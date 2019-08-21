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GeriEğitim 2020-2021 5. sınıf okul ihtiyaç listesi
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Eğitim
Haber Giriş: 21.08.2019 - 17:13 | Son Güncelleme:

2020-2021 5. sınıf okul ihtiyaç listesi

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2020-2021 5. sınıf okul ihtiyaç listesi
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2020-2021 5. sınıfa başlayanların okul ihtiyaç listesinde neler olmalı? 5. sınıf kırtasiye listesinde neler var? İşte 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı İlkokul 5. Sınıf İhtiyaç Listesi

  • Çıtçıtlı dosya
  • Klasör
  • Çanta
  • Suluk
  • Kurşun kalem, uçlu kalem
  • Kırmızı kalem
  • Tükenmez kalem
  • Kalemlik
  • Silgi
  • Açacak
  • Yapıştırıcı
  • Makas
  • Sunum dosyası Türkçe defteri, 80-100 yapraklı çizgili büyük boy defter
  • Müzik dersi için müzik defteri
  • Müzik dersi için flüt veya melodika(okulun tercihine göre)
  • Matematik defteri 100-120 yapraklı kareli büyük boy defter
  • Fen ve teknoloji defteri, 40-60 yapraklı kareli büyük boy defter
  • İngilizce defteri, 80-100 yapraklı çizgili küçük boy defter
  • Sosyal bilgiler defteri 40-60 yapraklı çizgili büyük boy defter
  • Din kültürü ve ahlak bilgisi defteri 40-60 yapraklı çizgili küçük boy defter
  • Bilişim teknolojileri ve yazılım defteri 40-60 yapraklı çizgili küçük boy defter
  • Resim dersi için resim dosyası
  • Resim dersi için
  • Pastel boya,
  • Sulu boya,
  • Keçeli kalem seti
  • Pergel
  • Gönye
  • İletki
  • 30 ya da 50 cm’lik cetvel,
  • Şablon cetvel
  • Sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü,
  • Yazım kılavuzu
  • Eşofman takımı
  • Spor ayakkabı 
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