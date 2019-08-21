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2020-2021 5. sınıf okul ihtiyaç listesi
2020-2021 5. sınıfa başlayanların okul ihtiyaç listesinde neler olmalı? 5. sınıf kırtasiye listesinde neler var? İşte 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı İlkokul 5. Sınıf İhtiyaç Listesi
- Çıtçıtlı dosya
- Klasör
- Çanta
- Suluk
- Kurşun kalem, uçlu kalem
- Kırmızı kalem
- Tükenmez kalem
- Kalemlik
- Silgi
- Açacak
- Yapıştırıcı
- Makas
- Sunum dosyası Türkçe defteri, 80-100 yapraklı çizgili büyük boy defter
- Müzik dersi için müzik defteri
- Müzik dersi için flüt veya melodika(okulun tercihine göre)
- Matematik defteri 100-120 yapraklı kareli büyük boy defter
- Fen ve teknoloji defteri, 40-60 yapraklı kareli büyük boy defter
- İngilizce defteri, 80-100 yapraklı çizgili küçük boy defter
- Sosyal bilgiler defteri 40-60 yapraklı çizgili büyük boy defter
- Din kültürü ve ahlak bilgisi defteri 40-60 yapraklı çizgili küçük boy defter
- Bilişim teknolojileri ve yazılım defteri 40-60 yapraklı çizgili küçük boy defter
- Resim dersi için resim dosyası
- Resim dersi için
- Pastel boya,
- Sulu boya,
- Keçeli kalem seti
- Pergel
- Gönye
- İletki
- 30 ya da 50 cm’lik cetvel,
- Şablon cetvel
- Sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü,
- Yazım kılavuzu
- Eşofman takımı
- Spor ayakkabı
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