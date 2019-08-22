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2019-2020 7. sınıf okul ihtiyaç listesi
2019-2020 7. sınıf okul ihtiyaç listesinde neler var? 2019-2020 7. sınıfa geçenler için sene başı okul ihtiyaç listesini sizin için derledik. İşte 7. sınıflar için gerekli olan kırtasiye listesi...
- 40 Yapraklı Sunum Dosyası
- Renkli Kalemler
- Renkli Kartonlar
- Geometri seti (Pergel, gönye, iletki, 30 cm’lik cetvel, üzerinde geometrik şekiller bulunan şablon cetvel)
- 35x50 cm telli düz resim defteri
- Cetvel Takımı
- Defter
- Fon Kartonu
- Guaj Boya
- Kalemtıraş
- Kraft Kağıt
- Kurşun Kalem
- Makas
- Müzik Defteri
- Oyun Hamuru
- Pastel Boya
- Plastik Cetvel
- Plastik Palet
- Renkli Karton
- Resim Defteri
- Resim Kalemi
- Silgi
- Suluboya Fırçaları
- Suluboya
- Uhu
- İspirtolu Kalem
- Ayakkabı
- Blok Flüt, Melodika veya Metalafon
- Eşofman Takımı
- Okul Kıyafeti
- Okul Çantası
- Resim Çantası
- Spor Ayakkabı