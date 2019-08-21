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GeriEğitim 2020-2021 3. sınıf okul ihtiyaç listesi
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Eğitim
Haber Giriş: 21.08.2019 - 17:22 | Son Güncelleme:

2020-2021 3. sınıf okul ihtiyaç listesi

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2020-2021 3. sınıf okul ihtiyaç listesi
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3. sınıfa başlayan öğrencilerin hangi okul malzemelerine ihtiyacı var? 2020-2021 3. sınıf okul ihtiyaç listesinde neler var? 2020-2021 3. sınıf sene başı okul ihtiyaç listesini sizin için derledik.

  • Okul çantası
  • Kalem kutusu
  • Kurşun kalem
  • Renkli yazı kalemi
  • Kuru boya kalemi
  • Silgi
  • Kalemtıraş (oyuncak tarzı olmayanlardan)
  • Defter – (2 adet çizgili defter,2 adet boy kareli defter, 1 adet müzik defteri)
  • Makas
  • Yapıştırıcı
  • Boya kalemler
  • Sunum dosyası
  • Türkçe sözlük
  • Yazım Kılavuzu
  • Islak mendil,
  • Havlu kâğıt
  • Cetvel,
  • Fon karton
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