığımda kesinlikle daha iyi hissediyorum ve beynime de yardımcı olabileceklerini düşünmek hoşuma gidiyor” diye açıkladı.

Ele alınması gereken bir diğer önemli zorluk da Simon Nicholls'un uykusu ya da uyku eksikliğiydi ki araştırmalar bu durumu bilişsel gerileme ve Alzheimer hastalığının hızlanmasıyla ilişkilendiriyor.

Sık sık yaptığı uluslararası seyahatler ve zorlu programı göz önüne alındığında, Nicholls yeterli uyku almakta zorlanıyor, jet lag da üstüne eklenince uyku düzeni tamamen bozuluyordu.

Reçeteli bir uyku ilacı biraz rahatlama sağladı ancak Isaacson, Nicholls'u uyku hijyenine öncelik vermeye zorladı, genel uyku kalitesini iyileştirmek için tutarlı bir uyku programı bulmasını tavsiye etti.

SONUÇLAR ÇOK HEYECAN VERİCİ

Dr. Isaacson, tüm bu yöntemlerin Alzheimerini ‘tersine’ çevirdiği cümlesini kullanmaktan kaçındığını ama hastalarda gözlemledikleri umut verici sonuçların ise çok heyecan verici olduğunu söyledi, “Ben ‘tersine’ terimini kullanmıyorum. Alzheimer söz konusu olduğunda tersine çevirmenin ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ancak Simon ve araştırmamızdaki diğer bazı hastalarda gördüğümüz sonuçlar son derece heyecan verici” ifadelerine yer verdi.

Yaşam tarzının biliş üzerindeki etkisi, bitki temelli beslenme, stres azaltma, egzersiz ve kaliteli uykunun faydalarını araştıran bilim insanlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Bilim insanları ayrıca, hastalığa yakalanma olasılığı en yüksek olan kişileri belirledikten sonra Alzheimer için tedaviye bir adım daha yaklaşmış olabilirler.

ALZHEİMER NEDİR?

Alzheimer hastalığı, anormal proteinlerin birikmesinin sinir hücrelerinin ölmesine neden olduğu ilerleyici, dejeneratif bir beyin hastalığıdır. Bu da mesajları taşıyan ileticileri bozar ve beynin küçülmesine neden olur.

NE OLUR?

Beyin hücreleri öldükçe, sağladıkları işlevler de kaybolur. Buna hafıza, oryantasyon ve düşünme ve muhakeme yeteneği de dahildir. Hastalığın ilerleyişi yavaş ve kademelidir. Ortalama olarak hastalar tanı konulduktan sonra beş ila yedi yıl yaşarlar, ancak bazıları on ila 15 yıl yaşayabilir.

ERKEN BELİRTİLER:

-- Kısa süreli hafıza kaybı

-- Yönelim Bozukluğu

-- Davranışsal değişiklikler

-- Ruh hali değişimleri

-- Parayla uğraşmakta veya telefon görüşmesi yapmakta zorlanma

DAHA SONRAKI BELİRTİLER:

-- Ciddi hafıza kaybı, yakın aile üyelerini, tanıdık nesneleri veya yerleri unutma

-- Dünyayı anlamlandıramamaktan dolayı endişeli ve sinirli olmak, saldırgan davranışlara yol açmak

-- Sonunda yürüme yeteneğini kaybetmek

-- Yemek yemede sorun yaşayabilir

-- Çoğunluk eninde sonunda 24 saat bakıma ihtiyaç duyacaktır

Daily Mail'in 'Two Alzheimer's patients say they've staved-off or even reversed killer disease by making strict but simple lifestyle changes' başlıklı haberinden derlenmiştir.