MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Çocuk Haberleri Eğitim Haberleri 2019-2020 7. sınıf okul ihtiyaç listesi
GeriEğitim 2019-2020 7. sınıf okul ihtiyaç listesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
 Son Güncelleme:

2019-2020 7. sınıf okul ihtiyaç listesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2019-2020 7. sınıf okul ihtiyaç listesi

2019-2020 7. sınıf okul ihtiyaç listesinde neler var? 2019-2020 7. sınıfa geçenler için sene başı okul ihtiyaç listesini sizin için derledik. İşte 7. sınıflar için gerekli olan kırtasiye listesi...

  • 40 Yapraklı Sunum Dosyası
  • Renkli Kalemler
  • Renkli Kartonlar
  • Geometri seti (Pergel, gönye, iletki, 30 cm’lik cetvel, üzerinde geometrik şekiller bulunan şablon cetvel)
  • 35x50 cm telli düz resim defteri
  • Cetvel Takımı
  • Defter
  • Fon Kartonu
  • Guaj Boya
  • Kalemtıraş
  • Kraft Kağıt
  • Kurşun Kalem
  • Makas
  • Müzik Defteri
  • Oyun Hamuru
  • Pastel Boya
  • Plastik Cetvel
  • Plastik Palet
  • Renkli Karton
  • Resim Defteri
  • Resim Kalemi
  • Silgi
  • Suluboya Fırçaları
  • Suluboya
  • Uhu
  • İspirtolu Kalem
  • Ayakkabı
  • Blok Flüt, Melodika veya Metalafon
  • Eşofman Takımı
  • Okul Kıyafeti
  • Okul Çantası
  • Resim Çantası
  • Spor Ayakkabı 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi