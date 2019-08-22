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2019-2020 8. sınıf okul ihtiyaç listesi
2019-2020 8. sınıfa başlayan öğrenciler için okul ihtiyaç listesinde neler var? 2019-2020 8. sınıf sene başlayanlar için okul ihtiyaç listesini sizin için derledik. İşte defterden kaleme, ayakkabıdan eşofmana kadar A'dan Z'ye ihtiyaç listesi...
- Resim Kalemi
- Silgi
- Suluboya Fırçaları
- Suluboya
- Uhu
- İspirtolu Kalem
- Ayakkabı
- Blok Flüt, Melodika veya Metalafon
- Eşofman Takımı
- Okul Kıyafeti
- Okul Çantası
- Resim Çantası
- Asetat Kalemi
- Cetvel Takımı
- Defter
- Fon Kartonu
- Guaj Boya
- Kalemtıraş
- Müzik Defteri
- Pastel Boya
- Plastik Cetvel
- Plastik Palet
- Renkli Karton
- Resim Defteri
- Spor Ayakkabı