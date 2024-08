52 yıldır evli olan çift danışmanı, başarılı bir ilişkinin üç sırrını anlattı! 'Bunu yapabilmek zaman alıyor ama...'

Haberin Devamı

Barbara Grossman ve üniversite aşkı Michael, Kasım 1971'de evlendi. O zamanlar Barbara 21, Michael ise 21 yaşındaydı.

Grossman'ların evliliği 52 yıldır aralıksız devam ediyor. Karı koca ilişki danışmanlığı yapan Grossman'lar, başka çiftlerin beraberliklerinin de en az kendilerininki kadar uzun ömürlü olmasını sağlamak için ellerinden geleni yapıyor.

Dr. Barbara Grossman, geçtiğimiz günlerde Business Insider'a yaptığı açıklamada, "Çok genç yaşta evlendik ve çok fazla yakınlık hissediyorduk. İlk bakışta çok tatlı, harika, sorunsuz ilerleyen bir evlilik gibi görünüyordu. Ancak insan 20'li yaşlarının başında tam anlamıyla olgunlaşmış olmuyor ve gelişmeye devam ediyor. Siz olgunlaştıkça tüm ilişkiler değişiyor" diye konuştu.

30'lu yaşlarına geldiklerinde eşi Michael'la çatışmaya başladıklarını söyleyen Grossman, "Buna 'güç mücadelesi dönemimiz' adını verdik" dedi.

Haberin Devamı

Yaşanan çatışmaların odağında, kimliğini anne ve eş rollerinin dışında tanımlama ihtiyacı yattığını belirten Grossman, "Michael, kariyerini inşa etmek için zamanının çoğunu işte getiriyordu. Ben ise evde kızlarımızla ilgileniyordum. Michael'ın hiç evde olmamasına içerliyordum. Daha fazla bağımsızlık ve öz ifade istiyordum" ifadelerini kullandı.

Tartışmalarının bir sonuca varmadığını çünkü öfkeli tepkiler verdiğini de sözlerine ekleyen Dr. Grossman, "Neyse ki çalıştığım hastanedeki akıl hocamdan çift danışmanlığı aldık" dedi ve devam etti:

"Danışmanlık sayesinde Michael'ın hislerini öğrenmeye ihtiyaç duyduğunu ve benim sakinleşmem gerektiğini anladık. Karşımızdaki kişinin bakış açısını dinlemek zorunda olduğumuzu, konuşmaya bir karşı argümanla veya çözüm yoluyla dalmaktan kaçınmamız gerektiğini öğrendik."

Çiftlere ölümsüz aşkın sırlarını anlatan "Ageless Love: the Sexy Science of Falling In Love Forever" (Zamansız Aşk: Sonsuza Kadar Aşık Olmanın Seksi Bilimi) kitabını da birlikte kaleme alan Barbara ve Michael Grossman çifti, terapide öğrendikleri teknikleri bugün kendi danışanlarına aktarıyor. Çiftlere ölümsüz aşkın sırlarını anlatan "Ageless Love: the Sexy Science of Falling In Love Forever" (Zamansız Aşk: Sonsuza Kadar Aşık Olmanın Seksi Bilimi) kitabını da birlikte kaleme alan Barbara ve Michael Grossman çifti, terapide öğrendikleri teknikleri bugün kendi danışanlarına aktarıyor.

Dr. Grossman, başarılı bir evlilik için olmazsa olmaz gördüğü üç önemli stratejiyi şöyle sıraladı…

DUYGUSAL YÜKÜNÜZÜ PAYLAŞIN

Grossman, eşlerin birbirleriyle tanışmadan önceki yaşam tecrübelerini, özellikle de çocuklukta yaşadıklarını birbirleriyle konuşmalarının çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Haberin Devamı

"İnsanları geçmişleri hakkında konuşmaya yüreklendiriyorum çünkü çoğu zaman bu sayede davranışlarının, fikirlerinin ve tavırlarının tarihsel nedenleri açığa çıkıyor. Eğer ailenizden birine, bir arkadaşınıza ya da eski sevgilinize dair çözülememiş hisleriniz gibi durumlar hakkında konuşmaya başlarsanız, karşılıklı anlayışın, güvenin ve bağlanmanın temellerini atmış olursunuz."

Dr. Grossman, annesiyle olan ilişkisindeki sorunlarından bahsetmenin eşiyle olan bağını kuvvetlendirdiğini, karşılığında biyolojik babası tarafından büyütülmemiş olan Michael'ın da kendisine terk edilme korkusunu anlattığını söyledi.

Dr. Grossman, "Çiftlere, 'Beraberliğiniz geçmişinizi iyileştirme fırsatınızdır' diyorum" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

BİRLİKTE GEÇİRMEK İÇİN ZAMAN YARATIN

Dr. Grossman, cinselliğin evliliğin her aşamasında çok önemli olduğunu ve ilişkiyi beslediğini belirterek, "Yaşınız kaç olursa olsun sevgi ve yakınlık için elinizde düzenli bir reçete olması iyi bir şey. Bu, beynimizin sol lobunun anlayamadığı bir biçimde önemli" dedi.

Çiftlere düzenli olarak baş başa dışarı çıkmaları ve ikisine de keyif verecek aktiviteler yapmaları tavsiyesinde de bulunan Dr. Grossman, "60'lı yaşlarımızdayken Michael'la birbirimize çekimimizi artıran bir ilgi alanı keşfettik. Benim büyükannem profesyonel bir dansçıydı. Michael da hayatım boyunca büyükannem gibi dans etmeyi hayal ettiğimi biliyordu. Benimle birlikte balo dansı kursuna gitmeyi kabul etti. Bana en büyük sevgi, destek ve saygı jestini yapmış gibi hissettirdi" diye konuştu.

Haberin Devamı

KIZGINLIĞINIZI DİLE GETİRİN

Büyük fikir ayrılıklarının "topyekûn savaşa" dönüşmesine gerek olmadığını söyleyen Dr. Grossman, "Karşımızdaki kişinin hatalarına odaklanıp geri çekilmek ve aradaki mesafeyi açmak çok olay. Sağlıklı olan ise odağı kaybetmeyip canınızın neden ve ne kadar yandığını anlatabilmek. Bir durumu çözüme ulaştırmanın tek yolu üzerine konuşmaktır" dedi.

Durup dinleyen kişilerin, eşlerinin de canının yanmaya hakkı olduğunu fark edeceğini vurgulayan Dr. Grossman, "Bunu yapabilmek zaman alıyor ama hatalardan ders çıkarmayı öğrenmeye, davranışları değiştirmeye ve karşılıklı affetmeye yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Business Insider'ın "A couples counselor has been married for 52 years. These are her top relationship secrets." başlıklı haberinden derlenmiştir.