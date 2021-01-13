2020'de erkekler en çok bu estetikleri yaptırdı

Bilindiği üzere medikal estetik denilince daha çok kadınların uygulama yaptırdığı hissi uyanıyor. Hastalar çoğunlukla kadınlardan oluşsa da, geçtiğimiz yıl bu işlemlere başvuran erkeklerin sayısı hiç de az değil. Hatta bazı uygulamalara erkeklerin kadınlardan daha çok ilgi gösterdiğini bile söyleyebiliriz.

2020 yılının erkek hastalar tarafından en çok başvurulan işlemi enzimatik lipoliz… 60’ı aşkın erkek hastanın geçtiğimiz sene fazla yağlarından kurtulmak için yaptırdığı bu işlem, incelmesi ve erimesi güç olan inatçı bölgelere 10 cc’lik toplam dört enjektörle uygulanıyor. Beraberinde diyet ve sporla etkisini ilk seansın ardından fark ettiriyor.

Yüzüne ışıltı katmak isteyen erkeklerin ikinci tercih ettiği işlem ise göz altı ışık dolgusu... İçeriğinde hyaluronik asit bulunan göz altı dolgusu, hızlı sonuç alındığından çokça tercih ediliyor. Çökmeler ve kırışıklıklar bu işlemle gözle görülür derecede azalıyor.

2020’de masseter botoks da yine erkek hastaların oldukça fazla yöneldiği bir uygulama oldu. Özellikle diş sıkma şikayeti olanlar bu işlemi sıkça tercih etti. Yüz bölgesinin alt kısmının orantılanmasını sağlayan bu uygulama, adını aynı yerdeki masseter kasından alıyor. Bu uygulamayla yüz ifadesi de daha soft bir hale geliyor.

Erkekler arasında 2020’nin son favori uygulaması ise mezoterapi oldu. Cildi canlandıran, parlatan, daha dinç gösteren ve lekeleri azaltan vitaminlerin ve minerallerin cilt altına verilmesi işlemi olarak bilinen mezoterapi, 3-4 seans yapıldığında, etkisini en yüksek düzeyde gösteriyor.