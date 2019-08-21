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2020-2021 3. sınıf okul ihtiyaç listesi
3. sınıfa başlayan öğrencilerin hangi okul malzemelerine ihtiyacı var? 2020-2021 3. sınıf okul ihtiyaç listesinde neler var? 2020-2021 3. sınıf sene başı okul ihtiyaç listesini sizin için derledik.
- Okul çantası
- Kalem kutusu
- Kurşun kalem
- Renkli yazı kalemi
- Kuru boya kalemi
- Silgi
- Kalemtıraş (oyuncak tarzı olmayanlardan)
- Defter – (2 adet çizgili defter,2 adet boy kareli defter, 1 adet müzik defteri)
- Makas
- Yapıştırıcı
- Boya kalemler
- Sunum dosyası
- Türkçe sözlük
- Yazım Kılavuzu
- Islak mendil,
- Havlu kâğıt
- Cetvel,
- Fon karton
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