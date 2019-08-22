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GeriEğitim 2019-2020 8. sınıf okul ihtiyaç listesi
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Eğitim
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2019-2020 8. sınıf okul ihtiyaç listesi

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2019-2020 8. sınıf okul ihtiyaç listesi

2019-2020 8. sınıfa başlayan öğrenciler için okul ihtiyaç listesinde neler var? 2019-2020 8. sınıf sene başlayanlar için okul ihtiyaç listesini sizin için derledik. İşte defterden kaleme, ayakkabıdan eşofmana kadar A'dan Z'ye ihtiyaç listesi...

  • Resim Kalemi
  • Silgi
  • Suluboya Fırçaları
  • Suluboya
  • Uhu
  • İspirtolu Kalem
  • Ayakkabı
  • Blok Flüt, Melodika veya Metalafon
  • Eşofman Takımı
  • Okul Kıyafeti
  • Okul Çantası
  • Resim Çantası
  • Asetat Kalemi
  • Cetvel Takımı
  • Defter
  • Fon Kartonu
  • Guaj Boya
  • Kalemtıraş
  • Müzik Defteri
  • Pastel Boya
  • Plastik Cetvel
  • Plastik Palet
  • Renkli Karton
  • Resim Defteri
  • Spor Ayakkabı

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