70 yaşındaydı ve 90 kiloydu, 4 yıl içinde bambaşka bir insana dönüştü... 35 kilo verdi, değişiminin ardındaki sırları paylaştı

Joan MacDonald'ın kızı, annesinin sağlığı konusunda çok endişeliydi. 70 yaşında ve 160 santimetre boyunca olan MacDonald, sürekli atıştırma alışkanlığı nedeniyle 90 kiloyu aşmıştı ve sürekli tansiyon ilacı kullanıyordu.

Aslında hareketsiz bir insan değildi MacDonald. Sık sık arkadaşlarıyla buluşup bowling veya bocce oynuyor ya da dart atıyordu ama zinde bir insan olduğu da söylenemezdi.

Kızı MacDonald'ın bu alışkanlıklarını değiştirmediği takdirde bakıma muhtaç hale geleceğinden korkuyordu.

Aradan geçen 8 yılda kimsenin hiç beklemediği bir şey oldu. MacDonald, sosyal medyanın en sevilen spor ve fitness fenomenlerinden biri haline geldi. MacDonald'ın Instagram hesabında şu an 2 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

35 KİLO VERDİ

MacDonald, bir bodybuilding antrenörü olan kızının yardımıyla çıktığı zindelik yolculuğunda yemek ve egzersiz alışkanlıklarını değiştirerek neredeyse 35 kilo verdi.

MacDonald, ilk olarak haftada 5 gün spor salonuna gitmeye başladı. Bir egzersiz aletinde 15 dakika çalışan MacDonald, ardından serbest ağırlıklarla antrenmanlarına devam ediyordu.

MacDonald'ın yaptığı bir diğer değişiklik de günde 5 öğün yemeye başlamak oldu. Sabah sporundan önce ve sonra küçük öğünler yiyen MacDonald, günde iki protein içeceğini de beslenmesine dahil etti.

Birinci yılın sonunda MacDonald, 20 kilo vermişti. Beslenme ve egzersiz rutinini sürdüren MacDonald, sonraki üç yılda 15 kilo daha verdi. (Uzmanlar, haftada 500-1000 gram aralığındaki kilo kaybının sağlıklı ve sürdürülebilir olduğunu belirtiyor.)

SAĞLIKLI YAŞAMA BAŞLAMANIN YAŞI YOK

Business Insider'a konuşan MacDonald, "Halen sürekli üzerinde çalıştığım şeyler var. Artık kilo vermeyi dert etmiyorum; yaşıma göre çok iyi bir kiloda olduğumu düşünüyorum. Ama vücudumu tanımlamayı başardım" dedi.

Araştırmalar, sağlıklı yaşama başlamak için hiçbir yaşın geç olmadığına işaret ediyor. Örneğin 2023'te Preventive Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırma, daha fazla hareket etmenin ya da hareketliliği sürdürmenin, 80 yaşındaki katılımcılarda bile fark yarattığını gösteriyordu.

"SIKI ÇALIŞMAYA HEVESLİ HERKES GÖRÜNÜŞÜNÜ DEĞİŞTİREBİLİR"

MacDonald, hangi yaşta olursa olsun kilo verip zindelik kazanmak isteyenler için sırlarını paylaştı.

MacDonald, "Hafta boyunca bir yemek planı uygulayıp hafta sonu zıvanadan çıkamazsınız. Bu işe yaramaz" dedi ve ekledi: "Yaşam tarzınızı değiştirmeye ve sıkı çalışmaya hevesli olan herkes, görünüşünü değiştirebilir" dedi.

Business Insider'a konuşan kişisel antrenör Will McLaren da, zindelik yolculuğunun en zor kısmının başlamak olduğunu belirterek, "Ama birkaç haftanın ardından kendinizi yeni bir insan gibi hissedeceksiniz" dedi.

"ZİHNİNİZİ İSTEDİĞİNİZ ŞEYE ODAKLAMALISINIZ"

Kendisine ilham veren özel bir şey olmadığını sadece "değişim iradesiyle" hareket ettiğini söyleyen MacDonald, "Zihninizi gerçekten istediğiniz şeye odaklamalısınız. Ben kilo vermek istediğimi biliyordum ama aynı zamanda güçlenmek de istiyordum" dedi.

Kilo vermeye dair birçok kitap ve makale okuduğunu, bu sayede zihniyetinin yeniden şekillendiğini söyleyen MacDonald, ilham almak için kendisine benzer zindelik yolculuklarına çıkanları da takip ettiğini belirtti.

Bununla birlikte kişinin kendisini başkalarıyla kıyaslamamasının önemli olduğunu söyleyen MacDonald, "Başkalarının başlangıçta ne durumda olduğunu ya da bu çalışmaları ne kadar zamandır yaptığını bilmiyorsunuz. Onun yerine kendinizi eski halinizle kıyaslayın. Ve kendinizi aşağılamayın. Düşündüğünüzden daha güçlüsünüz. Yapamayacağınız hiçbir şey yok. En azından denemek zorundasınız" dedi.

"20'li yaşlarınızı geçtiyseniz, spor yapmanın sizi yeniden 20 yaşındaymış gibi göstereceğini düşünmeyin" diyen MacDonald, bu yaşlarda çok fazla kilo veren kişilerde deri sarkmasının normal olduğunu, bunun spor yapmamak için bir sebep olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

MacDonald, "Yapabileceklerinizin sınırı belli. O nedenle görüntünüzü beğendiğiniz ve kendinizi iyi hissettiğiniz bir noktaya gelmeye çalışın. Kendinizle mutlu olun ve kendinizi sevin" ifadelerini kullandı.

Business Insider'ın "A 70-year-old lost 70 pounds and got into weightlifting. She shares 4 tips for getting fit no matter your age." başlıklı haberinden derlenmiştir.